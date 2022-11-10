Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình 'ngây người' với tạo hình đầy kiêu sa trong sự kiện

Qua ống kính của máy quay, Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả ngơ ngẩn vì ngày càng trẻ đẹp.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã tham gia một sự kiện livestream thương hiệu khiến dân tình không rời mắt khỏi tạo hình kiêu sang và sang chảnh của nữ diễn viên. Xuất hiện lần này, nữ diễn viên đã diện một bộ váy cổ yếm hoa nhí màu vàng nhạt. Đáng chú ý là tạo hình mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi môi đỏ mọng chúm chím giúp nữ chính Dữ Phượng Hành nhận được vô số lời khen ngợi. Ngay khi tạo hình cực sang chảnh này của Triệu Lệ Dĩnh được đăng tải, dân tình đã được "phen nháo nhào" vì quá xuất sắc.

Bên cạnh đó, không ít người nhận ra Triệu Lệ Dĩnh hiện đã "có da có thịt" và tràn đầy sức sống hơn trước đó rất nhiều. Gương mặt tròn xinh đẹp, má bánh bao đáng yêu của cô nàng khiến mọi người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua ống kính của máy quay, Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả ngơ ngẩn vì ngày càng trẻ đẹp. Dù đã 35 tuổi nhưng Triệu Lệ Dĩnh không để lộ dấu hiệu xuống sắc. Gương mặt cô nàng vẫn tươi tắn và căng tràn sức sống. Nhờ sở hữu đôi mắt to tròn nên khi quay cận mặt, Triệu Lệ Dĩnh trông khá hút hồn.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn tất quá trình quay bộ phim cổ trang lớn "Dữ Phượng Hành" cùng Lâm Canh Tân. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái hợp tác của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được kỳ vọng thành công như Sở Kiều truyện. Năm 2017, Sở Kiều truyện do hai diễn viên đóng chính từng gây sốt với hơn 50 tỷ lượt xem. "Dữ phượng hành" là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Bổn vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly được mệnh danh là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, nổi danh với vũ khí là cây ngân thương. Do không muốn kết hôn với tôn nhi thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, một kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian. Tại đây, cô gặp Thần quân từ thời thượng cổ Hành Chỉ, do nam diễn viên Lâm Canh Tân đảm nhiệm.

Triệu Lệ Dĩnh 'hồn bay phách lạc' khi suýt rơi xuống nước trong lúc quay 'Dữ Phượng Hành' Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã chia sẻ loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh trong quá trình quay phim "Dữ Phượng Hành" khá là nguy hiểm.

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