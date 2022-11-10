Khó có chuyện Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi hay Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ hẹn hò, fan couple 'rời thuyền' từ đây

Mùa hè 2022, Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết đều là hai bộ phim truyền hình cổ trang được đánh giá cao ngay khi vừa lên sóng, thu hút lượt xem và độ thảo luận ngất ngưởng. Nhờ màn tương tác siêu ngọt trong phim mà Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi hay Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ được công chúng ghép cặp nhiệt tình, thậm chí mong đợi cặp diễn viên sẽ “phim giả tình thật” trong tương lai. Chính vì thế, cộng đồng mạng không khỏi tò mò về mối quan hệ thực sự của hai cặp đôi Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ ngoài đời thực.

Theo các blogger thạo tin xứ Trung và paparazzi, khi được hỏi về việc hai cặp đôi này có hẹn hò hay không thì câu trả lời có thể khiến khán giả yêu thích hai bộ phim phải thất vọng. Đồng loạt các blogger cho biết cả hai chỉ là cặp đôi trên phim, phim hết thì diễn viên cũng không còn tương tác với nhau nhiều. Có chăng chỉ là cả hai cặp đôi đều có những màn tương tác quá đáng yêu mới dẫn tới việc người hâm mộ kỳ vọng vào mối quan hệ yêu đương của họ.

Về Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, cả hai thực sự chỉ là bạn bè tốt với nhau ngoài đời. Ngô Lỗi trước đó còn được cho là đang hẹn hò với nữ diễn viên trẻ Hướng Hàm Chi. Còn Triệu Lộ Tư thì nhiều lần thể hiện mong muốn yêu người lớn tuổi hơn trong khi Ngô Lỗi lại nhỏ hơn cô 1 tuổi.

Còn phía Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ, ngoài đời cả hai cũng chỉ là bạn bè vui vẻ, hai diễn viên tương tác khá thoải mái với nhau ở hậu trường. Thêm nữa có dưa Vương Hạc Đệ có bạn gái nên khó có chuyện cả hai hẹn hò thật sau khi hợp tác.

Trước sự thật gây thất vọng này, nhiều khán giả cũng đưa ra ý kiến việc gán ghép cặp đôi chỉ có thể diễn ra trong phim còn ngoài đời thì họ chỉ yêu quý diễn viên và mong muốn các diễn viên luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với nhau mà thôi. Hơn nữa, đây đều là những diễn viên này quá trẻ, họ còn sự nghiệp dài phía sau, nên phấn đấu diễn xuất tiếp thì tốt hơn, nếu quá gán ghép thì sẽ khó cho diễn viên trong các dự án tiếp theo với các bạn diễn khác.