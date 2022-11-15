Nhậm Gia Luân và 'đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' hội ngộ trong phim chuyển thể 'Đại Đường vinh diệu'

Bộ phim đã làm mưa làm gió với 330 triệu lượt xem/ ngày ngay khi vừa mới ra mắt tại Trung Quốc. Chỉ sau một tuần đầu tiên phát sóng, phim đã đạt 4 tỷ lượt xem và đạt tỷ suất 8,3/10.

Đại Đường vinh diệu kể về câu chuyện của Quảng Bình vương Lý Thục, người sau này lên ngôi hoàng đế – Đường Thánh Tông, lồng trong đó là tình cảm sâu sắc của ông đối với vợ của mình – Thẩm Trân Châu. Quảng Bình vương Lý Thục là cháu đích tôn của đương kim Hoàng đế Đại Đường, được nhà vua yêu thương và xem trọng. Còn Thẩm Trân Châu là một nữ nhân Giang Nam với nội tâm lương thiện. Nàng là người xinh đẹp, tài trí, thông minh, học vấn không kém cạnh nam giới. Nàng được tiến cung và được Lý Thục chọn làm phi và hạ sinh con trai trưởng Đường Đức Tông - Lý Thích.

Trong thời kỳ loạn An Sử, Thẩm Trân Châu tình nguyện ở lại Trường An, cùng bách tính vượt qua gian khó, được người dân vô cùng kính trọng. Trong quá trình ly tán, có một đại tướng là con trai của tướng quân An Lộc Sơn âm thầm theo đuổi nàng nhưng Trân Châu vẫn kiên định dành tình yêu của mình cho Lý Thục. Nàng dựa vào tài trí, sự thông minh, đức độ cùng phẩm chất khiêm nhường, khéo léo, khiến Lý Thục cả đời không thể quên nàng. Sau khi triều Đường thu phục Trường An, những người lưu tán không được nhập cung nhưng Lý Thục một lòng muốn đón Trân Châu trở lại. Trân Châu coi tiền đồ của Thái tử Lý Thục làm trọng, nên kiên quyết ở lại nhân gian. Lý Thục thương tiếc khôn nguôi, nhiều lần tìm kiếm thuyết phục nhưng nàng vẫn không muốn quay trở lại cung, chỉ muốn thành toàn cho Lý Thục. Sau này, nàng được Lý Thích truy phong làm Dung Chân hoàng hậu.

Một đời tài nữ Thẩm Trân Châu dốc lòng cống hiến vì sự phát triển của Đường triều trung kỳ trong lịch sử. Nhân vật Trân Châu được xây dựng không phải là một nữ cường nhân cầm kiếm giết giặc hay mưu toan mọi chuyện giúp lang quân mà là người luôn ở bên cạnh hi sinh mọi thứ vì người mình yêu. Trong Đại Đường vinh diệu, mỗi diễn viên khi hóa thân vào nhân vật đều tròn vai như thể họ chính là nhân vật lịch sử của những năm binh biến. “Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” – Cảnh Điềm đã thể hiện xuất sắc một Thẩm Trân Châu đẹp nhất và không thể thay thế. Bên cạnh đó, Nhậm Gia Luân cũng là một yếu tố đầy bất ngờ. Anh đã tái hiện rất thành công nhân vật Quảng Bình Vương qua từng ánh mắt, cử chỉ, thái độ với tình yêu, thiên hạ và đại nghiệp cũng như mạch cảm xúc khác nhau với những mất mát xuyên suốt cuộc đời. Phim do đạo diễn Lưu Quốc Nam chỉ đạo sản xuất, có sự tham gia của loạt diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng như “Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” Cảnh Điềm, Nhậm Gia Luân, Mao Tử Tuấn, Thư Sướng, Tự Vạn Xuyến…

Vì sao 'cảnh nóng' của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' chưa xuất hiện? Theo nguyên tác, "Chiếc bật lửa và váy công chúa" sẽ có những cảnh thân mật của cặp đôi nam nữ chính. Thế nhưng, trong gần 20 tập vừa qua, phim chưa có bất kỳ một "cảnh nóng" nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nham-gia-luan-va-de-nhat-my-nhan-bac-kinh-hoi-ngo-trong-phim-chuyen-the-dai-duong-vinh-dieu-525256.html