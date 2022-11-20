Hot như Khanh Khanh Nhật Thường, vừa mở điểm douban đã 'đè bẹp' loạt đối thủ nặng ký, nhận về 'cơn mưa' lời khen

Sao quốc tế 20/11/2022 15:36

Dù không sở hữu dàn đỉnh lưu đình đám nhưng bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường ngay từ khi lên sóng đã nhận về "cơn mưa" lời khen, mới đây lại còn đạt được thành tích đáng gờm.

Khanh Khanh Nhật Thường do Bạch Kính ĐìnhĐiền Hi Vi làm diễn viên chính đang là tác phẩm làm mưa làm gió những ngày gần đây. Ngay từ những ngày đầu lên sóng, bộ phim đã chiếm lĩnh mọi bảng xếp hạng, thậm chí "đè bẹp" cả những đối thủ nặng ký như Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em hay Cảm Ơn Bác Sĩ đang được lên sóng trong tháng 11 này.

Hot như Khanh Khanh Nhật Thường, vừa mở điểm douban đã 'đè bẹp' loạt đối thủ nặng ký, nhận về 'cơn mưa' lời khen - Ảnh 1

Mới đây, Khánh Khanh Nhật Thường đã chính thức mở điểm điểm Douban, ghi nhận số điểm 7.6 điểm với hơn 46.000 lượt đánh giá. Trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là các đánh giá 4 sao, sau đó đến 5 sao và 3 sao, còn lại là số ít đánh giá 1 và 2 sao.

Có thể thấy, tuy tác phẩm không có diễn viên lưu lượng lớn nhưng với số điểm douban lẫn số lượng khán giả quan tâm của Khanh Khanh Nhật Thường hiện tại đều dễ dàng vượt mặt các phim khác. 

Hot như Khanh Khanh Nhật Thường, vừa mở điểm douban đã 'đè bẹp' loạt đối thủ nặng ký, nhận về 'cơn mưa' lời khen - Ảnh 2

Ngay từ khi lên sóng, phần lớn khán giả đều khen ngợi Khanh Khanh Nhật Thường sở hữu kịch bản hài hước, lôi cuốn với nhiều tình tiết mới lạ, các vai diễn từ chính đến phụ đều được xây dựng chỉnh chu và mang cá tính riêng biệt, mỗi nhân vật đều có sức hút riêng của mình.

Nếu nam chính Doãn Tranh được xây dựng là một người nho nhã, thiện lương với nhiều biểu cảm khôi hài, sống có tình có nghĩa thì nữ chính Lý Vi lại là người ngây thơ, vô tư và hiểu chuyện. 

Hot như Khanh Khanh Nhật Thường, vừa mở điểm douban đã 'đè bẹp' loạt đối thủ nặng ký, nhận về 'cơn mưa' lời khen - Ảnh 3

Bên cạnh đó, từ bối cảnh, tạo hình cho đến màu phim cũng rất mãn nhãn. Về phần diễn xuất, khán giả đều nhận xét Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi thể hiện rất tròn vai, đặc biệt phản ứng hóa học giữa bộ đôi vô cùng ăn ý, mang đến cảm giác couple vừa đáng yêu vừa ngọt ngào.

Hot như Khanh Khanh Nhật Thường, vừa mở điểm douban đã 'đè bẹp' loạt đối thủ nặng ký, nhận về 'cơn mưa' lời khen - Ảnh 4

Nhiều netizen nhận xét Bạch Kính Đình tuy không không phải là một diễn viên lưu lượng cao nhưng mỗi một bộ phim anh lựa chọn tham gia đều có kịch bản chất lượng, có thể kể đến những bộ phim trước đó như Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh hay Khai Đoan

Hot như Khanh Khanh Nhật Thường, vừa mở điểm douban đã 'đè bẹp' loạt đối thủ nặng ký, nhận về 'cơn mưa' lời khen - Ảnh 5

Còn đối với Điền Hi Vi, khán giả dành nhiều lời khen cho mỹ nhân sinh năm 1997 nhờ cách diễn hài hước, tự nhiên, vóc dáng xinh đẹp, khả năng đọc thoại hay. Trước đó, một số khán giả cho rằng Điền Hi Vi có điểm mạnh là vẻ đẹp ngọt ngào, ngoại hình dễ thương.

Hot như Khanh Khanh Nhật Thường, vừa mở điểm douban đã 'đè bẹp' loạt đối thủ nặng ký, nhận về 'cơn mưa' lời khen - Ảnh 6

Khanh Khanh Nhật Thường là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Thanh Xuyên Nhật Thường của tác giả Đa Mộc Mộc Đa, xoay quanh câu chuyện tình của Tân Xuyên – Lục thiếu chủ Doãn Tranh và Lý Vi – thiếu nữ Tế Xuyên. Vì một tình huống bất ngờ, cả hai kết thành phu phụ, cùng nhau mở ra những tình huống dở khóc dở cười.

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Với thiết lập thành tích "khủng" như hiện tại, Khanh Khanh Nhật Thường xứng đáng là "đối thủ nặng ký" trên đường đua phim ảnh Hoa ngữ cuối năm 2022.

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