Vừa bị tung loạt bằng chứng hẹn hò, Bạch Kính Đình và Tống Dật lại khiến fan 'phấn khích tột độ' với màn khóa môi siêu ngọt

Trường Phong Độ là dự án phim cổ trang được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Mặc Thư Bạch. Bộ phim thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng khi được sản xuất dưới sự giám chế của đạo diễn Doãn Đào, người tùng đích thân nhào nặn nên nhiều dự án phim cổ trang nổi tiếng như Lưu Ly, Thiên Cổ Quyết Trần và gần đây nhất là Thả Thí Thiên Hạ. Đồng thời, có dàn diễn viên chính "trai tài gái sắc" Bạch Kính Đình và Tống Dật .

Mới đây, những hình ảnh hậu trường mới nhất của đoàn phim đang được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Cụ thể, trong một cảnh phi, đôi diễn viên chính Bạch Kính Đình và Tống Dật trao nhau nụ hôn vô cùng lãng mạn và ngọt ngào.

Trong khoảnh khắc hậu trường vừa được chia sẻ, Tống Dật xuất hiện trong trang phục cổ trang vô cùng mãn nhãn, cô từ xa chạy đến ôm chầm lấy Bạch Kính Đình. Trong khi đó, Bạch Kính Đình cũng trao cho đối phương ánh mắt chứa đầy mật ngọt khiến bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng lãng mạn và ngọt ngào. Đặc biệt trên phim trường, cặp đôi Trường Phong Độ còn không ít lần được bắt gặp đang đùa giỡn thân mật, chemistry bùng nổ đến mức cư dân mạng phải thốt lên "Đúng là couple hàng thật giá thật, cảnh tình cảm chắc anh chị không cần diễn đâu nhỉ".

Sở dĩ, hình ảnh của cặp đôi lại tạo được sự phản ứng nhiệt tình từ khán giả bởi cách đây không lâu cả hai được cho là đang trong một mối quan hệ tình cảm. Theo tiết lộ, Bạch Kính Đình đã dẫn bạn gái về ra mắt cha mẹ và nhận được sự ủng hộ từ phía phụ huynh. Cả hai cùng về nhà cha mẹ của tài tử họ Bạch để ăn cơm. Sau khi kết thúc, Bạch Kính Đình và Tống Dật cùng nhau về nhà riêng của nam diễn viên, dấy lên tin đồn cả hai đang sống chung.

Tuy nhiên, theo trang Sina cho biết, Bạch Kính Đình và Tống Dật không phải là mối quan hệ "phim giả tình thật". Cặp uyên ương yêu nhau trước khi nên duyên trên màn ảnh.

Nguyên tác của Trường Phong Độ là câu chuyện kể về Liễu Ngọc Như, một khuê nữ mẫu mực với mong muốn lấy được một phu quân tốt. Nào ngờ nàng lại bị ép gả cho Cố Cửu Tư là một kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng trong thành Dương Châu.

Gả cho Cố Cửu Tư đã làm thay đổi cuộc đời Liễu Ngọc Như. Nàng đã ở bên làm hậu phương vững chắc cho Cố Cửu Tư, giúp chàng tìm được con đường đi đúng đắn. Từ một kẻ ăn chơi trác táng, Cố Cửu Tư đã trở thành quan nhất phẩm trong triều đình, tất cả là nhờ có Liễu Ngọc Như.