Nhan sắc thật sự của các sao nữ Cbiz khi không có filter: Angelababy khiến fan thất vọng tột độ, Dương Mịch lộ rõ ảnh hưởng của tuổi tác

Sao quốc tế 17/11/2022 21:30

Nhan sắc của các mỹ nhân Cbiz khi không sử dụng filter không khỏi khiến netizen bất ngờ.

Không chỉ chụp ảnh mới có filter, ngay cả các bộ phim truyền hình Hoa ngữ ngày nay cũng đã sử dụng tới "công nghệ làm đẹp" này trong khâu hậu kỳ để các diễn viên trông lung linh hơn. Chính vì vậy trong mắt các fan hâm mộ, thần tượng của họ luôn là những nữ thần sở hữu nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần.Tuy nhiên, hẳn số ít netizen đều sẽ tò mò nếu như bỏ lớp filter ra vẻ đẹp của các mỹ nhân này sẽ như thế nào?.

Nhan sắc thật sự của các sao nữ Cbiz khi không có filter: Angelababy khiến fan thất vọng tột độ, Dương Mịch lộ rõ ảnh hưởng của tuổi tác - Ảnh 1
Nhan sắc Dương Mịch già nua trên phim khiến fan thất vọng - Ảnh: Internet

Một trong những nữ diễn viên gây thất vọng nhất khi xuất hiện với cam thường chính là Dương Mịch. Nàng tiểu hoa đã trở thành nữ thần trong lòng nhiều khán giả kể từ khi tham gia bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc

Nhan sắc thật sự của các sao nữ Cbiz khi không có filter: Angelababy khiến fan thất vọng tột độ, Dương Mịch lộ rõ ảnh hưởng của tuổi tác - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Với những đường nét thon gọn trên khuôn mặt, nhan sắc của Dương Mịch dường như không có bất kì khuyết điểm nào.Tuy nhiên, dường như tuổi tác đã bắt kịp nhan sắc của cô nàng đỉnh điểm nhất chính là ở trong phim Định Luật Tình Yêu 80/20 khi nhiều khán giả đã vô cùng bất ngờ với diện mạo già nua của Dương Mịch khi lên hình. 

Nhan sắc thật sự của các sao nữ Cbiz khi không có filter: Angelababy khiến fan thất vọng tột độ, Dương Mịch lộ rõ ảnh hưởng của tuổi tác - Ảnh 3
Angelababy cũng là nhân vật khiến fan thất vọng khi không sử dụng filter - Ảnh: Internet

Là một trong những mỹ nhân đình đám của CBiz, Angelababy cũng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô cũng là người đẹp có phong độ nhan sắc lên xuống thất thường và nhiều lần lộ khuyết điểm vì ảnh không có filter. 

Nhan sắc thật sự của các sao nữ Cbiz khi không có filter: Angelababy khiến fan thất vọng tột độ, Dương Mịch lộ rõ ảnh hưởng của tuổi tác - Ảnh 4
Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Không hề thua kém đàn chị, Quan Hiểu Đồng được mệnh danh là "Ngọc nữ 9X" của Cbiz. Cô bước vào làng giải trí từ nhỏ và đến nay đã trở thành mỹ nữ vạn người mê trong lòng nhiều người. Dẫu vậy vẫn có đôi lúc Quan Hiểu Đồng khiến khán giả phải thất vọng với một số ảnh không filter của mình. 

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Từ khóa:   Dương Mịch Angela Baby Quan Hiểu Đồng sao Châu Á sao Hoa ngữ

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