Bị vợ cũ tố đời tư thác loạn khiến sự nghiệp điêu đứng, nay Vương Lực Hoành được gỡ lệnh cấm sóng

Sao quốc tế 18/11/2022 16:30

Sự nghiệp và danh tiếng của Vương Lực Hoành chạm đáy sau vụ ly hôn với vợ cũ Lý Tịnh Lôi. Mới đây, truyền thông cho biết nam ca sĩ đã hết bị cấm sóng.

Ngày 18/11, QQ đưa tin loạt sản phẩm nghệ thuật của Vương Lực Hoành đã xuất hiện trở lại trên các nền tảng video, nghe nhạc trực tuyến hàng đầu Trung Quốc. Động thái này cho thấy nam ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) đã vượt qua cơn khủng hoảng sự nghiệp, án cấm sóng được gỡ bỏ. Hình ảnh của anh có thể phủ sóng phương tiện truyền thông đại chúng như trước.

Bị vợ cũ tố đời tư thác loạn khiến sự nghiệp điêu đứng, nay Vương Lực Hoành được gỡ lệnh cấm sóng - Ảnh 1
Vương Lực Hoành. Ảnh: Internet

Trước đó, hồi cuối tháng 3, Vương Lực Hoành quay quảng cáo cho một hãng xe. Trong video, anh hào hứng giới thiệu đây là công việc đầu tiên sau thời gian tạm dừng hoạt động. Do không được khán giả đón nhận tích cực, nam ca sĩ tiếp tục lui về ở ẩn.

Hiện, Vương Lực Hoành chưa công bố kế hoạch trở lại showbiz. Một blogger giải trí cho biết nhà sản xuất chương trình Giọng ca thiên phú 4 dự định mời Thiên vương làng nhạc xứ Đài ngồi ghế giám khảo.

Bị vợ cũ tố đời tư thác loạn khiến sự nghiệp điêu đứng, nay Vương Lực Hoành được gỡ lệnh cấm sóng - Ảnh 2

Vương Lực Hoành sinh năm 1976, là nam ca sĩ, nhạc sĩ Đài Loan từng 4 lần đoạt giải thưởng Golden Melody Award và là diễn viên thành công ở Đài Loan cũng như toàn châu Á.

Trong hơn 2 thập kỷ ca hát, anh phát hành 25 album với hơn 13 triệu bản được bán ra. Doanh số của album ghi âm live show Heroes of Earth 2006 Concert phá vỡ 6 kỷ lục vào thời điểm đó.

Vương Lực Hoành là nghệ sĩ tài năng bậc nhất với khả năng biểu diễn piano, violin, guitar, trống, kèn, đàn tranh, sáo và nhiều nhạc cụ khác. Anh thậm chí còn từng được mời làm nhạc trưởng cho dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Hong Kong Philharmonic và trở thành ca sĩ nhạc pop đầu tiên của châu Á có vinh dự này.

Trước khi xảy ra scandal, Vương Lực Hoành vẫn là nghệ sĩ được khán giả Trung Quốc yêu mến. Anh được mời tham gia nhiều chương trình lớn, trở thành huấn luyện viên của The Voice China.

Tuy nhiên, hình ảnh Vương Lực Hoành sụp đổ sau khi bị vợ cũ tố cáo có đời sống riêng thác loạn.

Bị vợ cũ tố đời tư thác loạn khiến sự nghiệp điêu đứng, nay Vương Lực Hoành được gỡ lệnh cấm sóng - Ảnh 3
"Thiên vương xứ Đài" điêu đứng sau lời tố của vợ cũ về đời tư. Ảnh: Internet

Cụ thể, tháng 12/2021, Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi thông báo đường ai nấy đi sau hai năm ly thân. Sau đó, nam ca sĩ bị vợ cũ chỉ trích là người đàn ông vô trách nhiệm, trăng hoa. Vụ việc khiến cả hai bước vào cuộc "khẩu chiến" trên truyền thông. Sự cố đời tư khiến Vương Lực Hoành phải ngừng hoạt động nghệ thuật.

Lúc đầu, Vương Lực Hoành hứng chỉ trích thậm tệ khi bị Lý Tịnh Lôi tố cáo coi cô như "máy đẻ", ngoại tình với nhiều người.

Cuộc tranh cãi diễn ra căng thẳng trên mạng xã hội, khiến Vương Lực Hoành bị công chúng "quay lưng", một số đồng nghiệp của anh như Từ Nhược Tuyên, ca sĩ Yumi cũng bị liên lụy. Nhiều nhãn hàng đã vội vàng hủy hợp đồng với nam ca sĩ để tránh bị ảnh hưởng. 

Sau vụ ồn ào, Vương Lực Hoành buộc phải lên tiếng xin lỗi người thân, công chúng và thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Sự nghiệp rực rỡ nhiều năm gây dựng của "thiên vương xứ Đài" bị hủy hoại ở tuổi tứ tuần. 

Truyền thông xứ Đài tiết lộ, ngày 11/2, khi phải nộp tài liệu chống lại Vương Lực Hoành, Lý Tịnh Lôi không đưa ra được bằng chứng chồng cũ ngoại tình. Trong khi đó, Vương Lực Hoành đưa ra được bản kê khai việc chuyển tiền cho Lý Tịnh Lôi, phủ nhận cáo buộc anh vô trách nhiệm với các con trong thời gian hai người ly thân. 

Ngày 20/2, Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi đã nhận được phán quyết ly hôn sau hai năm ly thân và gần một năm đệ đơn lên tòa án. 

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