Xôn xao hình ảnh Chung Lệ Đề nhập viện, dân mạng đồn đoán chuẩn bị cho việc mang thai lần 4

Sao quốc tế 19/11/2022 09:05

Ở độ tuổi 52, ý muốn sinh con cho chồng trẻ của Chung Lệ Đề được cho là khó khăn.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh ghi lại cảnh Chung Lệ Đề nằm trong bệnh viện. Nữ diễn viên nằm trên giường bệnh, thực hiện thủ thuật gì đó, sau đó cô được y tá đẩy ra ngoài bằng xe lăn.

Xôn xao hình ảnh Chung Lệ Đề nhập viện, dân mạng đồn đoán chuẩn bị cho việc mang thai lần 4 - Ảnh 1
Xôn xao hình ảnh Chung Lệ Đề nhập viện, dân mạng đồn đoán chuẩn bị cho việc mang thai lần 4 - Ảnh 2

Nhiều cư dân mạng bày tỏ lo lắng cho sức khỏe Chung Lệ Đề. Thậm chí, có tin đồn người đẹp tới bệnh viện nhằm chuẩn bị cho việc mang thai lần thứ 4.

Tuy nhiên không lâu sau, "mỹ nhân gợi cảm nhất châu Á" cho biết cô đến bệnh viện chỉ để nội soi dạ dày và làm một số kiểm tra nhỏ. Nữ diễn viên cũng phủ nhận việc bản thân đang mang thai.

Xôn xao hình ảnh Chung Lệ Đề nhập viện, dân mạng đồn đoán chuẩn bị cho việc mang thai lần 4 - Ảnh 3
Xôn xao hình ảnh Chung Lệ Đề nhập viện, dân mạng đồn đoán chuẩn bị cho việc mang thai lần 4 - Ảnh 4

Trước khi vào nội soi, Chung Lệ Đề bày tỏ lo lắng và tâm sự với ông xã Trương Luân Thạc. Cô nũng nịu ôm hôn chồng và bày tỏ: "Em yêu anh nhất trên đời". Dù đã 52 tuổi, nữ diễn viên vẫn tựa như một cô gái khi ở bên Trương Luân Thạc. 

Xôn xao hình ảnh Chung Lệ Đề nhập viện, dân mạng đồn đoán chuẩn bị cho việc mang thai lần 4 - Ảnh 5

Chung Lệ Đề, sinh năm 1970, là nữ diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc và có mẹ ruột là người Việt Nam. Cô bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu gốc Hoa quốc tế.  

Người đẹp là người mẫu và diễn viên. Tài năng diễn xuất của cô được khẳng định tài năng qua các tác phẩm đình đám như Thiên long bát bộ, Nhân ngư truyền thuyết, Vệ sĩ Bắc Kinh, Vua đầu bếp, Vua phá hoại...

Ngoài khả năng diễn xuất đa dạng, Chung Lệ Đề còn khiến khán giả nhớ đến nhờ thân hình nóng bỏng cùng những cảnh phim 18+ "đốt mắt" người xem. Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là Người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất thế giới.

Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, năm 2016, Chung Lệ Đề lên xe hoa lần ba với Trương Luân Thạc kém cô 12 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ từng chịu sự đàm tiếu từ dư luận. Mỹ nhân sinh năm 1970 đối mặt với những lời chế giễu vì lấy chồng trẻ còn nam diễn viên 8X mang tiếng dựa hơi vợ bởi danh tiếng, địa vị của anh trong showbiz thua xa bạn đời.

Xôn xao hình ảnh Chung Lệ Đề nhập viện, dân mạng đồn đoán chuẩn bị cho việc mang thai lần 4 - Ảnh 6

Trong 6 năm kết hôn, Chung Lệ Đề gặp áp lực lớn trong việc có con với chồng trẻ do mẹ chồng không ngừng hối thúc. Tuổi tác đã cao khiến nữ diễn viên gặp khó khăn trong việc thụ thai. Vì thế, sau khi thử hết các phương pháp nhưng chưa mang lại hiệu quả, cô và ông xã kém 12 tuổi quyết định thử vận may bằng cách đi cúng bái khắp nơi.

Trong những năm qua, nữ diễn viên chấp nhận tốn nhiều tiền, sử dụng một trong những phương pháp tiên tiến nhất là thụ tinh ống nghiệm để sớm đạt được mong muốn sinh con chồng trẻ, sinh cháu đích tôn cho cha mẹ chồng ẵm bồng.

Tuy nhiên, do cơ thể không chịu được tác dụng phụ của thuốc, Chung Lệ Đề phải từ bỏ sau 2 năm kiên trì thực hiện, chuyển sang điều trị bằng thuốc đông y. Bản thân mỹ nhân gốc Việt cũng nhiều lần bật khóc trên sóng trực tiếp vì áp lực hôn nhân với chồng trẻ.

 

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