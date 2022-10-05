Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tạo hình giáp phục của Hứa Khải, fan 'thở phào' với vẻ đẹp nam tính, đã bớt 'phèn' hơn rồi

Sao quốc tế 05/10/2022 15:04

Với tạo hình giáp phục mới nhất của Hứa Khải trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 được khán giả dành nhiều lời khen hơn so với những tạo hình trước đó.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện vốn là loạt phim nhiều phần chuyển thể từ game và từng rất thành công trên màn ảnh Hoa Ngữ. Theo đó, ở phần 6 sẽ do Hứa Khải và Ngu Thu Hân đảm nhận vai chính. Nội dung phần 6 tiếp tục được chuyển thể từ trò chơi game online rất ăn khách tại Trung Quốc, kịch bản không chỉ xoay quanh những chuyện tình cảm động giữa các nhân vật chính, mà còn gửi gắp thông điệp về lòng nhân ái, chính nghĩa, tình yêu thương và cao thượng của con người.

Mới đây, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 cũng vừa tung ra hình ảnh hậu trường mới, hé lộ tạo hình giáp phục của nam chính Hứa Khải.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tạo hình giáp phục của Hứa Khải, fan 'thở phào' với vẻ đẹp nam tính, đã bớt 'phèn' hơn rồi - Ảnh 1

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tạo hình giáp phục của Hứa Khải, fan 'thở phào' với vẻ đẹp nam tính, đã bớt 'phèn' hơn rồi - Ảnh 2
Vẻ nam tính của Hứa Khải trong tạo hình mới của Hứa Khải khiến dân tình "đổ đứ đừ".

Có thể thấy, ở tạo hình lần này Hứa Khải gây ấn tượng với vẻ điển trai, đầy nam tính. Tuy trang phục không quá nhiều chi tiết kiểu cách cầu kỳ nhưng vẫn giúp cho tạo hình của nam diễn viên tỏa sáng, đặc biệt là không còn sơ sài, bị nhận xét là "phèn" như tạo hình trước đó.

Bởi khi mới công bố tạo hình của dàn diễn viên chính, nhiều khán giả cho rằng với một dự án cấp S nhưng lại đầu tư trang phục quá rườm rà, rối mắt, thậm chí, hai diễn viên chính còn bị nhận xét là giống như các nhân vật trong… Cái Bang.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tạo hình giáp phục của Hứa Khải, fan 'thở phào' với vẻ đẹp nam tính, đã bớt 'phèn' hơn rồi - Ảnh 3
Tạo hình trước đó của Hứa Khải nhận nhiều ý kiến trái chiều khi được cho là sơ sài, không được đầu tư kỹ lưỡng. 

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 lấy bối cảnh khi thần Nông khai sinh, nơi suối nguồn năng lượng mang sự sống cho mọi sinh linh gọi là cửu tuyền đã hình thành. Câu chuyện sẽ xoay quanh hành trình hành tẩu giang hồ của hai anh em Việt Kim Triều (Hứa Khải đảm nhận) và nghĩa muội là Việt Kỳ (Ngu Thư Hân đảm nhận), qua đó vướng phải những ân oán tình thù hết sức rắc rối. 

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 hé lộ tạo hình của Hứa Khải và Ngu Thư Hân, dân tình ùa vào phán một câu xanh rờn ‘sơ xài, không đầu tư kỹ lưỡng’

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 hé lộ tạo hình của Hứa Khải và Ngu Thư Hân, dân tình ùa vào phán một câu xanh rờn ‘sơ xài, không đầu tư kỹ lưỡng’

Đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 vừa chia sẻ hình ảnh sánh đôi chung khung hình đầu tiên của Ngu Thư Hân cùng Hứa Khải trong quá trình quay bộ phim cổ trang mới.

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