'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ấn định ngày 27/11 phát sóng?

Sao quốc tế 23/11/2022 21:21

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin phim "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết đóng ấn định phát sóng từ ngày 27/11.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin phim "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết đóng ấn định phát sóng trên IQIYI, đài Giang Tô và đài Chiết Giang từ ngày 27/11.

Đây được xem là bộ phim quan trọng với sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Cô đã quá tuổi để đóng dạng phim tình cảm chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình. Nữ diễn viên cần những vai diễn có chiều sâu như Hứa Bán Hạ. Tuy nhiên, để được giao các dự án tốt, Triệu Lệ Dĩnh cần chứng minh diễn xuất của mình ngày càng tiến bộ.

'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ấn định ngày 27/11 phát sóng? - Ảnh 1'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ấn định ngày 27/11 phát sóng? - Ảnh 2

Dù được yêu mến với nhiều vai diễn đình đám trong các bộ phim cổ trang, nhưng không vì thế mà Triệu Lệ Dĩnh giới hạn bản thân ở mức an toàn. Nữ minh tinh vẫn luôn muốn thử sức với nhiều vai trò mới và muốn mang đến cho khán giả những bộ phim thật “đời” và chất lượng.

'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ấn định ngày 27/11 phát sóng? - Ảnh 3

Gió Thổi Bán Hạ từng được công bố với tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng. Đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại, thành thị, tình cảm, kinh doanh. Câu chuyện xoay quanh mẹ của Hứa Bác Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đã mất vì khó sinh, từ khi cô sinh ra người cha cũng chẳng hề quan tâm cô. Vì thế cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, Hứa Bác Hạ đã dẫn dắt Tống Tiểu Kỳ và Tiểu Trần khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bác Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình.

Lúc này, sự cạnh tranh trên thị trường thép rất gay gắt. Với tầm nhìn xuất chúng, tính cách táo bạo và nhạy bén với thị trường, Hứa Bác Hạ đã vượt qua mọi khó khăn và từng bước mở rộng địa bàn kinh doanh của mình. Thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống, tình yêu và công việc, Hứa Bác Hạ học cách giải quyết vấn đề một cách dứt khoát, vượt qua giới hạn của bản thân để có được sự nghiệp và tình yêu.

 

 

Gió Thổi Bán Hạ dự kiến có 36 tập, thời lượng phim 45 phút/tập.

Điểm mặt những sao Hoa ngữ hút cả fan lẫn anti-fan: Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến cũng không thoát khỏi!

Điểm mặt những sao Hoa ngữ hút cả fan lẫn anti-fan: Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến cũng không thoát khỏi!

Dù sở hữu lượng fan cực kỳ đông đảo, nhưng Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến đều không chỉ thu hút fan mà còn thu hút cả anti-fan.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Âu Hào Lý Quang Khiết sao hoa ngữ sao châu á Gió Thổi Bán Ha Dã Man Sinh Trưởng

TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt những sao Hoa ngữ hút cả fan lẫn anti-fan: Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến cũng không thoát khỏi!

Điểm mặt những sao Hoa ngữ hút cả fan lẫn anti-fan: Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến cũng không thoát khỏi!

Gây nhiều tranh cãi trong 'Định luật 80/20 của tình yêu', Dương Mịch đang 'thất thế' trước Triệu Lệ Dĩnh?

Gây nhiều tranh cãi trong 'Định luật 80/20 của tình yêu', Dương Mịch đang 'thất thế' trước Triệu Lệ Dĩnh?

Sau Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh được 2 sao nam Cbiz chờ 'nên duyên' trong dự án mới

Sau Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh được 2 sao nam Cbiz chờ 'nên duyên' trong dự án mới

Triệu Lệ Dĩnh biến 'Dã man sinh trưởng' thành sàn diễn thời trang, nhan sắc lẫn khí chất 'không chê vào đâu được'

Triệu Lệ Dĩnh biến 'Dã man sinh trưởng' thành sàn diễn thời trang, nhan sắc lẫn khí chất 'không chê vào đâu được'

Triệu Lệ Dĩnh lộ ảnh chụp lén xinh như thiên thần, nhưng netizen chỉ chú ý đến điểm bất thường trên cánh tay

Triệu Lệ Dĩnh lộ ảnh chụp lén xinh như thiên thần, nhưng netizen chỉ chú ý đến điểm bất thường trên cánh tay

Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn

Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ