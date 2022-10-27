Chịu chi như Ngu Thư Hân: nhiều lần diện đồ hiệu 'y xì' BlackPink nhưng lại bị netizen mỉa mai 'như đồ chợ'

Không chỉ có cơ hội từng làm việc chung, mà cô cũng từng thừa nhận rằng mình chính là 1 Blink (fandome BLACKPINK) chính hiệu. Cũng chính vì vậy mà cô đã không ít lần cosplay lại phong cách của nhóm nhạc đình đám bị dân tình "bóc mẽ".

Ngu Thư Hân được đánh giá là một trong những người đẹp đa tài trong làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ thanh nhạc, vũ đạo mà ngay cả ở lĩnh vực diễn xuất, cô đều có thể hoàn thành tốt. Ngu Thư Hân từng là thí sinh của chương trình thực tế Thanh Xuân Có Bạn 2, chương trình có sự tham gia của Lisa - thành viên nhóm nhạc toàn cầu Blackpink với vai trò giám khảo.

Diện chung một thiết kế, nếu như Ngu Thư Hân ghi điểm ở sự gợi cảm, xen lẫn vẻ ngọt ngào, kẹo ngọt thì Rosé lại bật lên được khí chất sang chảnh, phong thái đẳng cấp. Chưa kể thần thái kiêu sa của Rosé cũng được cho là hợp với mẫu váy sang trọng, thanh lịch này hơn.

Thiết kế thân trên hai dây và thân dưới xẻ cao giúp Rosé khoe được đôi chân dài thon thả cũng như bờ vai mảnh mai của mình. Mẫu váy này khá đặc biệt với phía bên trái có đường xẻ cao lên đến tận eo, để lộ quần bó sát giống như quần bảo hộ. Tuy mỹ nhân Hoa ngữ vẫn khoe được đôi chân thon dài nhưng netizen đều cho rằng cô diện thiết kế này không đẹp mắt như Rosé đang mặc.

Trước đây, Ngu Thư Hân từng có vô số lần bị dân tình phát hiện bắt chước style của Jennie. Trong cùng một thiết kế, người đẹp xứ Trung cũng lựa chọn cách làm tóc cũng như lối trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng Jennei được người hâm mộ khen toát lên vẻ sang trọng, thần thái bao nhiêu thì Ngu Thư Hân lần nào cũng bị chê "phèn" bấy nhiêu.

Mẫu váy của nhà mốt Alessandra Rich có giá khoảng 45 triệu đồng đều được Ngu Thư Hân và Jennie chọn diện. Nếu như Jennie mang đến hình ảnh vừa sang chảnh lại vừa nữ tính, ngọt ngào khiến ai cũng muốn bắt chước theo. Trong khi đó, Ngu Thư Hân cắt hẳn váy hiệu thành áo crop top nhưng hình ảnh của cô lại không được đánh giá cao bởi cách cắt xẻ đồ còn khá đơn giản, không thực sự ấn tượng.

Có lẽ, Ngu Thư Hân phải học hỏi nhiều về khoản "cắt xén" hàng hiệu đỉnh như Lisa. Khi diện chiếc áo form rộng đến từ nhà mốt R13, Ngu Thư Hân mix áo cùng quần jeans, giày thể thao. Áo có phần tua rua hơi rườm rà cùng với màu sắc sặc sỡ nên khiến mỹ nhân xứ Trung xuề xòa hơn thường thấy. Cũng bởi chi tiết này cư dân mạng cho rằng dù trưng dụng thiết kế hàng hiệu nhưng người đẹp xứ Trung lại không được đánh giá cao.

Lisa cũng có 1 chiếc áo đến từ nhà mốt R13 với dáng áo rộng, phần đuôi áo tua rua. Tuy nhiên khi vào tay stylist, áo sơ mi đã được chế lại cực khéo thành áo bra và crop top dài tay lại mang đến ấn tượng khác hẳn. Lối chế áo tài tình không chỉ giúp tạo hiệu ứng tôn dáng tốt hơn mà còn mang đến cho Lisa hình ảnh sành điệu, thu hút, hợp nhãn giới trẻ.

Netizen từng phát hiện ra outfit của Ngu Thư Hân trông giống y đúc một set đồ mà Lisa từng mặc khi làm HLV chương trình "Thanh xuân có bạn". Cả hai cô nàng đều lựa chọn một chiếc áo khoác hoa của nhà mốt Celine, phối cùng áo sơ mi trắng cổ sen và quần skinny jeans. Nhìn qua cũng có thể thấy cách "lên đồ" của mỹ nhân Hoa ngữ giống hệt em út BLACKPINK từ trang phục cho đến kiểu tóc, có chăng chỉ khác mỗi chiếc quần.

Diện outfit giống hệt nhau nhưng Lisa nổi bật thần thái sang chảnh và thời thượng còn học trò Ngu Thư Hân của cô thì lại bị netizen chê là "biến hàng hiệu thành hàng chợ".

Ngu Thư Hân cũng "đụng hàng" chiếc váy Chanel với Jennie nhưng cách kết hợp quá sai trái trong cách trang điểm, thắt tóc 2 bên cùng chiếc túi không liên quan đã tạo nên một tổng thể vô cùng lạc quẻ và sến súa. Dù có cố đến mấy thì công cuộc cosplay của cô nàng cũng "fail toàn tập".