Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6: Fan phấn khích trước nhan sắc đỉnh cao của nam phụ, Hứa Khải nên 'run rẩy' ngay từ bây giờ

Sau chuỗi phim thành công như Tinh Hán Xán Lạn, Thương Lan Quyết,...đã kết thúc, lúc này đây khán giả phim xứ Trung đã và đang bắt đầu tìm kiếm cho mình những dự án mới để thỏa sức niềm đam mê của bản thân. Trong số những bộ phim triển vọng sắp được ra mắt Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 nhanh chóng vươn lên trở thành bộ phim nhận được nhiều sự chú ý nhất khi có sự góp mặt của Ngu Thư Hân và Hứa Khải.

Hứa Khải và Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, mới đây dân tình đã tìm ra thêm một lý do để theo dõi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6. Cụ thể mới đây dân tình đã phát hiện ra mỹ nam mới tại hậu trường của bộ phim, danh tính của nhân vật này ngay lập tức được tìm ra nhanh chóng và đó chính là chàng mỹ nam Tiết Bát Nhất (Sáng Tạo Doanh).