Mỹ nhân 20 tuổi khiến Ngô Diệc Phàm 'thân bại danh liệt' bị tố nói dối, lừa đảo

Sao quốc tế 18/11/2022 11:45

Đô Mỹ Trúc bị sếp cũ tố có nhân cách giả tạo, tráo trở. Không chỉ vậy, người từng đồng hành với hotgirl này cũng quay sang vạch mặt cô bán hàng giả, lừa đảo nhiều người...

Ngày 18/11, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Đô Mỹ Trúc bị sếp cũ tố cáo hành vi sai trái, nhân cách giả tạo. Buổi livestream có chủ đề "Lời buộc tội của chủ cũ với Đô Mỹ Trúc" gây chú ý và có lượt người xem dẫn đầu trên mạng xã hội vào ngày 17/11.

Theo Phó Vỹ Phong, anh đã chi hơn 6 triệu NDT (838.000 USD), nộp thuế 83.000 USD để mua lượt tìm kiếm nóng, bình luận trên mạng xã hội nhằm giúp Đô Mỹ Trúc nổi tiếng. Người này còn tận dụng mối quan hệ cá nhân để đưa hot girl vào Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Thế nhưng sau đó, Đô Mỹ Trúc lại lấy các kế hoạch kinh doanh quan trọng và điểm yếu để đe dọa Phó Vỹ Phong. Người đẹp yêu cầu được chấm dứt sớm hợp đồng không bồi thường hoặc Phó Vỹ Phong phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh từ cô. Cuối cùng, Phó Vỹ Phong chấp nhận gánh thiệt hại kinh tế hơn 800.000 USD và cho phép Đô Mỹ Trúc rời công ty.

Mỹ nhân 20 tuổi khiến Ngô Diệc Phàm 'thân bại danh liệt' bị tố nói dối, lừa đảo - Ảnh 1
Đô Mỹ Trúc. Ảnh: Weibo

Không chỉ Phó Vỹ Phong, Lý Ân - người từng đồng hành cùng Đô Mỹ Trúc trong vụ đấu tố với Ngô Diệc Phàm - cũng tố cáo hot girl bán hàng giả, lừa tiền nhiều khách hàng trẻ tuổi. Cô gái còn tiết lộ bệnh trầm cảm của Đô Mỹ Trúc là giả. Hình ảnh Đô Mỹ Trúc nằm viện, thực chất là phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước đó, Lý Ân và Lưu Mỹ Lệ tung bản ghi âm vạch mặt Đô Mỹ Trúc ngụy tạo chứng cứ, vu khống Ngô Diệc Phàm. Trong đoạn băng, hot girl cho biết không có bằng chứng về việc Ngô Diệc Phàm quan hệ với trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, cô đã nói dối để uy hiếp nam nghệ sĩ số tiền 1,2 triệu USD.

Hiện, Đô Mỹ Trúc chưa lên tiếng về những lời buộc tội hướng về mình.

Mỹ nhân 20 tuổi khiến Ngô Diệc Phàm 'thân bại danh liệt' bị tố nói dối, lừa đảo - Ảnh 2
Hotgirl 20 tuổi khiến Ngô Diệc Phàm "thân bại danh liệt" chỉ sau một đêm. Ảnh: Internet

Đô Mỹ Trúc sinh năm 2002, là người được nhắc nhiều nhất trong vụ đấu tố Ngô Diệc Phàm. Nữ sinh này đăng đàn đề cập đến việc tài tử có đời sống tình ái hỗn loạn, lợi dụng danh tiếng để lừa đảo và xâm hại các cô gái trẻ, trong đó có người vị thành niên. Sau Đô Mỹ Trúc, hơn 20 cô gái cũng đăng bài cho biết là "nạn nhân" bị Diệc Phàm dụ dỗ, lừa tình. 

Theo Đô Mỹ Trúc, Ngô Diệc Phàm thường dùng ba "phương thức" để “săn gái” là lấy lý do tuyển diễn viên đóng MV, chọn người hâm mộ nữ xinh đẹp trong fandom của mình và nhờ những cô gái từng lên giường giới thiệu thêm các cô gái khác.

Riêng Đô Mỹ Trúc kể bản thân dính vào cựu thành viên EXO này vì tin lời phỏng vấn vào đêm khuya với anh. Đến nơi, cô bị chuốc rượu liên tục và không được phép rời đi. Cuối cùng, Đô Mỹ Trúc bất tỉnh và lúc thức dậy thì phát hiện nằm trên giường cùng Ngô Diệc Phàm. Thời điểm xảy ra vụ việc, cô mới 17 tuổi.

Vụ việc khiến Ngô Diệc Phàm, "thân bại danh liệt" chỉ sau một đêm. Lời tố cáo của Mỹ Trúc khiến giọng ca sinh năm 1990 bị bắt. Ngày 10/6, phiên tòa đầu tiên xét xử Ngô Diệc Phàm diễn ra tại quận Triều Dương, Bắc Kinh. Cơ quan điều tra hiện bảo mật mọi thông tin liên quan đến vụ án của nam ca sĩ. Trong khi đó, Đô Mỹ Trúc từ cô gái vô danh trở nên hot trên mạng xã hội. Weibo của cô hiện có hàng triệu người theo dõi, lượng tương tác hàng trăm nghìn mỗi bài đăng. 

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