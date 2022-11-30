Hứa Khải gây chú ý vì khẳng định không thoải mái khi đóng chung phim với Dương Mịch

Gần đây, bộ phim " Định luật tình yêu 80/20 " mà Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính đã được lên sóng sau thời gian hoãn chiếu. Tuy nhiên, thay vì nhận được hưởng ứng tích cực, 2 diễn viên chính lần này không trở thành bảo chứng chất lượng cho phim. Thay vào đó, cả Dương Mịch, Hứa Khải hay nội dung phim đều bị la ó.

Theo đó, Hứa Khải thừa nhận bản thân cảm thấy khá tự ti khi đóng cùng Dương Mịch. Trong cảnh quay chung, nữ diễn viên luôn diện các outfit sang chảnh, làm toát lên vẻ đẹp quyến rũ, thời thượng nhưng cũng đầy chín chắn. Điều này làm nam diễn viên cảm thấy tự ti khi đi cạnh một người sở hữu vẻ ngoài lấp lánh như Dương Mịch.

Sau hàng loạt tranh cãi, bị nhắc tên liên tục trên các diễn đàn phim, gần đây, fan Định Luật Tình Yêu 80/20 vừa lan truyền một cuộc phỏng vấn của Hứa Khải giữa lúc phim đang lên sóng. Trong bài phỏng vẫn, nam diễn viên đã có những chia sẻ về đàn chị thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Có thể thấy, dù hiện tại, bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 nhận về vô số "gạch đá" từ dư luận nhưng mối quan hệ ngoài đời của Dương Mịch và Hứa Khải vẫn rất tốt đẹp, cả hai thường dành những lời khen "có cánh" cho nhau.

Được biết, trong phim Dương Mịch vào vai nữ luật sư Tần Thi đang ở giai đoạn sự nghiệp nở rộ. Nhưng thay vì có những cảnh chuyên nghiệp, phim lại trở thành "sàn catwalk" cho nữ chính khoe trang phục, phụ kiện. Trong những tập phim đã lên sóng, điểm nhất duy nhất mà khán giả chú ý chính là tạo hình của Dương Mịch cùng "màn trình diễn thời trang" thay quần áo liên tục.

Trước đó, khi phim chưa được công chiếu, trên Weibo của một thành viên đoàn làm phim Định Luật Tình Yêu 80/20 đã đăng một vài bức ảnh chụp vội tại hậu trường phim gây chú ý cộng đồng mạng. Trong bức ảnh, có hàng trăm mẫu túi xách được xếp chật kín cả một căn phòng.

Trong phim, mỗi bộ quần áo thì Dương Mịch lại diện một mẫu túi riêng và không bao giờ trùng lặp. Sau khi bức ảnh đăng tải, có một vài bình luận đùa rằng: "Đây là Mịch tổng đi buôn túi chứ đâu phải đi đóng phim".

Có thể thấy, việc chọn lựa tham gia vào một bộ phim thần tượng đã khiến Dương Mịch nhận về nhiều ý kiến trái chiều, có bình luận cho rằng cô không còn phù hợp để đóng yêu đương cùng trai trẻ, đã đến lúc chuyển mình. Mong rằng Dương Mịch có thể hiểu được sự thật này càng sớm càng tốt.