Triệu Lệ Dĩnh 'hồn bay phách lạc' khi suýt rơi xuống nước trong lúc quay 'Dữ Phượng Hành'

Sao quốc tế 09/11/2022 20:56

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã chia sẻ loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh trong quá trình quay phim "Dữ Phượng Hành" khá là nguy hiểm.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã chia sẻ loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh trong quá trình quay phim "Dữ Phượng Hành". Cụ thể, nữ diễn viên diện đồ cổ trang, cầm ô đến địa điểm quay phim.

Tuy nhiên, địa điểm quay lần này là trên núi nên khá là nguy hiểm. Sau cơn mưa thì đường đi càng trở nên trơn trượt hơn, Triệu Lệ Dĩnh phải nhờ nhân viên hỗ trợ để đi bộ ra con sông gần đó. Đồng thời, vì lo sợ về tai nạn, nhân viên đã giúp cô đi bộ đến một hòn đá nghỉ ngơi.

Triệu Lệ Dĩnh 'hồn bay phách lạc' khi suýt rơi xuống nước trong lúc quay 'Dữ Phượng Hành' - Ảnh 1

Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh ngồi trên phiến đá để phân loại quần áo, bởi vì xung quanh quá ồn ào, lại cúi đầu quá lâu, đến khi cô ngẩng đầu lên, liền bị chóng mặt suýt chút nữa ngã xuống. May mắn cô đã tóm tay vào nhân viên bên cạnh nên được an toàn.

Trong thời gian sau đó, các nhân viên luôn để mắt đến nhất cử nhất động của Triệu Lệ Dĩnh, vì sợ rằng cô có thể bị ngã. Tất nhiên, bộ phim sau đó đã hoàn thành và các nguy cơ an toàn được loại bỏ.

Triệu Lệ Dĩnh 'hồn bay phách lạc' khi suýt rơi xuống nước trong lúc quay 'Dữ Phượng Hành' - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh 'hồn bay phách lạc' khi suýt rơi xuống nước trong lúc quay 'Dữ Phượng Hành' - Ảnh 3Triệu Lệ Dĩnh 'hồn bay phách lạc' khi suýt rơi xuống nước trong lúc quay 'Dữ Phượng Hành' - Ảnh 4

Bộ phim cổ trang này được chuyển thể từ tiểu thuyết "Bổn vương ở đây" của tác giả đình đám Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung bộ phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly - Bích Thương vương (Triệu Lệ Dĩnh) trong lần đào hôn lạc xuống nhân gian rồi được thượng thần Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) giúp đỡ. Từ đó mối tình với nhiều diễn biến thú vị và cũng không kém bất ngờ sẽ thực sự bắt đầu.

Dự án phim cổ trang này hiện đã đóng máy trong tháng 11/2022, dự kiến được phát sóng vào năm 2023. 

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