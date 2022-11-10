Khó có chuyện Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi hay Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ hẹn hò, fan couple 'rời thuyền' từ đây

Sao quốc tế 10/11/2022 12:04

Nhờ tương tác ăn ý trong phim nên cặp đôi Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi hay Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ luôn vướng phải tin đồn yêu nhau ngoài đời thực.

Mùa hè 2022, Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết đều là hai bộ phim truyền hình cổ trang được đánh giá cao ngay khi vừa lên sóng, thu hút lượt xem và độ thảo luận ngất ngưởng. Nhờ màn tương tác siêu ngọt trong phim mà Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi hay Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ được công chúng ghép cặp nhiệt tình, thậm chí mong đợi cặp diễn viên sẽ “phim giả tình thật” trong tương lai. Chính vì thế, cộng đồng mạng không khỏi tò mò về mối quan hệ thực sự của hai cặp đôi Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ ngoài đời thực. 

Khó có chuyện Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi hay Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ hẹn hò, fan couple 'rời thuyền' từ đây - Ảnh 1

Khó có chuyện Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi hay Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ hẹn hò, fan couple 'rời thuyền' từ đây - Ảnh 2

Theo các blogger thạo tin xứ Trung và paparazzi, khi được hỏi về việc hai cặp đôi này có hẹn hò hay không thì câu trả lời có thể khiến khán giả yêu thích hai bộ phim phải thất vọng. Đồng loạt các blogger cho biết cả hai chỉ là cặp đôi trên phim, phim hết thì diễn viên cũng không còn tương tác với nhau nhiều. Có chăng chỉ là cả hai cặp đôi đều có những màn tương tác quá đáng yêu mới dẫn tới việc người hâm mộ kỳ vọng vào mối quan hệ yêu đương của họ. 

Về Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, cả hai thực sự chỉ là bạn bè tốt với nhau ngoài đời. Ngô Lỗi trước đó còn được cho là đang hẹn hò với nữ diễn viên trẻ Hướng Hàm Chi. Còn Triệu Lộ Tư thì nhiều lần thể hiện mong muốn yêu người lớn tuổi hơn trong khi Ngô Lỗi lại nhỏ hơn cô 1 tuổi.

Khó có chuyện Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi hay Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ hẹn hò, fan couple 'rời thuyền' từ đây - Ảnh 3

Còn phía Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ, ngoài đời cả hai cũng chỉ là bạn bè vui vẻ, hai diễn viên tương tác khá thoải mái với nhau ở hậu trường. Thêm nữa có dưa Vương Hạc Đệ có bạn gái nên khó có chuyện cả hai hẹn hò thật sau khi hợp tác. 

Khó có chuyện Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi hay Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ hẹn hò, fan couple 'rời thuyền' từ đây - Ảnh 4

Trước sự thật gây thất vọng này, nhiều khán giả cũng đưa ra ý kiến việc gán ghép cặp đôi chỉ có thể diễn ra trong phim còn ngoài đời thì họ chỉ yêu quý diễn viên và mong muốn các diễn viên luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với nhau mà thôi. Hơn nữa, đây đều là những diễn viên này quá trẻ, họ còn sự nghiệp dài phía sau, nên phấn đấu diễn xuất tiếp thì tốt hơn, nếu quá gán ghép thì sẽ khó cho diễn viên trong các dự án tiếp theo với các bạn diễn khác.

Đã kết thúc từ lâu, 'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn đạt được giải thưởng lớn

Đã kết thúc từ lâu, 'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn đạt được giải thưởng lớn

Thành tích "diễn viên trẻ ưu tú" của năm tại Liên hoan phim Trung Mỹ (Chinese American TV Festival) một lần nữa khẳng định bước tiến vượt bậc trong diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Tinh hán xán lạn Ngu Thư Hân Vương Hạc Đệ Thương Lan Quyết phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Đã kết thúc từ lâu, 'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn đạt được giải thưởng lớn

Đã kết thúc từ lâu, 'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn đạt được giải thưởng lớn

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi ẵm thành tích dẫn đầu 3 tháng liên tiếp trên nền tảng phát sóng khiến fan vô cùng phấn khởi

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi ẵm thành tích dẫn đầu 3 tháng liên tiếp trên nền tảng phát sóng khiến fan vô cùng phấn khởi

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng ở thị trường Châu Á, Dương Tử chỉ biết ao ước?

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng ở thị trường Châu Á, Dương Tử chỉ biết ao ước?

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn?

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn?

Vương Hạc Đệ được 'sao may mắn' chiếu mệnh, tin vui dồn dập từ Thương Lan Quyết đến Phù Đồ Duyên

Vương Hạc Đệ được 'sao may mắn' chiếu mệnh, tin vui dồn dập từ Thương Lan Quyết đến Phù Đồ Duyên

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân lập thành tích khủng trên IQIYI, fan couple tiếp tục nuôi hy vọng cặp đôi tái hợp trong dự án mới?

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân lập thành tích khủng trên IQIYI, fan couple tiếp tục nuôi hy vọng cặp đôi tái hợp trong dự án mới?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 48 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 48 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI