Lý do Triệu Lệ Dĩnh từ chối đóng 'Sở Kiều truyện 2', dồn hết tâm huyết cho 'Dữ phượng hành'

Sao quốc tế 17/11/2022 22:37

Không chỉ huỷ bỏ các lời mời đóng phim, Triệu Lệ Dĩnh còn mạo hiểm quay những cảnh khó trong bộ phim "Dữ phượng hành".

 

Dự án phim cổ trang “Dữ phượng hành” (chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương) do Triệu Lệ Dĩnh đóng cặp với Lâm Canh Tân. Đây là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi "Sở Kiều truyện" nên được kỳ vọng sẽ trở thành một dự án có sức hút.

Đây cũng là dự án phim mà Triệu Lệ Dĩnh đã dồn hết tâm huyết, thậm chí là gạt bỏ nhiều công việc quan trọng để tập trung quay phim. Mới đây, truyền thông xứ Trung cho biết phía nhà sản xuất "Dữ phượng hành" đã bàn bạc và quyết định thêm cảnh Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống nước cứu Lâm Canh Tân. Việc này không chỉ nhằm giúp khán giả thỏa mãn sự mong đợi về cái kết của cặp đôi Vũ Văn Nguyệt – Tinh Nhi mà còn tăng thêm phần hấp dẫn cho phim. Theo đó, phân cảnh này khá khó và đòi hỏi nữ diễn viên phải dồn sức để thực hiện.

Lý do Triệu Lệ Dĩnh từ chối đóng 'Sở Kiều truyện 2', dồn hết tâm huyết cho 'Dữ phượng hành' - Ảnh 1

Có thể thấy, với những chấn thương cũ và sức khoẻ giảm sút sau sinh con, nếu thực hiện phân cảnh này, cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào tác phẩm.

Lý do Triệu Lệ Dĩnh dồn hết tâm huyết bởi đây là phim trở lại sau 5 năm kể từ Sở Kiều Truyện ra mắt khán giả. Chính vì thế, áp lực vượt qua bộ phim tỉ view này với Triệu Lệ Dĩnh rất lớn. Bởi nếu không, cô sẽ bị gắn mác không phát triển và "dậm chân tại chỗ" trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Ngoài ra, thời gian qua, Triệu Lệ Dĩnh chưa có tác phẩm cổ trang nào ấn tượng. Với Hạnh Phúc đến Vạn gia, đây là phim về đề tài nông thôn, không phải cổ trang. Riêng "Hữu Phỉ" - cô bị chê không ăn ý với bạn diễn là Vương Nhất Bác. Vì thế để lấy lại danh tiếng của mình, buộc "Dữ phượng hành" phải thành công.

Lý do Triệu Lệ Dĩnh từ chối đóng 'Sở Kiều truyện 2', dồn hết tâm huyết cho 'Dữ phượng hành' - Ảnh 2

Nội dung phim "Dữ phượng hành" kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự.

Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

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