Hậu Định Luật Tình Yêu 80/20 bị chê tơi tả, Dương Mịch 'thở phào' nhẹ nhõm khi Cảm Ơn Bác Sĩ nhận được phản hồi tích cực

Sao quốc tế 17/11/2022 18:05

Dù gặp nhiều hoài nghi nhưng Cảm Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch đã có được khởi đầu thuận lợi.

Cảm Ơn Bác Sĩ là bộ phim truyền hình lấy đề tài y khoa, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng ICU 48 Giờ. Nội dung phim xoay quanh những trận chiến căng thẳng để giành lại sự sống từ tay "thần chết" của đội ngũ y bác sĩ tận tâm với nghề trong bệnh viện Đồng Sơn.

Hậu Định Luật Tình Yêu 80/20 bị chê tơi tả, Dương Mịch 'thở phào' nhẹ nhõm khi Cảm Ơn Bác Sĩ nhận được phản hồi tích cực - Ảnh 1
Dương Mịch và Bạch Vũ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi ra mắt, Cảm Ơn Bác Sĩ với sự góp mặt của Dương Mịch và Bạch Vũ liền nhận được nhiều phản hồi tích cực. Bộ phim còn giành được Top 1 với tỷ suất người xem cao, kịch bản hay cộng với khả năng diễn xuất của các nhân vật ở mức tốt nên Cảm Ơn Bác Sĩ khả năng cao sẽ đạt được thành tích cao trong tương lại. 

Hậu Định Luật Tình Yêu 80/20 bị chê tơi tả, Dương Mịch 'thở phào' nhẹ nhõm khi Cảm Ơn Bác Sĩ nhận được phản hồi tích cực - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Về phần Dương Mịch, để vào vai bác sĩ Tiêu Nghiên, cô đã phải trải qua rất nhiều thử thách. Như cách thể hiện chuyên nghiệp các kỹ năng của một bác sĩ, còn phải lột tả cảm xúc một cách chân thực nhất khi ở trong môi trường bệnh viện. Chưa hết, áp lực còn đè nặng hơn với cá nhân mỹ nhân họ Dương khi Định Luật Tình Yêu 80/20 dự án khác của Dương Mịch đang bị chỉ trích nặng nề vì nhan sắc tụt giảm của cô. 

Hậu Định Luật Tình Yêu 80/20 bị chê tơi tả, Dương Mịch 'thở phào' nhẹ nhõm khi Cảm Ơn Bác Sĩ nhận được phản hồi tích cực - Ảnh 3
Dương Mịch bị chê nhan sắc trong Định Luật Tình Yêu 80/20 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, với việc Cảm Ơn Bác Sĩ đang được khán giả đón nhận, áp lực phần nào đã được giảm bớt từ phía nữ diễn viên. Đây cũng dự án mà Dương Mịch đầu tư rất kỹ lưỡng, bằng chứng là sự chuyên nghiệp của Dương Mịch trên phim trường cũng được nam chính Bạch Vũ công nhận. Trong phim, Bạch Vũ vào vai Bạch Truật - đồng nghiệp của Dương Mịch. Anh chia sẻ thêm cảm nhận của mình khi làm việc cùng Dương Mịch: "Tôi nghĩ cô ấy rất giỏi. Có nhiều thuật ngữ mà bản thân tôi đã gặp khó khăn khi nói, nhưng mà Dương Mịch nói rất trôi chảy”.

Ngoài ra, bộ phim còn được đánh giá là phục dựng hiện trường tỉ mỉ, dàn diễn viên nhập vai thuần thục, nắm bắt được tình trạng thực tế việc cứu người của các bác sĩ, y tá.

Có đến khoảng 70 trường hợp có thật ngoài đời đã được đưa vào trong 40 tập phim. Nhờ vậy bộ phim càng mang lại cho khán giả một cảm giác chân thực, xúc động.

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