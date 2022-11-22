Bị chê diễn lố ngang ngửa Trương Hàn trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, Dương Mịch có màn phản pháo ngay lập tức

Trước việc bị so sánh với Trương Hàn về khả năng diễn xuất, Dương Mịch có màn đáp trả gây chú ý.

Vừa qua, Dương Mịch đã tái xuất màn ảnh nhỏ với 2 bộ phim truyền hình là Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. Khác với Cảm Ơn Bác Sĩ nhận được đánh giá khá cao từ giới chuyên môn, dự án còn lại của mỹ nhân này lại về khá nhiều lời chỉ trích, trong đó vấn đề diễn xuất lẫn nhan sắc của nữ diễn viên liên tục là đề tài bị nhắm đến nhiều nhất. Dương Mịch - Ảnh: Internet Cụ thể trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, Dương Mịch bị chê già, xuống sắc, nhìn không cân xứng với nam chính. Việc liên tục gia nhập đoàn phim, gameshow, sự kiện... cũng khiến cô mệt mỏi và thiếu sức sống. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất khi cô còn bị đặt dấu hỏi nghi ngờ lớn về khả năng diễn xuất của mình dù đã có hơn chục năm kinh nghiệm trong nghề.

Dương Mịch nhận về hàng loạt chỉ trích trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu - Ảnh: Internet Thậm chí, Dương Mịch còn bị cho là Trương Hàn phiên bản nữ khi có nhiều phân cảnh diễn tương đối hơi lố trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. Trước đó, Trương Hàn từng gây thất vọng với tác phẩm Các Quý Ông Khu Đông Bát. Anh liên tục bị chê bai, mỉa mai và chế giễu trên mạng xã hội về cách xây dựng kịch bản và lối diễn quá lố. Trương Hàn - Ảnh: Internet Đáp trả cho biệc này, phía đại diện của Dương Mịch mới đây cũng đã lên tiếng cho biết bản thân họ cảm thấy bị xúc phạm khi ngôi sao của mình bị đem ra so sánh với Trương Hàn, đồng thời khẳng định năng lực của mỹ nhân họ Dương đã được cô thể hiện suốt bao năm vừa qua nên việc đặt nghi vấn về khả năng diễn xuất của cô là không cần thiết.. Phía nữ diễn viên đã chi rất nhiều tiền để xóa các bài viết liên quan đến 2 người nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn.

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu nói về câu chuyện nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch) một lòng theo đuổi sự nghiệp, khi ứng tuyển vào công ty luật hàng đầu đã phải nói dối mình đã kết hôn vì công ty không trọng dụng các luật sự độc thân. Cô đã chọn trúng một anh chàng trẻ tuổi trên weibo, photoshop ảnh của 2 người để qua mặt cả công ty 2 năm liền. Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra, khi “anh chồng ảo” của Tần Thi – Dương Hoa lại xuất hiện ở bữa tiệc của sếp cô, khiến Tần Thi phải năn nỉ Dương Hoa giữ bí mật và kết hôn giả với mình. Đúng lúc này Dương Hoa cũng vừa bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không chịu xem mắt kết hôn. Vậy là 2 người đã bắt tay nhau, ký hợp đồng hôn nhân trong vòng nửa năm. Ban đầu, Dương Hoa và Tần Thi kết hôn đơn thuần bởi vì bị sức ép của gia đình và công việc, nhưng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, hai người sớm tối ở chung đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Đang lúc tưởng rằng cứ thế gạo nấu thành cơm, hai người yên tâm làm vợ chồng hạnh phúc thì gia đình 2 bên lại phản đối mối hôn sự này, bạn trai cũ của Tần Thi cũng đột ngột quay trở lại. Liệu Dương Hoa và Tần Thi có thể vượt qua khó khăn để có được mối tình “cưới trước yêu sau” không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-dien-lo-ngang-ngua-truong-han-trong-dinh-luat-80-20-cua-tinh-yeu-duong-mich-co-man-phan-phao-ngay-lap-tuc-527624.html