'Khanh Khanh Nhật Thường' tưởng không bạo mà bạo không tưởng, phá mức nhiệt 10000 ngay tuần chiếu đầu tiên

Mới đây, trang IQIYI – đơn vị phát sóng phim đã thông báo nhiệt độ của Khanh Khanh Nhật Thường chính thức phá mốc 10000. Đồng thời cũng là bộ phim nắm giữ kỉ lục độ hot phá mức 10000 nhanh nhất trên nền tảng. Như vậy, phim của Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi đã gia nhập hội các bộ phim đạt 10000 trên IQIYI bên cạnh các tác phẩm đình đám như Diên Hy Công Lược, Thương Lan Quyết, Ở Rể, Phạt Tội và Nhân Thế Gian và là 1 trong 4 phim có nhiệt độ vượt 10000 trong năm nay.

Bộ phim cổ trang Khanh Khanh Nhật Thường do Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi đóng chính đã được lên sóng cách đây không lâu. Dù trước đó không được quảng bá quá rầm rộ, thế nhưng khi được chiếu bộ phim này đã nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ.

Nội dung hay, kịch bản mới lạ, dàn diễn viên hợp vai, chemistry cực ăn ý đã giúp dự án cổ trang này nhanh chóng lập thành tích, tạo kỷ lục bất ngờ. Theo đó kể từ khi lên sóng, Khanh Khanh Nhật Thường đã liên tục leo top cao trong các bảng xếp hạng phim ảnh.

Bộ phim thường xuyên dẫn đầu các bảng xếp hạng hàng ngày như bảng chỉ số truyền thông Vlinkage (cao nhất 85.28), bảng chỉ số thảo luận datawin (cao nhất 1.598)… Mặc dù lúc mới lên sóng không nhận được nhiều sự đón đợi, song hiện tại bộ phim do Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi được đánh giá chính là “hắc mã” của cuối năm nay, thành công lội ngược dòng trở thành bộ phim hot nhất nhì ở thời điểm hiện tại.

Biểu đồ nhiệt độ của Khanh Khanh Nhật Thường cho thấy một đường đi lên.

Khanh Khanh Nhật Thường xây dựng một thế giới cổ đại giả tưởng. Trong đó, mọi người chia nhau sống tại các Xuyên, Tân Xuyên là trung tâm, thống trị tất cả. Tại đây có luật lệ, mỗi Xuyên sẽ gửi các thiếu nữ tới Tân Xuyên, tham gia liên hôn, gả cho các thiếu chủ của Tân Xuyên.

Nữ chính Lý Vy (Điền Hi Vi) ngoại hình xinh đẹp, nhưng xuất thân từ một Xuyên không có tài nguyên, không có địa vị nên không được coi trọng. Nàng chỉ muốn sống an nhàn ở quê hương, vì vậy tìm mọi cách để bị loại khỏi cuộc tuyển chọn.

Nhưng nam chính Doãn Tranh cũng là người muốn giấu tài, nên quyết định lựa chọn cô gái không có gì nổi trội Lý Vy. Cả hai từ chỗ bị ép buộc sống chung, ngày càng thấu hiểu và sát cánh bên nhau.

Phim không khai thác các cảnh tranh đấu gia tộc gay cấn mà được giải quyết một cách vui vẻ, khác biệt với những dự án cổ trang mang không khí nặng nề. Đây cũng chính là lý do giúp Khanh Khanh Nhật Thường thu hút sự chú ý từ người xem và đạt thành tích khủng như hiện tại.