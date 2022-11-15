Nhậm Gia Luân và 'đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' hội ngộ trong phim chuyển thể 'Đại Đường vinh diệu'

Sao quốc tế 15/11/2022 22:21

Bộ phim đã làm mưa làm gió với 330 triệu lượt xem/ ngày ngay khi vừa mới ra mắt tại Trung Quốc. Chỉ sau một tuần đầu tiên phát sóng, phim đã đạt 4 tỷ lượt xem và đạt tỷ suất 8,3/10.

Đại Đường vinh diệu kể về câu chuyện của Quảng Bình vương Lý Thục, người sau này lên ngôi hoàng đế – Đường Thánh Tông, lồng trong đó là tình cảm sâu sắc của ông đối với vợ của mình – Thẩm Trân Châu. Quảng Bình vương Lý Thục là cháu đích tôn của đương kim Hoàng đế Đại Đường, được nhà vua yêu thương và xem trọng.

Còn Thẩm Trân Châu là một nữ nhân Giang Nam với nội tâm lương thiện. Nàng là người xinh đẹp, tài trí, thông minh, học vấn không kém cạnh nam giới. Nàng được tiến cung và được Lý Thục chọn làm phi và hạ sinh con trai trưởng Đường Đức Tông - Lý Thích.

Nhậm Gia Luân và 'đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' hội ngộ trong phim chuyển thể 'Đại Đường vinh diệu' - Ảnh 1

Trong thời kỳ loạn An Sử, Thẩm Trân Châu tình nguyện ở lại Trường An, cùng bách tính vượt qua gian khó, được người dân vô cùng kính trọng. Trong quá trình ly tán, có một đại tướng là con trai của tướng quân An Lộc Sơn âm thầm theo đuổi nàng nhưng Trân Châu vẫn kiên định dành tình yêu của mình cho Lý Thục. Nàng dựa vào tài trí, sự thông minh, đức độ cùng phẩm chất khiêm nhường, khéo léo, khiến Lý Thục cả đời không thể quên nàng.

Sau khi triều Đường thu phục Trường An, những người lưu tán không được nhập cung nhưng Lý Thục một lòng muốn đón Trân Châu trở lại. Trân Châu coi tiền đồ của Thái tử Lý Thục làm trọng, nên kiên quyết ở lại nhân gian. Lý Thục thương tiếc khôn nguôi, nhiều lần tìm kiếm thuyết phục nhưng nàng vẫn không muốn quay trở lại cung, chỉ muốn thành toàn cho Lý Thục. Sau này, nàng được Lý Thích truy phong làm Dung Chân hoàng hậu.

Nhậm Gia Luân và 'đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' hội ngộ trong phim chuyển thể 'Đại Đường vinh diệu' - Ảnh 2

Một đời tài nữ Thẩm Trân Châu dốc lòng cống hiến vì sự phát triển của Đường triều trung kỳ trong lịch sử. Nhân vật Trân Châu được xây dựng không phải là một nữ cường nhân cầm kiếm giết giặc hay mưu toan mọi chuyện giúp lang quân mà là người luôn ở bên cạnh hi sinh mọi thứ vì người mình yêu.

Trong Đại Đường vinh diệu, mỗi diễn viên khi hóa thân vào nhân vật đều tròn vai như thể họ chính là nhân vật lịch sử của những năm binh biến. “Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” – Cảnh Điềm đã thể hiện xuất sắc một Thẩm Trân Châu đẹp nhất và không thể thay thế. Bên cạnh đó, Nhậm Gia Luân cũng là một yếu tố đầy bất ngờ. Anh đã tái hiện rất thành công nhân vật Quảng Bình Vương qua từng ánh mắt, cử chỉ, thái độ với tình yêu, thiên hạ và đại nghiệp cũng như mạch cảm xúc khác nhau với những mất mát xuyên suốt cuộc đời.

Phim do đạo diễn Lưu Quốc Nam chỉ đạo sản xuất, có sự tham gia của loạt diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng như “Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” Cảnh Điềm, Nhậm Gia Luân, Mao Tử Tuấn, Thư Sướng, Tự Vạn Xuyến…

Vì sao 'cảnh nóng' của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' chưa xuất hiện?

Vì sao 'cảnh nóng' của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' chưa xuất hiện?

Theo nguyên tác, "Chiếc bật lửa và váy công chúa" sẽ có những cảnh thân mật của cặp đôi nam nữ chính. Thế nhưng, trong gần 20 tập vừa qua, phim chưa có bất kỳ một "cảnh nóng" nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Cảnh Điềm Đại Đường vinh diệu sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vì sao 'cảnh nóng' của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' chưa xuất hiện?

Vì sao 'cảnh nóng' của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' chưa xuất hiện?

Chung Gia Hân lộ diện sau nửa tháng sinh con thứ 3: Nhan sắc đại hoa đán TVB vẫn như thời son rỗi

Chung Gia Hân lộ diện sau nửa tháng sinh con thứ 3: Nhan sắc đại hoa đán TVB vẫn như thời son rỗi

Ngẩn ngơ với nhan sắc của Nghê Ni ở tuổi 34: Khi tài năng và sắc đẹp cùng song hành nở rộ

Ngẩn ngơ với nhan sắc của Nghê Ni ở tuổi 34: Khi tài năng và sắc đẹp cùng song hành nở rộ

Thực hư thông tin Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn tổ chức đám cưới vào năm sau

Thực hư thông tin Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn tổ chức đám cưới vào năm sau

Sau scandal ngoại tình chấn động buộc phải rút lui làng giải trí, Lý Tiểu Lộ tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với trai trẻ

Sau scandal ngoại tình chấn động buộc phải rút lui làng giải trí, Lý Tiểu Lộ tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với trai trẻ

'Nữ thần gợi cảm Đài Loan' hòa hợp 'chuyện chăn gối' với chồng trẻ, tiết lộ những lần 'yêu' giúp hôn nhân bền vững

'Nữ thần gợi cảm Đài Loan' hòa hợp 'chuyện chăn gối' với chồng trẻ, tiết lộ những lần 'yêu' giúp hôn nhân bền vững

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 18 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 18 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 18 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI