Sốc: Dương Mịch đóng chung phim với người tình mới của chồng cũ, đã vậy còn là vai bạn thân với nhau

Sao quốc tế 19/11/2022 22:50

Thông tin Dương Mịch đang đóng chung phim với bạn gái mới của chồng cũ khiến netizen cảm thấy cực kỳ thú vị.

Thông tin bạn thân của Dương Mịch trong phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu là bạn gái hiện tại của Lưu Khải Uy trở thành chủ đề bàn tán nóng nhất của cư dân mạng Trung Quốc ngày 18/11.

Sốc: Dương Mịch đóng chung phim với người tình mới của chồng cũ, đã vậy còn là vai bạn thân với nhau - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Nhân vật bạn thân của nữ chính Tần Thi (Dương Mịch đóng) do diễn viên Lý Hiểu Phong thủ vai. Cô là người yêu mới của chồng cũ Dương Mịch. Điều này không khỏi khiến nhiều người cảm thấy thú vị. 

Tối 18/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tài tử 48 tuổi thừa nhận tình cảm với Lý Hiểu Phong.

"Cảm ơn các bạn đã chúc phúc, mọi thứ với chúng tôi đều ổn. Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian và quen biết qua một người bạn. Tôi và cô ấy hợp nhau, chúng tôi thấy thoải mái và hạnh phúc. Mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp”.

Sốc: Dương Mịch đóng chung phim với người tình mới của chồng cũ, đã vậy còn là vai bạn thân với nhau - Ảnh 2
Lý Hiểu Phong và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Diễn viên Thiên Sơn Mộ Tuyết biết ơn bạn gái vì tận tình chăm sóc khi anh sốt cao phải nhập viện, thời điểm anh bận ghi hình show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai.

Lưu Khải Uy ly hôn Dương Mịch từ năm 2018, anh sống độc thân từ đó đến nay. Đây là lần đầu tài tử công khai hẹn hò từ khi chia tay vợ.

Bạn gái mới của Lưu Khải Uy năm nay 40 tuổi, đóng phim từ 2008. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có người Bắc Kinh năm 2013 và có một con trai. Họ ly hôn sau vài năm chung sống.

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu kể về nữ luật sư tài giỏi Tần Thi vì muốn phát triển sự nghiệp mà nói dối bản thân đã kết hôn. Sự gặp gỡ tình cờ với Dương Hoa – một chàng trai tài giỏi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì ế đã khiến 2 người nên duyên với nhau. Hiện tại, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu chưa có điểm gì thu hút được khán giả, mình hy vọng những tập tiếp theo sẽ có chuyển biến tích cực hơn.

Hậu bị chê bai nhan sắc trong phim mới, Dương Mịch khiến fan lo lắng khi xuất hiện diện mạo khác lạ

Hậu bị chê bai nhan sắc trong phim mới, Dương Mịch khiến fan lo lắng khi xuất hiện diện mạo khác lạ

Gương mặt của Dương Mịch có phần khác lạ khiến fan lo lắng cực kỳ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Lý Hiểu Phong Dương Mịch - Lưu Khải Uy Định luật tình yêu 80/20 sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hậu bị chê bai nhan sắc trong phim mới, Dương Mịch khiến fan lo lắng khi xuất hiện diện mạo khác lạ

Hậu bị chê bai nhan sắc trong phim mới, Dương Mịch khiến fan lo lắng khi xuất hiện diện mạo khác lạ

Nhan sắc thật sự của các sao nữ Cbiz khi không có filter: Angelababy khiến fan thất vọng tột độ, Dương Mịch lộ rõ ảnh hưởng của tuổi tác

Nhan sắc thật sự của các sao nữ Cbiz khi không có filter: Angelababy khiến fan thất vọng tột độ, Dương Mịch lộ rõ ảnh hưởng của tuổi tác

Hậu Định Luật Tình Yêu 80/20 bị chê tơi tả, Dương Mịch 'thở phào' nhẹ nhõm khi Cảm Ơn Bác Sĩ nhận được phản hồi tích cực

Hậu Định Luật Tình Yêu 80/20 bị chê tơi tả, Dương Mịch 'thở phào' nhẹ nhõm khi Cảm Ơn Bác Sĩ nhận được phản hồi tích cực

TOP những sao Cbiz sở hữu 'huyết vũ tinh phong': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu

TOP những sao Cbiz sở hữu 'huyết vũ tinh phong': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu

Định Luật Tình Yêu 80/20 vừa lên sóng đã bị chỉ trích, nhan sắc Dương Mịch trong phim khiến fan thất vọng

Định Luật Tình Yêu 80/20 vừa lên sóng đã bị chỉ trích, nhan sắc Dương Mịch trong phim khiến fan thất vọng

Netizen phấn khích với mỹ nhân thế hệ mới tại Cbiz: Nhan sắc vượt cả Dương Mịch?

Netizen phấn khích với mỹ nhân thế hệ mới tại Cbiz: Nhan sắc vượt cả Dương Mịch?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 59 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI