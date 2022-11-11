Lý do Trần Phi Vũ 'gây bão' với 'Chiếu sáng anh, sưởi ấm em': Thực lực diễn xuất hay vô tình may mắn?

Bên cạnh đó, sau một tuần lên sóng, mức độ nhiệt độ của Chiếu sáng anh, sưởi ấm em (Tên cũ: Chiếc bật lửa và váy công chúa) cũng đã chính thức phá mốc 8000 trên nền tảng Youku, chứng minh độ hot đáng gờm trên đấu trường phim ảnh cuối năm nay.

Mới đây, bộ phim ngôn tình chuyển thể Chiếu sáng anh, sưởi ấm em (Tên cũ: Chiếc bật lửa và váy công chúa) với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã chính thức mở điểm Douban với khởi đầu khá ấn tượng. Phim bước đầu nhận được 7.2 điểm (hiện tại đã lên đến 7.3 điểm) với hơn 11 nghìn lượt đánh giá, tỷ lệ đánh giá 5 sao chiếm 29.0%, 4 sao chiếm 31.8%, 3 sao chiếm 21.3%, 2 sao chiếm 10.1%, 1 sao chiếm 7.7%.

Mặc dù kịch bản của bộ phim này có nhiều khúc mắc, nhưng nhìn chung vẫn là một bộ phim ngọt ngào đơn thuần. Thực tế cho thấy phim không lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường với những kẻ quậy phá, bạo lực học đường. Hơn nữa, ngoại hình của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được đánh giá cao.

Ngoài gương mặt đẹp trai, mái tóc vàng, kỹ năng diễn xuất của Trần Phi Vũ cũng được khán giả chú ý và quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, phim cũng gây những tranh cãi nhất định. Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ Trần Phi Vũ được đóng chính là do dựa dẫm vào danh tiếng của bố mẹ.

Do đó, nhiều cư dân mạng đánh giá tiêu cực và đánh giá 1 sao trong phần bình luận dù có thể họ không xem phim kĩ. Tuy nhiên, truyền thông và khán giả Hoa ngữ cho rằng bộ phận nhỏ đó không nên phủ nhận công sức và nỗ lực của Trần Phi Vũ.

"Chiếu sáng anh, sưởi ấm em" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên “Chiếc bật lửa và váy công chúa”, kể về câu chuyện tình yêu giữa chàng thiên tài lập trình Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và học giả trẻ Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Khi mới bắt đầu cuộc sống đại học, Chu Vận liền bị sự xuất hiện của "bad boy" Lý Tuân làm điên đảo thế giới của mình. Chu Vận luôn cho rằng Lý Tuân là công tử nhà giàu không lo học, nhưng thật ra anh ấy là sinh viên được đặc cách tuyển chọn, là thiên tài lập trình hiếm gặp.

Sau vài lần đối đầu nhau, hai người đều có chút tán thưởng đối phương. Tuy nhiên chuyện không như ý muốn, Lý Tuấn phải vào tù và công ty bị bạn bè chiếm đoạt sau một tai nạn đáng tiếc. Sau khi ra tù, với sự giúp đỡ của Chu Vận, Lý Tuấn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, vượt qua được nỗi đau thương từ gia đình, học cánh mở lòng và đón nhận tình yêu.