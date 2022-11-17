Tiêu Thục Thận từng là biểu tượng gợi cảm của showbiz Đài Loan, nhưng chỉ vì lầm đường lỡ bước mà cô đã đẩy cuộc đời mình vào bùn lầy.

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976, mỹ nhân gia nhập làng giải trí từ năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp cuốn hút, gợi cảm cùng thân hình đáng mơ ước. Với nhan sắc ngút ngàn, nóng bỏng vốn có, người đẹp được mệnh danh là “bom sex”, biểu tượng gợi cảm của showbiz Đài Loan. Nữ diễn viên nổi tiếng với các tác phẩm như: Lời thì thầm bí mật, Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, Âm mưu và tình yêu… Tiêu Thục Thận từng là biểu tượng gợi cảm, mỹ nhân đắt giá bậc nhất làng giải trí Đài Loan. Ảnh: Internet Xinh đẹp, tài năng, sự nghiệp nghệ thuật khiến bao người ngưỡng mộ song Tiêu Thục Thận nhanh chóng đánh mất tất cả vì năm lần bảy lượt dính líu đến ma túy rồi lâm cảnh tù tội. Bê bối chất cấm triền miên của mỹ nhân 7x khiến cô được gọi với danh xưng đầy mỉa mai - “nữ hoàng ma túy” của làng giải trí xứ Đài.

Tiêu Thục Thận từng vướng tù tội vì ma túy. Ảnh: Internet Quá trình "hoàn lương", Tiêu Thục Thận may mắn gặp được ông xã hiện tại Lương Hiên An, người này nhỏ hơn cô 15 tuổi. Cũng vì quá khứ tù tội mà Tiêu Thục Thận không được gia đình Lương Hiên An chấp thuận. Bất chấp phản đối, anh đăng ký kết hôn với Tiêu Thục Thận. Sau 5 năm, cha mẹ Hiên An dần thay đổi định kiến về con dâu. Hiện quan hệ Tiêu Thục Thận và cha mẹ chồng êm đẹp. Điều cô nuối tiếc nhất là dù đã áp dụng nhiều phương pháp, cô chưa thể sinh con. Diễn viên nói: "Cha mẹ chồng muốn có cháu bế nhưng biết sức khỏe tôi không tốt, họ không gây áp lực cho tôi, cha mẹ chỉ mong chúng tôi bình an, hạnh phúc bên nhau".

Mỹ nhân 7x mặn nồng bên chồng trẻ. Ảnh: Internet Tiêu Thục Thận - Lương Hiên An đăng ký kết hôn hồi tháng 11/2017. Họ quen nhau khi Thục Thận đặt xe taxi của Hiên An qua ứng dụng. Lương Hiên An từng nói anh thích sự đơn giản, chân thành của Tiêu Thục Thận. Năm 2019, cô phát hiện mắc bệnh ung thư tá tràng trong một đợt kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ tìm thấy một khối u ác tính trong cơ thể cô. Từ tháng 3/2019, Tiêu Thục Thận bước vào quá trình điều trị ung thư và phải cắt bỏ một phần dạ dày, tá tràng, đầu tụy và ống mật. Sau một thời gian điều trị, khối u trong người cô nhỏ đi và sức khỏe có cải thiện. Tuy nhiên cuối tháng 7 vừa qua, Tiêu Thục Thận buồn bã chia sẻ, tế bào ung thư của cô lại tái phát, di căn vào gan và cô buộc phải dùng thuốc để ngăn chặn biến chứng của căn bệnh. Nữ diễn viên phát hiện tái phát ung thư từ tháng 5 vừa rồi trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Dù đối mặt với bệnh tật triền miên ba năm gần đây nhưng nữ diễn viên vẫn rất lạc quan. Cô thừa nhận, ngoại hình bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tác dụng phụ của thuốc nhưng bên cạnh cô luôn có ông xã động viên, đồng hành. Mới đây, trên Next Apple, nữ diễn viên cho biết vợ chồng không gặp áp lực kinh tế do cô có tiền tiết kiệm, nhà cho thuê ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện Thục Thận còn kinh doanh cơ sở làm đẹp. Trong khi Lương Hiên An công việc không ổn định, tháng kiếm được tiền, tháng không. Tiêu Thục Thận không gây áp lực cho chồng, để anh được thoải mái.

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