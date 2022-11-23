Điểm mặt những sao Hoa ngữ hút cả fan lẫn anti-fan: Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến cũng không thoát khỏi!

Dù sở hữu lượng fan cực kỳ đông đảo, nhưng Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến đều không chỉ thu hút fan mà còn thu hút cả anti-fan.

Những cái tên như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến đều là những diễn viên hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ. Họ sở hữu lượng fan cực kỳ đông đảo, fan trung thành cũng chiếm thành phần lớn. Tuy nhiên, họ không chỉ thu hút fan mà còn thu hút cả anti-fan.

Bàn về Dương Mịch, cô là tiểu hoa hàng đầu của lứa 85, sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ nhưng chủ yếu là dòng phim thương mại. Từ trước đến nay, vợ cũ Lưu Khải Uy luôn giữ được độ hot nên đề tài liên quan đến cô chưa bao giờ thiếu. Song, Dương Mịch đã bị mắng rất nhiều vì bị tố quỵt tiền từ thiện.

Xét tới lứa 90, một trong những cái tên nổi bật nhất hiện tại là Địch Lệ Nhiệt Ba. Mặc dù chưa có phim bạo hồng nhưng các tác phẩm của cô đều có độ thảo luận tốt. Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không khá hơn sau khi dính lùm xùm "thủy hậu" Kim Ưng.

Nam minh tinh duy nhất được gọi tên trong danh sách là Tiêu Chiến. Từ sau Trần Tình Lệnh, anh nhanh chóng vụt sáng thành sao và vươn lên hàng đỉnh lưu của giới giải trí. Tiêu Chiến cũng là người sở hữu số lượng fan trung thành cực kỳ cao. Các tác phẩm gần đây của anh đa số đều là nhất phiên, tự mình "gánh phim", thành bại bản thân đều chịu. Tuy nhiên, người càng nổi tiếng thì càng bị soi xét và để ý nhiều. Đồng thời, 4 minh tinh nêu trên đều có điểm đen gây mất lòng khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh bị chê là người có EQ thấp khi thường xuyên có phát ngôn vạ miệng. Đồng thời, việc cô từng dính nghi vấn sao tác với đồng nghiệp nam cũng không được lòng một bộ phận cư dân mạng.

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