Chưa phát sóng, Dữ Phượng Hành đã nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'đóng phim nào hot phim đó'

Sao quốc tế 18/11/2022 09:35

Dù chưa chính thức lên sóng nhưng phim của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã "lọt mắt xanh" của nhiều nhà đài.

Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Ngay sau khi thông tin cả hai tái hợp trong dự án mới được công bố, cư dân mạng ngày đêm ngóng trông từng động thái của đoàn phim.

Chưa phát sóng, Dữ Phượng Hành đã nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'đóng phim nào hot phim đó' - Ảnh 1

Có thể nói, đây là dự án mà Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều tâm huyết. Được ví là bom tấn cổ trang khi được lên sóng. Chính vì thế, khán giả rất mong chờ nàng tiểu hoa đán sẽ bùng nổ diễn xuất khi trở lại dòng phim vốn thuộc thế mạnh.

Với sức hút "khủng" của Dữ Phượng Hành hiện tại, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có rất nhiều nhà đài đang nhắm đến bộ phim này để giành suất chiếu. Như vậy, nếu đúng như thông tin trên, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không chỉ được phát hành trên mạng mà còn được chiếu đài. 

Chưa phát sóng, Dữ Phượng Hành đã nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'đóng phim nào hot phim đó' - Ảnh 2

Chưa phát sóng, Dữ Phượng Hành đã nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'đóng phim nào hot phim đó' - Ảnh 3

Ngay sau khi xuất hiện thông tin này đã thu hút sự chú ý không nhỏ từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ của cả hai ngôi sao không khỏi vui mừng và tự hào về thần tượng. Nếu thông tin được xác nhận, việc phim được chiếu trên các nhà đài không chỉ chứng minh được năng lực diễn xuất của diễn viên mà còn giúp họ nhanh chóng nâng cao địa vị của mình. 

Dự án phim cổ trang "Dữ phượng hành" (chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương). Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự.

Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

Chưa phát sóng, Dữ Phượng Hành đã nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'đóng phim nào hot phim đó' - Ảnh 4

Như vậy, dựa vào nội dung, khán giả có thể thấy, phim có nét tương đồng với "Sở Kiều truyện". Cũng nói về một nữ nhân kiên cường, mạnh mẽ. Do vậy, trước cái bóng quá lớn của "Sở Kiều truyện" cũng tạo không ít áp lực cho cặp đôi. Bởi nếu không vượt qua thành tích cũ, cả hai sẽ khiến khán giả thất vọng.

Chưa phát sóng, Dữ Phượng Hành đã nhận tin vui lớn, Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'đóng phim nào hot phim đó' - Ảnh 5

Nhưng với diễn xuất ngày một tiến bộ và có nhiều kinh nghiệm đóng dòng phim cổ trang, đồng thời với những tâm huyết mà Triệu Lệ Dĩnh đặt vào Dữ Phượng Hành, nhiều khán giả kỳ vọng bộ phim sẽ tiếp tục là bom tấn thành công mới của Triệu Lệ Dĩnh trong thời gian sắp tới.

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