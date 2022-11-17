Tài tử Hong Kong lấy vợ kém 2 giáp, hơn mẹ vợ 1 tuổi từng gây xôn xao hiện giờ ra sao?

Nam diễn viên Đỗ Đức Vỹ và bà xã kém 24 tuổi đã trải qua 10 năm hôn nhân hạnh phúc, bất chấp khoảng cách tuổi tác.

Mới đây, nhân kỷ niệm 10 ngày cưới, Đỗ Đức Vỹ đăng tải bộ ảnh cùng bà xã và thu hút sự chú ý. Anh tiết lộ cảm giác thật khó tả khi cùng vợ mặc trang phục cưới truyền thống Trung Quốc để chụp ảnh kỷ niệm. Nam tài tử viết: "Hồi cưới, tôi cảm thấy mặc váy cưới kiểu Trung Quốc giống như đang đóng phim nên đã không mặc. Giờ thì tôi cảm thấy hơi tiếc". Đỗ Đức Vỹ nói nhân dịp đặc biệt này, anh tặng vợ một ca khúc mang hơi thở tình yêu, một bộ ảnh cưới và một chiếc nhẫn kim cương. Trên trang cá nhân, Đỗ Đức Vỹ viết: "Tôi sẽ hát cho cô ấy nghe ca khúc 'Oh Love'. Tôi hy vọng mình có thể làm tan chảy cô ấy bằng âm nhạc, bởi vì cô ấy là Ice (băng)".

Năm 2012, Đỗ Đức Vĩ và vợ là đạo diễn kiêm nhiếp ảnh gia chính thức về chung một nhà. Vào thời điểm đó, rất nhiều người cho rằng hai người không thể đi đến hạnh phúc bởi vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. Ban đầu, Đỗ Đức Vĩ bị nhà gái phản đối kịch liệt vì vấn đề tuổi tác. Nam ca sĩ gặp khó khăn khi hơn mẹ vợ 1 tuổi và chỉ kém bố vợ 4 tuổi. Thế nhưng, nhờ sự chân thành và kiên trì mà tài tử Hong Kong đã thành công nhận được sự đồng ý từ bố mẹ đằng gái. Sau 10 năm hôn nhân viên mãn, vợ chồng Đỗ Đức Vỹ đã có một cậu con trai. Theo QQ, Đỗ Đức Vỹ đang mong có con thứ hai. Dù lên chức bố ở tuổi xế chiều, thế nhưng anh và gia đình nhỏ của mình vẫn luôn hạnh phúc. Nam diễn viên luôn dành thời gian cho gia đình, trở thành một người cha đúng mực khiến nhiều người bất ngờ. Có thể nói, giờ đây, Đỗ Đức Vĩ đã có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên vợ trẻ và con thơ khiến nhiều người ghen tỵ.

Đỗ Đức Vỹ (Alex To), sinh năm 1962, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Hong Kong, cùng thời với dàn diễn viên Lương Triều Vỹ, Ngô Quân Như... Anh ra mắt công chúng qua một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Năm 16 tuổi, nam ca sĩ từng tham gia cuộc thi hát do TVB tổ chức và giành được giải thưởng cao nhất chung cuộc. Sau khi ra mắt công chúng, những tác phẩm của Đỗ Đức Vĩ đều được khán giả đón nhận và đạt được những thành công nhất định, tiêu biểu là các ca khúc như: Người tình, Vô tình bị tổn thương, Tình đời… Bên cạnh đó, anh cũng tích cực tham gia các dự án phim điện ảnh và dần khẳng định cũng như tạo dựng được vị trí vững chắc trong làng giải trí.

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