Phim mới của Dương Mịch chỉ số 'ì ạch' lại bất ngờ đạt lập kỷ lục về rating, chưa kịp 'nở mũi' đã bị Triệu Lệ Dĩnh cho 'hít khói'

Sao quốc tế 23/11/2022 18:42

Phim của Dương Mịch tuy có thành tích "khủng" nhưng so với Triệu Lệ Dĩnh lại còn kém rất xa.

Dương Mịch được biết đến là một trong những diễn viên hàng đầu của lứa diễn viên 1985. Cô từng được mệnh danh là "bà hoàng rating". Lý do là vì, hầu hết các tác phẩm có Dương Mịch tham gia, thành tích đều ở mức ổn định.

Phim mới của Dương Mịch chỉ số 'ì ạch' lại bất ngờ đạt lập kỷ lục về rating, chưa kịp 'nở mũi' đã bị Triệu Lệ Dĩnh cho 'hít khói' - Ảnh 1

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Dương Mịch với nhiều dự án truyền hình đáng chú ý. Chỉ trong tháng 11, Dương Mịch đã tái xuất màn ảnh nhỏ với 2 bộ phim: Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật Tình Yêu 80/20. Bên cạnh đó, vẫn còn dự án lớn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chưa lên sóng. 

Khá khẩm hơn Định Luật Tình Yêu 80/20 bị khán giả chê tơi tả về nội dung, hình ảnh lẫn tạo hình thì Cảm Ơn Bác Sĩ nhận được nhiều phản hồi tốt về đề tài bác sĩ. Tuy vậy, bộ phim vẫn không có độ thảo luận cao. Các tin tức hay chỉ số liên quan đến bộ phim đều ở mức bình thường. Sau thời gian ngắn phát sóng, mở điểm douban của Cảm Ơn Bác Sĩ cũng chưa tới 7/10 điểm. 

Với thành tích không mấy nổi trội, chỉ được đánh giá ở mức trung bình khá nhưng mới đây thành tích Cảm Ơn Bác Sĩ lại khiến netizen sứng sốt khi trở thành tác phẩm thuộc thể loại y khoa có rating CVB lẫn Khốc Vân cao nhất trong 5 năm gần đây của làng phim Trung. 

Phim mới của Dương Mịch chỉ số 'ì ạch' lại bất ngờ đạt lập kỷ lục về rating, chưa kịp 'nở mũi' đã bị Triệu Lệ Dĩnh cho 'hít khói' - Ảnh 2

Cũng tương tự Dương Mịch, bộ phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong diễn chính cũng là phim có rating Khốc Vân cao nhất trong 5 năm qua của dòng phim cổ trang. Với rating trung bình Khốc Vân đạt 1,9979% không khó để nhận ra khoảng cách chênh lệch với tác phẩm của Dương Mịch chỉ đạt 1,1123%. 

Phim mới của Dương Mịch chỉ số 'ì ạch' lại bất ngờ đạt lập kỷ lục về rating, chưa kịp 'nở mũi' đã bị Triệu Lệ Dĩnh cho 'hít khói' - Ảnh 3

 

Từ thành tích này, cư dân mạng cũng đã dành lời khen cho Minh Lan Truyện, cho dù đã qua 4 năm nhưng Minh Lan Truyện vẫn nhận được sự quan tâm chú ý nhất định, các tình tiết và nhân vật của bộ phim vẫn được thảo luận rất sôi nổi.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều là hai tiểu hoa hàng đầu lứa 85, vì thế mà khó tránh khỏi sự đụng độ, so sánh nhau trong sự nghiệp. Cho đến fan hai nhà cũng luôn ở trong trạng thái "đối nghịch", chỉ chờ cơ hội là sẽ "dìm" nhau không thương tiếc. 

Phim mới của Dương Mịch chỉ số 'ì ạch' lại bất ngờ đạt lập kỷ lục về rating, chưa kịp 'nở mũi' đã bị Triệu Lệ Dĩnh cho 'hít khói' - Ảnh 4

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã từng bước chuyển hình sang phái thực lực, tích cực tham gia vào các dự án chính kịch, có thể kể tới Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ (Dã Man Sinh Trưởng). 

Phim mới của Dương Mịch chỉ số 'ì ạch' lại bất ngờ đạt lập kỷ lục về rating, chưa kịp 'nở mũi' đã bị Triệu Lệ Dĩnh cho 'hít khói' - Ảnh 5

Trong khi đó, Dương Mịch lại tập trung quá nhiều vào dòng phim thương mại, phim thần tượng. Vì vậy, cô từng bị anti-fan mỉa mai là chuyên đóng phim rác. Đã tới lúc Dương Mịch suy nghĩ sâu thêm về việc thay đổi "lộ trình", phát triển sự nghiệp theo hướng tích cực hơn. 

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