Fan nháo nhào hay tin Ngu Thư Hân bỏ Hứa Khải, chạy qua kết đôi cùng 'người tình' Dương Mịch

Sao quốc tế 23/11/2022 14:25

Thông tin Ngu Thư Hân và Cung Tuấn sẽ cùng hợp tác trong phim mới hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc cũng như các diễn đàn phim đang chia sẻ thông tin Ngu Thư HânCung Tuấn đang được nhắm đến cho hai vai chính trong phim Thất Căn Hung Giản. Được biết, đây là bộ phim đề tài trinh thám của tác giả Vỹ Ngữ vừa được mua bản quyền để chuyển thể thành phim truyền hình. 

Fan nháo nhào hay tin Ngu Thư Hân bỏ Hứa Khải, chạy qua kết đôi cùng 'người tình' Dương Mịch - Ảnh 1

Thất Căn Hung Giản có nội dung gốc kể về truyền thuyết Lão Tử quyết ý thoái ẩn, đi đến trấn ải Doãn Hỉ thì dừng chân ba tháng. Lão Tử sau đó soạn ra một quyền sách lấy ba loài chim thần là Phượng, Hoàng, Loan phong ấn, gọi là Bảy Thanh Hung Giản. 

Bảy thanh hung giản là câu chuyện về bảy thẻ tre được Lão Tử dẫn từ 7 tội ác đầu tiên của loài người, bị ba loài chim thần trấn yểm. Yên ổn được hơn 2000 năm thì "Hung giản" phá cũi sổ lồng gây hại cho đời. Hung giản vốn đại diện cho cái xấu xa, tội ác, lồng Phượng, Hoàng, Loan vốn tượng trưng cho chính nghĩa. 7 thanh hung giản khi xuất thế đều không còn là 7 thẻ tre nguyên bản, chúng đã chọn cho mình một hình thái tồn tại khác. 

Độc giả sẽ theo chân La Nhận (Cung Tuấn thủ vai), Mộc Đại (Ngu Thư Hân đảm nhận) và đoàn đội của họ để đi tìm chân tướng sự việc và làm mọi cách để "hung giản" bị vô hiệu hóa. Mỗi lần chiến đấu với chúng đều tạo ra những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở.

Fan nháo nhào hay tin Ngu Thư Hân bỏ Hứa Khải, chạy qua kết đôi cùng 'người tình' Dương Mịch - Ảnh 2

Trong truyện gốc, nam chính La Nhận, là người bí ẩn, mạnh mẽ, lợi hại, có trí có mưu có dũng, có cả hung tàn, tựu chung lại là một “kẻ nguy hiểm” chính hiệu. La Nhận không chỉ nguy hiểm, quan trọng hơn là La Nhận có tình, và nặng tình. Nữ chính là cô nàng cừu non Mộc Đại võ công giỏi nhưng thiếu cả kinh nghiệm lẫn trải nghiệm, cô lành chứ không hiền.

Fan nháo nhào hay tin Ngu Thư Hân bỏ Hứa Khải, chạy qua kết đôi cùng 'người tình' Dương Mịch - Ảnh 3

Có ngoại hình sáng và diễn xuất tốt, Cung Tuấn ngày càng được nhiều đạo diễn lựa chọn cho vai nam chính. Điều này càng làm cho mức độ nổi tiếng của nam diễn viên tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Giờ đây, với việc liên tục thăng hạng, Cung Tuấn được cho là có thể nhanh chóng xếp vào hàng ngũ dàn sao lưu lượng. Hiện tại, dự án Cung Tuấn hợp tác cùng Dương Mịch là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. 

Fan nháo nhào hay tin Ngu Thư Hân bỏ Hứa Khải, chạy qua kết đôi cùng 'người tình' Dương Mịch - Ảnh 4

Ngu Thư Hân sinh năm 1995 đang trở thành cái tên gây chú ý nhất trong dàn tiểu hoa đán 9X. Trước đó, sự nghiệp của Ngu Thư Hân không mấy suôn sẻ và từng nhận những bình luận thiếu tích cực về hình tượng "công chúa điệu đà" của mình. Cô nàng được mọi người chú ý khi tham gia show Thanh Xuân Có Bạn. Bên cạnh đó, Ngu Thư Hân cũng sở hữu nhiều tác phẩm nổi bật như Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi, Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc và gần đây nhất là bộ phim cổ trang ăn khách Thương Lan Quyết.

Fan nháo nhào hay tin Ngu Thư Hân bỏ Hứa Khải, chạy qua kết đôi cùng 'người tình' Dương Mịch - Ảnh 5

Hiện tại, đội hình dàn cast của Thất Căn Hung Giản vẫn chưa được công bố chính thức, song khán giả cũng rất mong đợi tin cặp đôi trai tài gái sắc có dịp hợp tác trong dự án lần này.

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