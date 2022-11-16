Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định?

Sao quốc tế 16/11/2022 15:11

Theo nhiều thông tin, bộ phim Phong Xuy Bán Hạ (Gió Thổi Bán Hạ) của Triệu Lệ Dĩnh sẽ được lên sóng vào ngày 28/11 tới đây.

Là một trong những dự án quan trọng của Triệu Lệ Dĩnh năm 2022, Phong Xuy Bán Hạ (Tên cũ: Dã Man Sinh Trưởng) hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Được biết, ngoài Triệu Lệ Dĩnh, phim còn có sự tham gia của các diễn viên Âu Hào, Lý Quang Khiết, Tôn Thiên...

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định? - Ảnh 1

Mới đây, đoàn phim đã công bố chính thức poster mới nhất của các nhân vật và thông báo về thời gian phát sóng. Theo đó, bộ phim dự kiến lên sóng ngày 28/11 tới đây và được phát trên nền tảng trực tuyến IQIYI. 

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định? - Ảnh 2

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định? - Ảnh 3

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định? - Ảnh 4

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định? - Ảnh 5

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Không Vãng Sinh của tác giả A Nại. Nội dung lấy bối cảnh vào thập niên 90, nữ chính Hứa Bán Hạ tay trắng gầy dựng nên sự nghiệp dựa vào tính cách, kinh nghiệm từng trải và con mắt tinh tường của mình. Lăn lộn trong ngành công nghiệp thép đầy khắt nghiệt, cô gái ấy đã tạo nên một vùng trời riêng và sau cùng đi đến thành công rực rỡ.

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định? - Ảnh 6

Sau khi chính thức đổi tên, Gió Thổi Bán Hạ vừa công bố thêm một số hình ảnh về quá trình vươn tới thành công của Hứa Bán Hạ và những người anh em đồng hành cùng cô. 

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định? - Ảnh 7

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định? - Ảnh 8

Chủ yếu khai thác đề tài thương chiến, Gió Thổi Bán Hạ có thể sẽ mang đến nội dung có phần căng thẳng và khô khan nhưng với sự tham gia của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh cùng với Âu Hào, Lý Quang Khiết, Lưu Uy, Nhậm Trọng và những tên tuổi năng lực khác hứa hẹn sẽ không làm cho khán giả phải thất vọng. 

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định? - Ảnh 9

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định? - Ảnh 10

Với độ hot của cái tên Triệu Lệ Dĩnh, những chủ đề liên quan không ngừng được netizen chia sẻ và thảo luận. Tạo hình nhân vật Hứa Bán Hạ của tiểu nữ hoa 8x khiến fan hâm mộ không khỏi xuýt xoa và ấn tượng bởi nét hoài cổ, sang trọng, quý phái của một nữ doanh nhân thành đạt, từng trải qua không ít sóng gió.

Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh tung loạt poster mới các nhân vật, ngày lên sóng đã được ấn định? - Ảnh 11

Đây là dự án đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào hợp tác cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim gây sốt. Triệu Lệ Dĩnh vốn là cái tên rất nổi tiếng trong giới phim ảnh, trong khi đó Âu Hào thuộc nhóm diễn viên thực lực, có diễn xuất tốt. Ngoài ra, nam diễn viên cũng khá tương đồng về ngoại hình với Triệu Lệ Dĩnh. Với những lý do trên, Dã Man Sinh Trưởng hiện đang được mong chờ sẽ lên sóng trong thời gian tới và đem về cho nữ diễn viên họ Triệu một thành tích xứng đáng. 

Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng?

Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng?

Ngay khi vừa đổi tên, bộ phim Phong Xuy Bán Hạ (tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng) đã tung loạt poster mới nhất của các nhân vật.

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