Sốc: Dương Mịch đóng chung phim với người tình mới của chồng cũ, đã vậy còn là vai bạn thân với nhau

Thông tin Dương Mịch đang đóng chung phim với bạn gái mới của chồng cũ khiến netizen cảm thấy cực kỳ thú vị.

Thông tin bạn thân của Dương Mịch trong phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu là bạn gái hiện tại của Lưu Khải Uy trở thành chủ đề bàn tán nóng nhất của cư dân mạng Trung Quốc ngày 18/11.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Nhân vật bạn thân của nữ chính Tần Thi (Dương Mịch đóng) do diễn viên Lý Hiểu Phong thủ vai. Cô là người yêu mới của chồng cũ Dương Mịch. Điều này không khỏi khiến nhiều người cảm thấy thú vị.

Tối 18/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tài tử 48 tuổi thừa nhận tình cảm với Lý Hiểu Phong.

"Cảm ơn các bạn đã chúc phúc, mọi thứ với chúng tôi đều ổn. Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian và quen biết qua một người bạn. Tôi và cô ấy hợp nhau, chúng tôi thấy thoải mái và hạnh phúc. Mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp”.

Lý Hiểu Phong và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Diễn viên Thiên Sơn Mộ Tuyết biết ơn bạn gái vì tận tình chăm sóc khi anh sốt cao phải nhập viện, thời điểm anh bận ghi hình show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai.

Lưu Khải Uy ly hôn Dương Mịch từ năm 2018, anh sống độc thân từ đó đến nay. Đây là lần đầu tài tử công khai hẹn hò từ khi chia tay vợ.

Bạn gái mới của Lưu Khải Uy năm nay 40 tuổi, đóng phim từ 2008. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có người Bắc Kinh năm 2013 và có một con trai. Họ ly hôn sau vài năm chung sống.

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu kể về nữ luật sư tài giỏi Tần Thi vì muốn phát triển sự nghiệp mà nói dối bản thân đã kết hôn. Sự gặp gỡ tình cờ với Dương Hoa – một chàng trai tài giỏi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì ế đã khiến 2 người nên duyên với nhau. Hiện tại, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu chưa có điểm gì thu hút được khán giả, mình hy vọng những tập tiếp theo sẽ có chuyển biến tích cực hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-duong-mich-dong-chung-phim-voi-nguoi-tinh-moi-cua-chong-cu-da-vay-con-la-vai-ban-than-voi-nhau-526707.html