Hoa hậu Hong Kong Hoàng Gia Văn gây hấn với đàn em vì ghen tức, cho rằng bản thân bị TVB 'ghẻ lạnh'

Hoàng Gia Văn đã tỏ rõ thái độ không hài lòng khi cho rằng Tống Uyển Dĩnh được TVB thiên vị. Trước đó, nhà đài dự định xếp người đẹp họ Tống làm MC một chương trình lớn.

Theo HK01, giữa 2 nàng hậu Hong Kong Hoàng Gia Văn và Tống Uyển Dĩnh đã xảy ra bất hoà trong quá trình diễn tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm Khánh đài của TVB. Cụ thể, Hoa hậu Hong Kong 2019 Hoàng Gia Văn được cho là đã công khai cãi vã với Hoa hậu Hong Kong 2021 Tống Uyển Dĩnh, thậm chí còn tuyên bố cắt đứt liên lạc với đàn em. HK01 cho biết, nguồn cơ của những mâu thuẫn này là do Hoàng Gia Văn luôn cảm thấy khó chịu vì đàn em được TVB ưu ái hơn.

Không chỉ vậy, Hoàng Gia Văn còn tỏ thái độ gay gắt, hắt hủi Trần Hiểu Hoa sau khi Hoa hậu Hong Kong 2018 đứng ra giảng hòa cho người đẹp với Tống Uyển Dĩnh. Hoàng Gia Văn (trái) khó chịu ra mặt khi đàn em Tống Uyển Dĩnh được TVB ưu ái hơn. Ảnh: Internet Theo On, Hoàng Gia Văn luôn cho rằng bản thân bị TVB "ghẻ lạnh". Cô không được nhà đài nâng đỡ như các người đẹp khác. Gần đây nhất, việc TVB sắp xếp Tống Uyển Dĩnh làm MC trong chương trình lớn càng khiến nàng hậu bực tức và cảm thấy bị đàn em vượt mặt.

Hoàng Gia Văn đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 2019. Ảnh: Internet Tháng 9/2019, Hoàng Gia Văn vượt qua hàng loạt đối thủ xuất sắc để trở thành Hoa hậu Hồng Kông. Mỹ nhân sinh năm 1993 sở hữu vóc dáng mảnh mai, gương mặt khả ái được nhận xét có nhiều nét giống Quách Khả Doanh song không sắc sảo như đàn chị. Sau khi giành vương miện danh giá, mỹ nhân này gia nhập TVB với kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới của làng giải trí dưới sự hậu thuẫn của nhà đài lớn nhất Hương Cảng. Thế nhưng không lâu sau khi giành ngôi hoa hậu, người đẹp họ Hoàng nhanh chóng bị khui quá khứ “cắm sừng” người yêu, từng làm “kẻ thứ ba”. Mặc dù đã lên tiếng song sự việc khiến hình ảnh của Hoàng Gia Văn bị ảnh hưởng không nhỏ. Bên cạnh vướng vào bê bối đời tư khiến sự nghiệp lao đao, Hoàng Gia Văn còn kém may mắn khi cô vừa đăng quang được vài tuần thì Hong Kong có bất ổn chính trị, sau đó dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát dữ dội, khiến người đẹp không có bất cứ cơ hội nào xuất hiện, hình ảnh gần như không được quảng bá. Cô thất nghiệp hơn một năm mới được TVB sắp xếp việc làm. Do không phải là cái tên được đài ưu tiên nâng đỡ, hoạt động nghệ thuật của Hoàng Gia Văn nhỏ giọt. Tống Uyển Dĩnh. Ảnh: Internet Trong khi đó, Tống Uyển Dĩnh đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 2021, gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, rạng rỡ, nụ cười thân thiện. Người đẹp 22 tuổi sở hữu chiều cao 1,7m cùng vóc dáng mảnh mai, quyến rũ với số đo hình thể: 85-60-89. Nàng hậu xứ Cảng thơm thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp từ mẹ là Văn Bảo Tuyết - á hậu cuộc thi Hoa hậu Macau 1990 và có bố mang nửa dòng máu Bồ Đào Nha. Sau đăng quang, cô nhận cơ hội gia nhập TVB và đẩy mạnh các hoạt động trong làng giải trí trong thời gian qua.

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