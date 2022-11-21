Triệu Lệ Dĩnh lộ ảnh chụp lén xinh như thiên thần, nhưng netizen chỉ chú ý đến điểm bất thường trên cánh tay

Triệu Lệ Dĩnh luôn được biết đến là một trong những nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng cùng vóc dáng mảnh mai, nhỏ bé. Hiện tại dù đã bước qua tuổi 35 nhưng nàng tiểu hoa luôn khiến khán giả phải thổn thức với nét đẹp thanh thoát, trẻ trung mà ai cũng mơ ước.

Trong ảnh, nữ diễn viên Hoa Thiên Cốt vô cùng xinh đẹp với mái tóc xoăn dài bồng bềnh thả tự nhiên, trang phục đơn giản cùng lối trang điểm làm nổi bật các đường nét thanh thoát của cô nàng càng khiến người nhìn khó rời mắt.

Mới đây, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải những hình ảnh đời thường của nữ diễn viên thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Qua đó cư dân mạng không khỏi xao xuyến khi ngắm nhan sắc kiều diễm của Triệu Lệ Dĩnh khi bị chụp lén.

Thế nhưng đáng chú ý hơn, netizen còn chú ý đến phần bắp tay khỏe khoắn, lộ cơ bắp của Triệu Lệ Dĩnh. Được biết, đây là kết quả của quá trình chăm chỉ tập gym, là thói quen rèn luyện sức khỏe từ lâu của nữ diễn viên.

Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh đã khiến người hâm mộ cùng cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi đăng tải hình ảnh khoe thân hình cơ bắp cuồn cuộn cực khó tin. Nữ diễn viên cũng là một tín đồ đam mê luyện tập gym. Ngoài việc yêu thích bộ môn này, cô cũng dùng nó để luyện tập sức bền cho bản thân, thực hiện các cảnh quay hành động một cách tốt nhất.

Nữ diễn viên từng đăng tải loạt ảnh khoe thành quả tập luyện chăm chỉ của mình. Khác với vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng, phần ngực và 2 vai của cô cực kỳ rắn chắc, lộ rõ từng vết cơ. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ nữ diễn viên trong việc quản lý vóc dáng.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh từng bị thương ở lưng vì ngã ngựa khi quay phim "Cung tỏa trầm hương 2013" dẫn đến vẹo cột sống. Có thời điểm cô không thể đứng quá lâu, năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh nghỉ ngơi dài hạn để tiến hành phẫu thuật. Việc luyện tập có thể giúp nữ diễn viên giảm bớt sự đau đớn đồng thời rèn luyện sức khỏe phục vụ cho nghề nghiệp diễn viên của mình.

Tuy sở hữu thân hình nhỏ bé chỉ có khoảng 43kg, cao 1,68 m với vòng eo 52. Với những hình ảnh trên có thể thấy dù người nhỏ bé nhưng Triệu Lệ Dĩnh tràn ngập năng lượng.