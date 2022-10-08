Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6: Fan phấn khích trước nhan sắc đỉnh cao của nam phụ, Hứa Khải nên 'run rẩy' ngay từ bây giờ

Nam phụ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 đang là nam thần gây sốt trong vài ngày qua là ai? Liệu đã đủ sức làm lu mờ Hứa Khải?
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Sau chuỗi phim thành công như Tinh Hán Xán Lạn, Thương Lan Quyết,...đã kết thúc, lúc này đây khán giả phim xứ Trung đã và đang bắt đầu tìm kiếm cho mình những dự án mới để thỏa sức niềm đam mê của bản thân. Trong số những bộ phim triển vọng sắp được ra mắt Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 nhanh chóng vươn lên trở thành bộ phim nhận được nhiều sự chú ý nhất khi có sự góp mặt của Ngu Thư Hân và Hứa Khải.
Dẫu vậy, mới đây dân tình đã tìm ra thêm một lý do để theo dõi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6. Cụ thể mới đây dân tình đã phát hiện ra mỹ nam mới tại hậu trường của bộ phim, danh tính của nhân vật này ngay lập tức được tìm ra nhanh chóng và đó chính là chàng mỹ nam Tiết Bát Nhất (Sáng Tạo Doanh).
Được biết trong phim anh chàng có vai trò là nam phụ nhưng chứng kiến nhan sắc của mỹ nam này trên hậu trường một số bộ phận netizen còn nhận xét Hứa Khải có lẽ nên lo sợ ngay từ bây giờ, bởi khả năng bị anh bị Bát Nhất làm lu mờ là rất cao.
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 còn có tên gọi khác là Kỳ Kim Triều, được dựng thành phim dựa trên nội dụng của tựa game do hãng SoftStar (Trung Quốc) sản xuất. Được biết, Hứa Khải sẽ đảm nhận nhân vật Việt Kim Triều, còn Ngu Thư Hân vào vai Việt Kỳ. Nếu quá trình ghi hình, hậu kỳ và khâu kiểm duyệt diễn ra thuận lợi, dự án sẽ có khả năng lên sóng vào năm 2023. Ngoài Ngu Thư Hân, Hứa Khải và Tiết Bất Nhất góp mặt, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 còn có sự tham gia của Vạn Bằng, Phó Tân Bác, nữ diễn viên Mộng Hoa Lục - Gia Nại,...