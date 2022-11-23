'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ấn định ngày 27/11 phát sóng?

Đây được xem là bộ phim quan trọng với sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Cô đã quá tuổi để đóng dạng phim tình cảm chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình. Nữ diễn viên cần những vai diễn có chiều sâu như Hứa Bán Hạ. Tuy nhiên, để được giao các dự án tốt, Triệu Lệ Dĩnh cần chứng minh diễn xuất của mình ngày càng tiến bộ.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin phim "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh , Âu Hào , Lý Quang Khiết đóng ấn định phát sóng trên IQIYI, đài Giang Tô và đài Chiết Giang từ ngày 27/11.

Dù được yêu mến với nhiều vai diễn đình đám trong các bộ phim cổ trang, nhưng không vì thế mà Triệu Lệ Dĩnh giới hạn bản thân ở mức an toàn. Nữ minh tinh vẫn luôn muốn thử sức với nhiều vai trò mới và muốn mang đến cho khán giả những bộ phim thật “đời” và chất lượng.

Gió Thổi Bán Hạ từng được công bố với tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng. Đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại, thành thị, tình cảm, kinh doanh. Câu chuyện xoay quanh mẹ của Hứa Bác Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đã mất vì khó sinh, từ khi cô sinh ra người cha cũng chẳng hề quan tâm cô. Vì thế cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, Hứa Bác Hạ đã dẫn dắt Tống Tiểu Kỳ và Tiểu Trần khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bác Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình.

Lúc này, sự cạnh tranh trên thị trường thép rất gay gắt. Với tầm nhìn xuất chúng, tính cách táo bạo và nhạy bén với thị trường, Hứa Bác Hạ đã vượt qua mọi khó khăn và từng bước mở rộng địa bàn kinh doanh của mình. Thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống, tình yêu và công việc, Hứa Bác Hạ học cách giải quyết vấn đề một cách dứt khoát, vượt qua giới hạn của bản thân để có được sự nghiệp và tình yêu.

Gió Thổi Bán Hạ dự kiến có 36 tập, thời lượng phim 45 phút/tập.