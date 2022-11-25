'Phát hoảng' với tiêu chuẩn phim 'bạo' mà netizen đặt ra cho Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 25/11/2022 12:07

Nhiều khán giả khá sửng sốt cho rằng liệu tiêu chuẩn này có quá cao so với một bộ phim có đề tài khá kén người xem như Gió Thổi Bán Hạ?

Gió Thổi Bán Hạ (Dã Man Sinh Trưởng) là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại, thành thị, tình cảm, kinh doanh. Bộ phim ngay từ khi công bố đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả khi có sự tham gia của mỹ nhân bảo chứng rating Triệu Lệ Dĩnh và các diễn viên khác như Âu Hào, Lý Quang Khiết, Tôn Thiên...

'Phát hoảng' với tiêu chuẩn phim 'bạo' mà netizen đặt ra cho Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1

Sau nhiều lần dời lịch, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh đã có thông tin sẽ lên sóng vào ngày 27/11 trên đài Giang Tô, Chiết Giang và ứng dụng IQIYI. Trong dự án phim chính kịch lần này, Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với hình ảnh doanh nhân thành đạt, nhan sắc gợi nhớ đến hình ảnh những minh tinh Hong Kong thập niên 90.

'Phát hoảng' với tiêu chuẩn phim 'bạo' mà netizen đặt ra cho Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

Tạo hình cổ điển của nhân vật Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ hoàn toàn đối lập với hình tượng Hà Hạnh Phúc trong phim chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mà nữ diễn viên tham gia trước đó. Ngay khi trailer và những hình ảnh nhân vật vừa được tung ra đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". 

'Phát hoảng' với tiêu chuẩn phim 'bạo' mà netizen đặt ra cho Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3

'Phát hoảng' với tiêu chuẩn phim 'bạo' mà netizen đặt ra cho Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4

'Phát hoảng' với tiêu chuẩn phim 'bạo' mà netizen đặt ra cho Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5

Dự án Gió Thổi Bán Hạ lần này của Triệu Lệ Dĩnh được kỳ vọng cao bởi đây là tác phẩm chính kịch được đầu tư chỉn chu, dàn diễn viên vừa có lưu lượng vừa có diễn xuất. Mới đây, netizen bất ngờ đặt ra loạt tiêu chuẩn, nếu đạt được các tiêu chuẩn sau thì Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh sẽ được coi như bạo. Tiêu chuẩn này bao gồm:

- Nhiệt độ IQIYI trên 10000

- Datawin trên 2.8

- Vlinkage trên 88

- Chỉ số Vlinkage cá nhân trên 9

- Maoyan trên 9800

- Tổng rate CVB 2 đài trên 0.8

'Phát hoảng' với tiêu chuẩn phim 'bạo' mà netizen đặt ra cho Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6

Ngay sau khi nhìn thấy loạt tiêu chuẩn này, nhiều người tỏ ra khá e ngại cho phim của Triệu Dĩnh bởi dù sở hữu dàn lưu lượng nhưng với đề tài có phần khô khan, không thuộc thị hiếu của khán giả Trung hiện nay thì đây là những số liệu quá cao đối với Gió Thổi Bán Hạ. Hơn nữa, fan của Dĩnh Bảo cho rằng, trong sự nghiệp diễn xuất của cô nàng cũng đã có phim bạo nên trong dự án lần này không cần quá đặt nặng vấn đề đó. Hiện Triệu Lệ Dĩnh cũng đang dần chuyển hình sang diễn viên thực lực nên không còn quá tham vọng số liệu như trước. 

'Phát hoảng' với tiêu chuẩn phim 'bạo' mà netizen đặt ra cho Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 7

Gió Thổi Bán Hạ kể về câu chuyện khi mẹ của Hứa Bác Hạ đã mất vì khó sinh, từ khi cô sinh ra người cha cũng chẳng hề quan tâm cô. Vì thế cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Sau này, Bắc Hạ vượt qua mội định kiến, nghi ngờ để mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế và từ đó xây dựng một cuộc đời mới. 

'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ấn định ngày 27/11 phát sóng?

'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ấn định ngày 27/11 phát sóng?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin phim "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết đóng ấn định phát sóng từ ngày 27/11.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Gió Thổi Bán Hạ Dã Man Sinh Trưởng phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ấn định ngày 27/11 phát sóng?

'Gió thổi Bán Hạ' do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ấn định ngày 27/11 phát sóng?

Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn

Dã Man Sinh Trưởng tung trailer trước thềm sắp lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình cực xịn

Triệu Lệ Dĩnh biến 'Dã man sinh trưởng' thành sàn diễn thời trang, nhan sắc lẫn khí chất 'không chê vào đâu được'

Triệu Lệ Dĩnh biến 'Dã man sinh trưởng' thành sàn diễn thời trang, nhan sắc lẫn khí chất 'không chê vào đâu được'

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định?

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định?

Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng?

Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng?

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh chính thức đổi tên mới, khán giả tinh mắt phát hiện một điều thú vị qua sự việc này?

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh chính thức đổi tên mới, khán giả tinh mắt phát hiện một điều thú vị qua sự việc này?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ