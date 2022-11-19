Lưu Khải Uy chính thức xác nhận có bạn gái mới sau 4 năm ly hôn Dương Mịch

Sao quốc tế 19/11/2022 11:49

Sau khi liên tục lộ ảnh hẹn hò, Lưu Khải Uy chính thức xác nhận đang trong mối quan hệ nghiêm túc với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong.

Trả lời truyền thông Hong Kong hôm 18/11, Lưu Khải Uy xác nhận đang yêu Lý Hiểu Phong. Anh nói: "Cảm ơn vì lời chúc phúc của bạn, hai chúng tôi đều thấy rất ổn. Chúng tôi được bạn bè giới thiệu và đã ở bên nhau một thời gian. Tôi và cô ấy tính cách hòa hợp, ở bên nhau thấy rất vui vẻ, thoải mái". Đây là lần đầu tiên Lưu Khải Uy thừa nhận mối quan hệ sau ly hôn.

Lưu Khải Uy chính thức xác nhận có bạn gái mới sau 4 năm ly hôn Dương Mịch - Ảnh 1
Lưu Khải Uy chính thức xác nhận có bạn gái mới sau 4 năm ly hôn Dương Mịch. Ảnh: Sina

Trước đó, nhiều tờ báo đưa tin Lý Hiểu Phong bác bỏ chuyện hẹn hò Lưu Khải Uy và nói thông tin họ yêu nhau "không đúng sự thật". Nguồn tin nói nhân viên của Lý Hiểu Phong phủ nhận tin đồn yêu đương. Tuy nhiên, trên mạng xã hội tối 18/11, Lý Hiểu Phong đặt câu hỏi: "Bạn đã liên lạc với nhân viên nào vậy?". Câu trả lời của cô khiến nhiều khán giả hiểu rằng cô thừa nhận mối quan hệ với Lưu Khải Uy là có thật. Ngay sau đó, nhiều người chúc phúc cho hai diễn viên, mong họ hạnh phúc bên nhau.

Thời gian qua, thợ săn ảnh xứ Trung nhiều lần tung loạt khoảnh khắc Lưu Khải Uy và nữ diễn viên Lý Hiểu Phong nắm tay nhau thân mật đi trên phố. Dù là người nổi tiếng và ở nơi công cộng nhưng cả hai không hề e ngại, thể hiện tình cảm như một cặp đôi đang yêu. 

Được biết, Lý Hiểu Phong đang hợp tác với Dương Mịch ở phim truyền hình Định luật 80/20 của tình yêu. Theo truyền thông, trong phim cả hai đóng vai là bạn thân của nhau. Ngoài đời mối quan hệ đồng nghiệp của Lý Hiểu Phong và Dương Mịch cũng tốt đẹp.

Lưu Khải Uy chính thức xác nhận có bạn gái mới sau 4 năm ly hôn Dương Mịch - Ảnh 2
Bạn gái mới của Lưu Khải Uy và Dương Mịch có mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp. Ảnh: Sina

Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Bạn gái Lưu Khải Uy từng trải qua một cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh năm 2013. Hai người có một con trai nhưng đường ai nấy đi sau vài năm chung sống. Cô vừa là MC kiêm diễn viên. Một số phim có sự tham gia của cô như Giải quyết trong năm, Thợ săn, Mùi hoa tiêu, Người bạn thật sự của tôi... Một số nguồn tin cho hay hai nghệ sĩ đến với nhau do hoàn cảnh tương đồng: Cả hai đều đã ly hôn, có con riêng.

Sau khi con trai công khai chuyện tình cảm, Lưu Đan - diễn viên gạo cội TVB - nói ông vui mừng, mong con sớm ổn định gia đình nhưng sẽ không giục Lưu Khải Uy làm đám cưới. "Đây là tin vui, con tôi độc thân cũng lâu rồi", Lưu Đan nói.

Lưu Khải Uy chính thức xác nhận có bạn gái mới sau 4 năm ly hôn Dương Mịch - Ảnh 3
Nam diễn viên và cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Dương Mịch. Ảnh: Internet

Lưu Khải Uy làm bố đơn thân kể từ khi ly hôn Dương Mịch năm 2018. Hai cha con chủ yếu sống ở Hong Kong cùng vợ chồng Lưu Đan, tài tử được cha mẹ giúp chăm con mỗi khi công tác. Lưu Đan từng tiết lộ Lưu Khải Uy giảm công việc để có nhiều thời gian hơn cho con gái.

Lưu Khải Uy là người gốc Hong Kong, được biết đến với các phim Thiên sơn mộ tuyết, Nắm giữ tình yêu, Thiên kim nữ tặc... Anh và Dương Mịch gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt: người ở Đại lục, người tại Hong Kong, tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Sau khi kết hôn năm 2014, tới 2016, họ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi. 

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Tài tử họ Lưu và bạn gái Lý Hiểu Phong được bắt gặp đang đi dạo phố, họ liên tục cười nói vui vẻ.

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