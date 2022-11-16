Viêm Á Luân chụp ảnh cưới cùng người bạn tri kỷ, cuối cùng lời hẹn ước tuổi 30 đã thành hiện thực

Viêm Á Luân và Ngô Ánh Khiết là bạn thân nhiều năm nay, quan hệ sâu đậm. Trong chương trình Minh Tinh Đại Trinh Thám năm 2018, Viêm Á Luân từng nói: nếu ở tuổi 30 mà Ngô Ánh Khiết chưa kết hôn, anh sẽ lấy cô. Hiện tại, cô đã 34, anh 37, vì thế, họ quyết định "cưới" theo cách đặc biệt.

Mới đây, diễn viên, ca sĩ nhóm Phi Luân Hải - Viêm Á Luân - đăng ảnh mặc áo cưới, sánh vai nữ diễn viên Ngô Ánh Khiết và thông báo bông đùa: "Chúng tôi đã kết hôn". Ảnh Viêm Á Luân đăng nằm trong bộ ảnh chụp cho Elle số mới. Anh đùa rằng họ không chỉ kết hôn mà còn có con, là chú mèo cưng của anh.

Viêm Á Luân công khai đồng giới vào năm 2018. Nam ca sĩ từng trải lòng, ngay từ nhỏ và trong khoảng thời gian trưởng thành, bố mẹ đã phát hiện ra anh có "vấn đề", luôn thích những người cùng giới. Vì quá sốc, cả bố và mẹ đều quản lý nghiêm ngặt mối quan hệ bạn bè của anh. Cộng thêm với việc gia đình vốn truyền thống, bố mẹ Viêm Á Luân còn lấy cái chết ra để "bức bách" nam ca sĩ.

Ngô Ánh Khiết tiết lộ nếu họ thực sự là một đôi thì đây là thảm họa, vì hai người họ cãi nhau suốt ngày, dù thật lòng yêu quý nhau.

Một trong những ký ức mà Viêm Á Luân kể lại đó chính là việc bố mẹ anh đòi lấy dây điện cuốn cổ tự tử: "Bố tôi còn bảo tôi đi tất giúp ông, tiễn ông đoạn đường cuối cùng". Chính vì thế, cuộc sống gia đình ngột ngạt trong khoảng thời gian rất dài.

Viêm Á Luân tiết lộ thêm, anh còn có một người anh trai hơn 1 tuổi nhưng lại chết yểu. Chính vì vậy, mẹ anh đã vô cùng kỳ vọng vào anh, đẩy xung đột gia đình lên mức đỉnh điểm kéo dài suốt nhiều năm. Trải qua gần 20 năm, bây giờ mọi người mới có thể hoà hợp.

Viêm Á Luân được biết đến là thành viên của nhóm nhạc Phi Luân Hải, nhóm thần tượng thiếu niên thanh xuân tươi đẹp gồm bốn chàng trai đã từng tung hoành một thời, về sau Uông Đông Thành, Ngô Tôn đều chuyển sang con đường diễn xuất, còn Viêm Á Luân và Thần Diệc Nho con đường phát triển tương đối yếu thế hơn một chút.

Ngô Ánh Khiết (Quỷ Quỷ) không phải là cái tên xa lạ với làng giải trí Hoa ngữ. Cô gái sinh năm 1989 này là diễn viên, ca sĩ nổi danh xứ Đài. Cô từng là cựu thành viên nhóm nhạc nữ Hey Girl của kênh truyền hình Channel V Đài Loan (Trung Quốc), là nghệ sĩ của công ty giải trí Hàn Quốc CJ E&M.

Vài năm nay, Ngô Ánh Khiết phát triển tại Đại lục và được khán giả yêu thích vì vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Dù đã ở tuổi ngoài 30 nhưng Ngô Ánh Khiết vẫn rất hoạt bát như một em gái nhà bên. Các bậc tiền bối rất thích dáng vẻ vừa đơn thuần ngây thơ nhưng rất nghị lực của cô gái nhỏ này.

Khán giả yêu thích cô qua các bộ phim đình đám như Tứ đại danh bổ, Họa bì, Hương vị mùa hè, Ước mơ màu xanh, Mỹ nam khác biệt, Lục Trinh truyền kỳ... Hơn thế, Ngô Ánh Khiết cũng rất được yêu thích khi xuất hiện trong các show truyền hình như Minh tinh đại trinh thám, Hoàng tử son môi, Happy Camp, 24h... Cô được khán giả mến mộ vì sự lém lỉnh, "nghịch ngầm".