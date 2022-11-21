Mặc dù nhận nhiều ý kiến tiêu cực, nhưng bộ phim "Định luật 80/20 của tình yêu" Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính lại đạt những thành tích bất ngờ.

Sau thời gian theo đuổi phim cổ trang, Dương Mịch tái xuất với tác phẩm hiện đại mang tên "Định luật 80/20 của tình yêu", đóng cùng nam diễn viên trẻ Hứa Khải. Đây là bộ phim truyền hình huộc thể loại hài tình cảm lãng mạn và được xem là một phép thử của nữ diễn viên trong nỗ lực thay đổi bản thân. Tuy nhiên, ngay khi lên sóng, bộ phim lại nhận được tranh cãi trái chiều và không ít những bình luận tiêu cực. Theo đó, nhiều khán giả đánh giá phim kém thu hút do sự chênh lệch về tuổi tác, ngoại hình của diễn viên chính. Khán giả cho rằng dù Dương Mịch trẻ hơn tuổi song khi đứng cạnh nam diễn viên thua mình hơn 10 tuổi, cả 2 khá chênh lệch, khó tạo được sự tự nhiên khi thể hiện tình cảm với nhau.

Tuy nhiên, bên cạnh những tranh cãi, bộ phim gây bất ngờ khi đạt những thành tích bất ngờ. Cụ thể, bộ phim đã leo thẳng lên top 1 bảng xếp hạng Datawin về độ hot với chỉ số 1.709 (Tần Thi 56% - Dương Hoa 35%).

Tại bảng phim chiếu mạng trên Vlinkage, "Định luật 80/20 của tình yêu" đứng ở top 2. Chỉ số nhân vật Tần Thi và Dương Hoa cũng lần lượt đứng ở top 3, top 4. Như vậy, dù thành tích không quá bùng nổ nhưng vẫn được đánh giá tạm ổn so với mặt bằng chung của các phim Hoa ngữ. Theo lý giải của các chuyên gia phim ảnh, sở dĩ "Định luật 80/20 của tình yêu" vẫn lập thành tích dù bị chê là do một phần nhờ sức hút của cặp đôi chính. Định luật 80/20 của tình yêu là câu chuyện tình lãng mạn xoay quanh Tần Thi (Dương Mịch đóng), một nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Khi công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư, họ đưa ra yêu cầu người đó phải đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi buộc phải thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi. Tần Thi nhậm chức và phải chấp nhận ông chồng "từ trên trời rơi xuống" Dương Hoa (Hứa Khải đóng). Hai người vở kịch vợ chồng ăn ý. Quá trình chung sống và gắn bó, họ dần phát triển tình cảm.

Những bộ phim ngôn tình mới sắp 'đổ bộ' Cbiz: Hứa Khải - Dương Mịch, Lý Hiện - Lưu Diệc Phi 'yêu đương' bất chấp khoảng cách tuổi tác ra sao? Hàng loạt bộ phim ngôn tình ngọt ngào sắp phát sóng màn ảnh xứ Trung, khán giả lại được dịp "so kè" phản ứng giữa các cặp đôi như: Hứa Khải - Dương Mịch, Lý Hiện - Lưu Diệc Phi, Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng, Tỉnh Bách Nhiên - Đàm Tùng Vận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gay-nhieu-tranh-cai-ngay-khi-len-song-phim-cua-duong-mich-va-hua-khai-van-lap-thanh-tich-khung-526968.html