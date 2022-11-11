Khoảnh khắc chăm chỉ 'ngồi học bài' cực đáng yêu của Ngu Thư Hân trong Tiên Kiếm Hiệp Kỳ Truyện 6

Sau thành công từ Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân dần chứng minh thực lực và đưa tên tuổi mình đến gần hơn với khán giả. Ngay sau đó, cô được chọn vào dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 hợp tác cùng nam diễn viên Hứa Khải. Phim sẽ xoay quanh hành trình hành tẩu giang hồ của hai anh em Việt Kim Triều và nghĩa muội là Việt Kỳ, qua đó vướng phải những ân oán tình thù hết sức rắc rối.

Mới đây, những hình ảnh hậu trường mới nhất của Ngu Thư Hân cũng vừa được chia sẻ, hé lộ khoảnh khắc ngồi đọc kịch bản vô cùng đáng yêu của cô nàng.

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên trước mỗi cảnh quay đều nghiên cứu trước kịch bản, ngoài ra còn dùng bút màu tô đậm những chi tiết cần lưu ý. Khoảnh khắc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ netizen vì quá đáng yêu, giống như một cô học sinh ngồi học bài trước giờ vào lớp. Bên cạnh đó, thái độ vô cùng chuyên tâm và chăm chú của mỹ nhân sinh năm 1995 còn được khen ngợi vì sự nghiêm túc, chịu khó cho vai diễn của mình.

Vào vai Việt Kỳ trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6, Ngu Thư Hân hóa thân thành một nhân vật được ví có tư chất hơn người, cơ trí nhanh nhạy, dựa vào tài năng hơn người cứu giúp vạn vật. Xung quanh Việt Kỳ luôn có vô số những tia sáng xanh không đơn giản chỉ là một loại vũ khí, chắc chắn chứa đựng một chức năng thần bí nào đó. Trong lịch sử nhân vật của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, đa phần vũ khí của họ đều là vật thể hiện hình, trong khi "Niệm Kiếm" của Việt Kỳ từ tên gọi đã cho thấy ý nghĩa bởi vì ý niệm mà hóa thành kiếm. Một đời một kiếm, và chỉ dành cho duy nhất một người.

Được biết, biên kịch của bộ phim từng viết kịch bản cho Khánh Dư Niên - một tác phẩm có chiều sâu vô cùng được mến mộ, thế nên rất nhiều người chờ mong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 sớm ra mắt, dự kiến sẽ là trong năm 2023. Đạo diễn của phim sẽ là Lâm Ngọc Phân (Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa).