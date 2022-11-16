'Trương Nhị tiểu thư' Trương Khả Di tận hưởng sự cô đơn ở tuổi 53, nhan sắc ngày càng mặn mà đáng ngưỡng mộ

Mỹ nhân "Thâm cung nội chiến" nói cô thích ở một mình khi đêm vắng, trân trọng cuộc sống sau khi trải qua đợt ốm, không còn buồn vì thất tình.

Mới đây trên trang cá nhân, người đẹp 53 tuổi hiếm hoi đăng ảnh đời thường. Cô viết: "Hãy tin bản thân, đừng cố ngụy tạo, đừng giả dối. Không cần leo cao cũng không miễn cưỡng. Tôi không quá già cũng không còn trẻ. Tôi chỉ là cá thể độc nhất vô nhị". Trên tờ Cosmo, Trương Khả Di cho biết cuộc sống của cô hiện tại được miêu tả bằng ba màu sắc: Đỏ, xanh lam và đen. Đỏ đại diện cho tình yêu, nhiệt huyết sống. Xanh lam biểu thị sự lắng đọng, điềm tĩnh của diễn viên ở tuổi ngũ tuần. Đen đại diện cho dũng khí từ bỏ tất cả để về số 0.

"Tôi rất thích ở một mình khi đêm vắng. Không điện thoại, không tin nhắn. Chỉ có tôi. Một người trưởng thành sẽ biết cách tận hưởng sự cô đơn", Trương Khả Di nói. Trương Khả Di, sinh năm 1969 tại Hong Kong trong một gia đình giàu có. Bố cô là một người đàn ông thành đạt và có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của của cô. Không như những chị em trong nhà, Trương Khả Di có tính cách khá mạnh mẽ, thẳng thắn và luôn làm việc theo lý trí.

Diễn viên là một trong gương mặt nổi bật nhất đài TVB cuối thập niên 1990, đầu 2000. Cô gây tiếng vang từ vai Trình Bảo Châu trong Huynh đệ song hành (1997). Người đẹp được giới chuyên môn, khán giả đánh giá tích cực diễn xuất qua Câu chuyện của ngày xưa, Quá khứ và hiện tại, Địa ngục thiên sứ, Thiên địa nam nhi... Năm 2004, Khả Di gây sốt với Thâm cung nội chiến, đóng cùng Lê Tư, Xa Thi Mạn... Trong mắt bạn bè đồng nghiệp, Trương Khả Di được xem là nữ diễn viên khó gần, không dễ kết bạn. Trong suốt thời gian làm việc ở TVB, Trương Khả Di gặp không ít thị phi, đỉnh điểm nhất là tin đồn ghét nhau ra mặt với Tuyên Huyên, thậm chí cô còn bị báo giới đặt cho biệt danh là "Trương nhị tiểu thư" vì tính cách ương ngạnh, chảnh chọe, không dễ dàng làm quen tiếp chuyện. Tính cách của Trương Khả Di không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà trong chuyện tình cảm của cô cũng gặp không ít khó khăn. Cô từng trải qua 2 mối tình nhưng cuối cùng không có kết thúc có hậu. Truyền thông đoán rằng vì tính cách thất thường, đỏng đảnh của Trương Khả Di mà bạn trai không thể chịu đựng nổi. Từ đó đến nay, Trương Khả Di sống khép mình và truyền thông cũng ít biết về cuộc sống đời tư của cô. Cô chia sẻ mình theo chủ nghĩa độc thân, không có ý định sinh con mà sẽ để lại tài sản cho các cháu. Dù bây giờ không còn nổi tiếng như xưa, nhưng Trương Khả Di vẫn khiến người ta ngưỡng mộ với hình ảnh một nữ diễn viên thực lực, khí chất. Ở độ tuổi ngoài 50, hình ảnh xinh đẹp và khỏe khoắn của cô khiến nhiều đàn em ghen tị

Cuộc sống cô độc không vợ con, tìm thấy niềm vui bên cún cưng của Châu Tinh Trì ở tuổi 60 "Vua hài Hong Kong" có cuộc sống bí ẩn, ông không kết hôn mà ở với mẹ già. Nghệ sĩ gạo cội xem cún cưng là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần.

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