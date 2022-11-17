Nhan sắc thật sự của các sao nữ Cbiz khi không có filter: Angelababy khiến fan thất vọng tột độ, Dương Mịch lộ rõ ảnh hưởng của tuổi tác

Không chỉ chụp ảnh mới có filter, ngay cả các bộ phim truyền hình Hoa ngữ ngày nay cũng đã sử dụng tới "công nghệ làm đẹp" này trong khâu hậu kỳ để các diễn viên trông lung linh hơn. Chính vì vậy trong mắt các fan hâm mộ, thần tượng của họ luôn là những nữ thần sở hữu nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần.Tuy nhiên, hẳn số ít netizen đều sẽ tò mò nếu như bỏ lớp filter ra vẻ đẹp của các mỹ nhân này sẽ như thế nào?.

Nhan sắc Dương Mịch già nua trên phim khiến fan thất vọng - Ảnh: Internet

Một trong những nữ diễn viên gây thất vọng nhất khi xuất hiện với cam thường chính là Dương Mịch. Nàng tiểu hoa đã trở thành nữ thần trong lòng nhiều khán giả kể từ khi tham gia bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc.