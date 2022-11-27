Mặc dù đã lâu không hợp tác, Vu Chính vẫn dành lời khen dành cho 'gà cưng' Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 27/11/2022 08:18

Mới đây, một cư dân mạng đã hỏi Vu Chính có chuẩn bị sẵn sàng xem phim mới sắp lên sóng của Triệu Lệ Dĩnh hay chưa.

Mới đây, có cư dân mạng hỏi Vu Chính có chuẩn bị sẵn sàng xem phim mới sắp lên sóng của Triệu Lệ Dĩnh chưa, anh đã bình luận rằng: "Tôi cày Định luật tình yêu 80/20 và Khanh Khanh Nhật Thường xong đã, phim của Lệ Dĩnh thì chắc chắn phải xem rồi!".

Là một đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, ông chủ Hoan Ngu, thật ra Vu Chính hoàn toàn không cần thiết khen Triệu Lệ Dĩnh, vì dù sao Triệu Lệ Dĩnh đối với anh gần như không có gì để lợi dụng, cũng gần như không còn hợp tác phim mới nữa, càng không thể "nuôi" người mới giúp anh, nhưng anh vẫn bằng lòng chủ động khen cô ấy.

Nhà biên kịch chia sẻ rằng Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp, diễn giỏi, nhân phẩm tốt, biết mang ơn, biết chọn phim, biết mình muốn gì, nhiệt tình với việc đóng phim, nghiêm túc với từng nhân vật. Đây đều là những mỹ từ xuất phát từ tận đáy lòng.

Mặc dù đã lâu không hợp tác, Vu Chính vẫn dành lời khen dành cho 'gà cưng' Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1

 

Vu Chính từng nói, Triệu Lệ Dĩnh giống như con của anh vậy, nhìn thấy thành tích hiện tại của cô ấy, anh cũng cảm thấy tự hào thay. Triệu Lệ Dĩnh cũng từng nói Vu Chính là người ơn của cô, là người đầu tiên bằng lòng cho cô cơ hội, là người khá hợp với cô. Tuy nhiên, Vu Chính nhiều lần muốn ký hợp đồng với Triệu Lệ Dĩnh nhưng đều bị cô từ chối, nhưng 3 năm sau, anh vẫn mời cô đóng "Lục Trinh Truyền Kỳ".

Mặc dù đã lâu không hợp tác, Vu Chính vẫn dành lời khen dành cho 'gà cưng' Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

Bộ phim "Gió thổi bán hạ" (tên cũ là Dã man sinh trưởng) do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính bắt đầu lên sóng từ ngày 27/11. Đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại, thành thị, tình cảm, kinh doanh. Câu chuyện xoay quanh mẹ của Hứa Bác Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đã mất vì khó sinh, từ khi cô sinh ra người cha cũng chẳng hề quan tâm cô. Vì thế cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, Hứa Bác Hạ đã dẫn dắt Tống Tiểu Kỳ và Tiểu Trần khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bác Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình. Thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống, tình yêu và công việc, Hứa Bác Hạ học cách giải quyết vấn đề một cách dứt khoát, vượt qua giới hạn của bản thân để có được sự nghiệp và tình yêu.

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