Nhậm Gia Luân và 'đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' hội ngộ trong phim chuyển thể 'Đại Đường vinh diệu'

Trong thời kỳ loạn An Sử, Thẩm Trân Châu tình nguyện ở lại Trường An, cùng bách tính vượt qua gian khó, được người dân vô cùng kính trọng. Trong quá trình ly tán, có một đại tướng là con trai của tướng quân An Lộc Sơn âm thầm theo đuổi nàng nhưng Trân Châu vẫn kiên định dành tình yêu của mình cho Lý Thục. Nàng dựa vào tài trí, sự thông minh, đức độ cùng phẩm chất khiêm nhường, khéo léo, khiến Lý Thục cả đời không thể quên nàng.

Sau khi triều Đường thu phục Trường An, những người lưu tán không được nhập cung nhưng Lý Thục một lòng muốn đón Trân Châu trở lại. Trân Châu coi tiền đồ của Thái tử Lý Thục làm trọng, nên kiên quyết ở lại nhân gian. Lý Thục thương tiếc khôn nguôi, nhiều lần tìm kiếm thuyết phục nhưng nàng vẫn không muốn quay trở lại cung, chỉ muốn thành toàn cho Lý Thục. Sau này, nàng được Lý Thích truy phong làm Dung Chân hoàng hậu.