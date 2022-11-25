'Phát hoảng' với tiêu chuẩn phim 'bạo' mà netizen đặt ra cho Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh

Gió Thổi Bán Hạ ( Dã Man Sinh Trưởng ) là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại, thành thị, tình cảm, kinh doanh. Bộ phim ngay từ khi công bố đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả khi có sự tham gia của mỹ nhân bảo chứng rating Triệu Lệ Dĩnh và các diễn viên khác như Âu Hào, Lý Quang Khiết, Tôn Thiên...

Sau nhiều lần dời lịch, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh đã có thông tin sẽ lên sóng vào ngày 27/11 trên đài Giang Tô, Chiết Giang và ứng dụng IQIYI. Trong dự án phim chính kịch lần này, Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với hình ảnh doanh nhân thành đạt, nhan sắc gợi nhớ đến hình ảnh những minh tinh Hong Kong thập niên 90.

Tạo hình cổ điển của nhân vật Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ hoàn toàn đối lập với hình tượng Hà Hạnh Phúc trong phim chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mà nữ diễn viên tham gia trước đó. Ngay khi trailer và những hình ảnh nhân vật vừa được tung ra đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Dự án Gió Thổi Bán Hạ lần này của Triệu Lệ Dĩnh được kỳ vọng cao bởi đây là tác phẩm chính kịch được đầu tư chỉn chu, dàn diễn viên vừa có lưu lượng vừa có diễn xuất. Mới đây, netizen bất ngờ đặt ra loạt tiêu chuẩn, nếu đạt được các tiêu chuẩn sau thì Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh sẽ được coi như bạo. Tiêu chuẩn này bao gồm:

- Nhiệt độ IQIYI trên 10000

- Datawin trên 2.8

- Vlinkage trên 88

- Chỉ số Vlinkage cá nhân trên 9

- Maoyan trên 9800

- Tổng rate CVB 2 đài trên 0.8

Ngay sau khi nhìn thấy loạt tiêu chuẩn này, nhiều người tỏ ra khá e ngại cho phim của Triệu Dĩnh bởi dù sở hữu dàn lưu lượng nhưng với đề tài có phần khô khan, không thuộc thị hiếu của khán giả Trung hiện nay thì đây là những số liệu quá cao đối với Gió Thổi Bán Hạ. Hơn nữa, fan của Dĩnh Bảo cho rằng, trong sự nghiệp diễn xuất của cô nàng cũng đã có phim bạo nên trong dự án lần này không cần quá đặt nặng vấn đề đó. Hiện Triệu Lệ Dĩnh cũng đang dần chuyển hình sang diễn viên thực lực nên không còn quá tham vọng số liệu như trước.

Gió Thổi Bán Hạ kể về câu chuyện khi mẹ của Hứa Bác Hạ đã mất vì khó sinh, từ khi cô sinh ra người cha cũng chẳng hề quan tâm cô. Vì thế cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Sau này, Bắc Hạ vượt qua mội định kiến, nghi ngờ để mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế và từ đó xây dựng một cuộc đời mới.