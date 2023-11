Bất chấp phản đối, anh đăng ký kết hôn với Tiêu Thục Thận. Sau 5 năm, cha mẹ Hiên An dần thay đổi định kiến về con dâu. Hiện quan hệ Tiêu Thục Thận và cha mẹ chồng êm đẹp. Điều cô nuối tiếc nhất là dù đã áp dụng nhiều phương pháp, cô chưa thể sinh con. Diễn viên nói: "Cha mẹ chồng muốn có cháu bế nhưng biết sức khỏe tôi không tốt, họ không gây áp lực cho tôi, cha mẹ chỉ mong chúng tôi bình an, hạnh phúc bên nhau".

Quá trình "hoàn lương", Tiêu Thục Thận may mắn gặp được ông xã hiện tại Lương Hiên An, người này nhỏ hơn cô 15 tuổi. Cũng vì quá khứ tù tội mà Tiêu Thục Thận không được gia đình Lương Hiên An chấp thuận.

Mỹ nhân 7x mặn nồng bên chồng trẻ. Ảnh: Internet

Tiêu Thục Thận - Lương Hiên An đăng ký kết hôn hồi tháng 11/2017. Họ quen nhau khi Thục Thận đặt xe taxi của Hiên An qua ứng dụng. Lương Hiên An từng nói anh thích sự đơn giản, chân thành của Tiêu Thục Thận.

Năm 2019, cô phát hiện mắc bệnh ung thư tá tràng trong một đợt kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ tìm thấy một khối u ác tính trong cơ thể cô. Từ tháng 3/2019, Tiêu Thục Thận bước vào quá trình điều trị ung thư và phải cắt bỏ một phần dạ dày, tá tràng, đầu tụy và ống mật.

Sau một thời gian điều trị, khối u trong người cô nhỏ đi và sức khỏe có cải thiện. Tuy nhiên cuối tháng 7 vừa qua, Tiêu Thục Thận buồn bã chia sẻ, tế bào ung thư của cô lại tái phát, di căn vào gan và cô buộc phải dùng thuốc để ngăn chặn biến chứng của căn bệnh. Nữ diễn viên phát hiện tái phát ung thư từ tháng 5 vừa rồi trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Dù đối mặt với bệnh tật triền miên ba năm gần đây nhưng nữ diễn viên vẫn rất lạc quan. Cô thừa nhận, ngoại hình bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tác dụng phụ của thuốc nhưng bên cạnh cô luôn có ông xã động viên, đồng hành.

Mới đây, trên Next Apple, nữ diễn viên cho biết vợ chồng không gặp áp lực kinh tế do cô có tiền tiết kiệm, nhà cho thuê ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện Thục Thận còn kinh doanh cơ sở làm đẹp. Trong khi Lương Hiên An công việc không ổn định, tháng kiếm được tiền, tháng không. Tiêu Thục Thận không gây áp lực cho chồng, để anh được thoải mái.