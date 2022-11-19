Từ những hình ảnh được nhá hàng trong "Dã man sinh trưởng", nhan sắc và khí chất của Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm bàn luận trên khắp cõi mạng.

Dự án phim "Dã man sinh trưởng" của Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào là một trong những cái tên được "mọt phim" Hoa ngữ trông đợi nhất ở giai đoạn đầu năm 2022. Mới đây, ê-kíp sản xuất của bộ phimđã tiếp tục tung ra những tấm ảnh hậu trường hé lộ tạo hình của nhân vật Hứa Bác Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận. Cụ thể, đoàn làm phim gây chú ý khi tiết lộ đã chuẩn bị tới 350 bộ quần áo cho nhân vật Hứa Bác Hạ, cuối cùng lựa chọn ra 180 trang phục nổi bật nhất, sẽ được Triệu Lệ Dĩnh lần lượt mặc trong từng tập phim.

Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhận vai một nữ chủ tịch vô cùng quyền lực, vậy nên không có gì lạ khi từng bộ trang phục được nữ diễn viên khoác lên người đều mang vẻ đẹp quý phái, sang trọng.

Bên cạnh tạo hình cực ngầu, Triệu Lệ Dĩnh còn gây ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực, tự nhiên. Không khó để thấy, nàng tiểu hoa ngày càng chắc tay trong khoản tái hiện nhân vật trên màn ảnh. Nhiều người cho rằng, nếu "Dã Man Sinh Trưởng" gặt hái thành tích tốt thì Triệu Lệ Dĩnh sẽ vươn lên thành tiểu hoa đứng đầu lứa 85, vượt mặt cả Dương Mịch. "Dã Man Sinh Trưởng" là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Không được vãng sinh của tác giả A Nại. Nội dung xoay quanh câu chuyện lập nghiệp của Hứa Ban Hạ - một cô gái nhỏ nhắn với xuất thân bình thường nhưng lại có thể làm nên những điều phi thường, đáng ngưỡng mộ khi dấn thân vào cuộc đấu trí trên thương trường. Dẫu cho trải qua bao khó khăn, cô vẫn kiên trì lăn lộn với ước mơ của mình, dũng cảm vượt qua gian nan để chạm đến thành công. Hiện tại, bộ phim "Dã man sinh trưởng" hiện chưa có lịch phát sóng cụ thể.

Sự nghiệp rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 35, danh xưng 'bảo chứng rating' của Cbiz khó có ai bì kịp Mặc dù lận đận trong cuộc sống hôn nhân, nhưng không ai có thể phủ nhận được sự nghiệp thành công rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở thời điểm hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-bien-da-man-sinh-truong-thanh-san-dien-thoi-trang-nhan-sac-lan-khi-chat-khong-che-vao-dau-duoc-520931.html