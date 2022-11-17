Lục Nghị - Bào Lôi: Thiên tình sử đẹp như mơ của làng giải trí Hoa ngữ

Bức ảnh Bào Lôi chia sẻ cho thấy con gái lớn của vợ chồng cô, bé Belle, 14 tuổi, đã cao gần bằng mẹ (khoảng 1,68 m). Khán giả khen ngợi hai cô con gái nhà Lục Nghị xinh xắn, đáng yêu, có đôi chân dài giống mẹ.

Hôm 16/11, Bào Lôi đăng trên Weibo loạt ảnh vợ chồng cô đưa hai con gái đi mua sắm tại một trung tâm thương mại. Hai vợ chồng mặc trang phục ton sur ton, khoác tay nhau đi dạo qua các gian hàng, trong khi hai con gái của cô mải mê chọn đồ.

Lục Nghị nhiều lần nhắc đến việc anh khó khăn chinh phục Bào Lôi, hoa khôi của khoa diễn xuất Học viện hý kịch Thượng Hải. Vẻ ngoài xinh đẹp, dáng vóc nhỏ nhắn và tính cách phóng khoáng của Bào Lôi khiến Lục Nghị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ.

Lục Nghị và Bào Lôi quen nhau khi đang là sinh viên của Học viện hý kịch Thượng Hải. Mối tình sinh viên của họ tiếp tục được nuôi dưỡng, vun đắp suốt giai đoạn Lục Nghị cố gắng gây dựng sự nghiệp. Vượt qua mọi cám dỗ của làng giải trí , Lục Nghị vẫn vẹn nguyên tình yêu dành cho Bào Lôi.

Nam diễn viên điển trai cho hay, anh đã phải rất kiên trì đeo bám, cuối cùng Bào Lôi mới nhận lời yêu nhau sau 1 năm quen biết. Lục Nghị nhanh chóng thành công và nổi tiếng. Anh tiếp xúc với nhiều “bóng hồng” nhưng nam diễn viên nổi tiếng luôn công khai việc mình đã có bạn gái, và không dành tình cảm đặc biệt cho bất kỳ ai ngoài Bào Lôi. Anh kể rằng, dù đóng phim xa nhà, anh luôn cố gắng liên lạc và trò chuyện với bạn gái.

Năm 2006, Lục Nghị và Bào Lôi chính thức về chung một nhà sau 9 năm hẹn hò. Suốt thời gian qua chung sống bên nhau, diễn viên nổi tiếng luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào nhất. Lục Nghị luôn ca ngợi Bào Lôi là người vợ chu toàn, là chỗ dựa vững chắc cho anh: “Ở nhà tôi, vợ mới là người có tiếng nói nhất. Cô ấy được bố mẹ tôi yêu quý cưng chiều. Đôi khi tôi còn cảm thấy mình như con rể vậy”.

Giống như lời Lục Nghị chia sẻ, vì tình yêu dành cho chồng mà Bào Lôi từ một diễn viên trẻ xinh đẹp được kỳ vọng quyết định giải nghệ để an phận trở thành bà nội trợ.

Bào Lôi từng là một diễn viên có triển vọng, cô từng chiếm được sự yêu mến của đông đảo khán giả khi thể hiện vai diễn công chúa An Ninh trong Công chúa bướng bỉnh đóng cặp cùng Tô Hữu Bằng.

Tuy nhiên, sau khi tham gia bộ phim gắn mác 18+ Đôi cánh thiên thần, vì Bào Lôi đã diễn quá đạt những cảnh nóng bỏng khiến Lục Nghị nổi cơn ghen và đưa ra yêu cầu chia tay. Đứng trước nguy cơ “đường ai nấy đi” nữ diễn viên đã lựa chọn từ giã với con đường nghệ thuật.

Trân trọng và thấu hiểu sự hy sinh của vợ, Lục Nghị luôn tìm mọi cách bù đắp cho Bào Lôi. Giai đoạn Bào Lôi mang bầu và sinh nở, anh sắp xếp công việc để có thể ở bên, chăm sóc vợ. Bào Lôi nói rằng, chồng cô là một người đàn ông chu đáo và tình cảm. Điều đó khiến cô luôn có cảm giác an toàn và hạnh phúc khi ở bên anh.

Sau 23 năm bên nhau và 16 năm về chung một nhà, Lục Nghị và Bào Lôi có hai cô con gái. Hai cô bé càng lớn càng xinh xắn và đáng yêu. Con gái lớn của cặp đôi cùng từng tham gia chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế” mùa hai. Cô bé thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ nên đã được mời làm gương mặt quảng cáo cho một số nhãn hiệu thời trang.