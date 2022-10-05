Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 tung tạo hình giáp phục của Hứa Khải, fan 'thở phào' với vẻ đẹp nam tính, đã bớt 'phèn' hơn rồi

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện vốn là loạt phim nhiều phần chuyển thể từ game và từng rất thành công trên màn ảnh Hoa Ngữ. Theo đó, ở phần 6 sẽ do Hứa Khải và Ngu Thu Hân đảm nhận vai chính. Nội dung phần 6 tiếp tục được chuyển thể từ trò chơi game online rất ăn khách tại Trung Quốc, kịch bản không chỉ xoay quanh những chuyện tình cảm động giữa các nhân vật chính, mà còn gửi gắp thông điệp về lòng nhân ái, chính nghĩa, tình yêu thương và cao thượng của con người.

Mới đây, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 cũng vừa tung ra hình ảnh hậu trường mới, hé lộ tạo hình giáp phục của nam chính Hứa Khải.