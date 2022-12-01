Dương Mịch bị nghi ngờ cẩu thả, cố diễn cho xong nên phim mới bị chê thậm tệ?

Sao quốc tế 01/12/2022 11:30

Ngay từ khi lên sóng, Định Luật Tình Yêu 80/20 đã nhận về nhiều lời chê tơi tả, đến thời điểm hiện tại thì bộ phim này vẫn chưa có dấu hiệu "quay xe" nào từ khán giả.

Sau nhiều lần hoãn chiếu, vừa qua bộ phim "Định luật 80/20 của tình yêu" do Dương Mịch, Hứa Khải đóng chính đã chính thức lên sóng. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của khán giả, bộ phim liên tục vấp phải những tranh cãi không chỉ về nội dung phim mà vấn đề lớn nhất là màn kết hợp gượng gạo giữa nam nữ diễn viên chính.

Dương Mịch bị nghi ngờ cẩu thả, cố diễn cho xong nên phim mới bị chê thậm tệ? - Ảnh 1

Về Dương Mịch không thể phủ nhận nữ diễn viên sở hữu vóc dáng cơ thể đẹp, vòng eo thon thả, đôi chân dài và vòng một đầy đặn. Tuy nhiên diễn xuất của cô thiếu sự ăn ý với nam chính. Đây cũng là điểm trừ lớn ở phim. Hơn nữa, cả gương mặt và thể trạng của mỹ nhân 34 tuổi cũng sa sút, luôn có cảm giác mệt mỏi dẫn đến việc màn tương tác với Hứa Khải trở nên gượng gạo.

Dương Mịch bị nghi ngờ cẩu thả, cố diễn cho xong nên phim mới bị chê thậm tệ? - Ảnh 2

Theo truyền thông Hoa ngữ, vì trong thời gian quay phim Định luật tình yêu 80/20 của tình yêu, Dương Mịch chạy show sự kiện, quay hình gameshow quá nhiều nên dẫn đến chuyện thiếu tập trung, trạng thái thường xuyên mệt mỏi. 

Chính nguyên nhân này khiến vai diễn của cô trong "Định luật 80/20 của tình yêu" nhìn không có thần sắc và như cố diễn cho xong. Người xem khi theo dõi cũng không cảm nhận được năng lượng từ vai diễn của cô.

Dương Mịch bị nghi ngờ cẩu thả, cố diễn cho xong nên phim mới bị chê thậm tệ? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng cho rằng Dương Mịch đã quá cẩu thả khi nhận kịch bản phim mà không hề có sự chuẩn bị, đầu tư cho vai diễn. Trong Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch vào vai Tần Thi - nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt.

Với bộ phim về ngành nghề đặc thù như vậy nhưng dường như nữ diễn viên 8x đã bỏ qua bước tìm hiểu về từng động tác, công việc, hành xử, kiến thức... về ngành nghề này. Dẫn đến diễn xuất của nữ diễn viên bị chê làm màu, cường điệu hóa, luôn thể hiện bản thân rất giỏi, cho mình đặc quyền phá vỡ quy tắc nghề nghiệp, chê bai cả khách hàng. Nhiều khán giả bình luận rằng cô chỉ đang cố gồng lên để cho ra vẻ là một luật sư tài giỏi chứ không thuyết phục. 

Dương Mịch bị nghi ngờ cẩu thả, cố diễn cho xong nên phim mới bị chê thậm tệ? - Ảnh 4

Thay vào đó, tất cả những gì khán giả thấy được ở Dương Mịch là như mở ra sàn diễn thời trang khi thay hơn chục bộ quần áo thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau trong phim. 

Dương Mịch bị nghi ngờ cẩu thả, cố diễn cho xong nên phim mới bị chê thậm tệ? - Ảnh 5

Dương Mịch bị nghi ngờ cẩu thả, cố diễn cho xong nên phim mới bị chê thậm tệ? - Ảnh 6

Dương Mịch bị nghi ngờ cẩu thả, cố diễn cho xong nên phim mới bị chê thậm tệ? - Ảnh 7

Để so sánh với Dương Mịch, khán giả thậm chí đã đưa nữ diễn viên Tôn Lệ để minh chứng. Bởi trước khi quay bộ phim An Gia, Tôn Lệ đã trực tiếp đến một công ty bất động sản để trải nghiệm và tìm hiểu về cách làm việc của những nhân viên ở đây. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, màn hóa thân của cô trong phim đã nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả.

Có thể nói rằng, trong những năm gần đây, các tác phẩm của Dương Mịch luôn gây ra nhiều tranh cãi không chỉ về các lựa chọn kịch bản mà còn về diễn xuất của nữ diễn viên. Trong khi hiện tại nàng tiểu hoa cùng lứa Triệu Lệ Dĩnh đã dần chuyển hình sang phái thực lực với những bộ phim có chiều sâu và gặt được không ít thành công từ đó. Thì Dương Mịch vẫn còn "mải mê" với dòng phim ngôn tình "chóng nở chóng tàn". Vậy nên, khán giả mong rằng Dương Mịch hãy tiếp tục hoàn thiện mình để có được thành công hơn trong tương lai. 

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