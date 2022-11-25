Chưa lên sóng nhưng bộ phim 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh đã lập thành tích 'khủng'

Sao quốc tế 25/11/2022 12:40

Bộ phim 'Gió Thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính sẽ chính thức lên sóng trên nền tảng iQIYI bắt đầu từ ngày 27/11.

Bộ phim chính kịch đề tài thương chiến, nữ cường Dã Man Sinh Trưởng sau khi đổi tên thành Gió Thổi Bán Hạ nay đã chính thức ấn định ngày phát sóng vào 27/11 sắp tới. Mặc dù sở hữu đề tài kén người xem, nhưng với sự góp mặt trong vai trò diễn viên chính của Triệu Lệ Dĩnh, Gió Thổi Bán Hạ đã nhanh chóng nâng cao sức hút đối với khán giả.

Mới đây, bộ phim đã phá 1 triệu lượt hẹn xem trước ngày phát sóng chính thức. Chính vì sở hữu một trong những đỉnh lưu hiện nay là Triệu Lệ Dĩnh, Gió Thổi Bán Hạ cũng được khán giả đặt nhiều kỳ vọng ngay cả khi chưa chính thức lên sóng. 

Chưa lên sóng nhưng bộ phim 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh đã lập thành tích 'khủng' - Ảnh 1

Ngay từ khi xuất hiện loạt poster và teaser đầu tiên, Gió Thổi Bán Hạ đã khiến khán giả không khỏi xuýt xoa trước tạo hình cổ điển đầy cuốn hút của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Trong năm nay, thật mãn nhãn khi có thể nhìn thấy hai hình tượng đối lập của nữ hoàng rating trên màn ảnh nhỏ là Hà Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và giờ là Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ. Đây cũng là hai hình tượng nhân vật hoàn toàn mới so với trước đây mà cô nàng thử sức.

Chưa lên sóng nhưng bộ phim 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh đã lập thành tích 'khủng' - Ảnh 2

Đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại, thành thị, tình cảm, kinh doanh. Câu chuyện xoay quanh mẹ của Hứa Bác Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đã mất vì khó sinh, từ khi cô sinh ra người cha cũng chẳng hề quan tâm cô. Vì thế cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, Hứa Bác Hạ đã dẫn dắt Tống Tiểu Kỳ và Tiểu Trần khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bác Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình.

Lúc này, sự cạnh tranh trên thị trường thép rất gay gắt. Với tầm nhìn xuất chúng, tính cách táo bạo và nhạy bén với thị trường, Hứa Bác Hạ đã vượt qua mọi khó khăn và từng bước mở rộng địa bàn kinh doanh của mình. Thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống, tình yêu và công việc, Hứa Bác Hạ học cách giải quyết vấn đề một cách dứt khoát, vượt qua giới hạn của bản thân để có được sự nghiệp và tình yêu.

'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ấn định ngày 27/11 phát sóng?

'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ấn định ngày 27/11 phát sóng?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin phim "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết đóng ấn định phát sóng từ ngày 27/11.

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