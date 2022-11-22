Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy

Sao quốc tế 22/11/2022 13:36

Bạn gái mới của Lưu Khải Uy - Lý Hiểu Phong có phong cách cá tính, vóc dáng thanh mảnh như người mẫu.

Sau 4 năm ly hôn với Dương Mịch, vừa qua vào ngày 19/11, Lưu Khải Uy đã chính thức thừa nhận đang tìm hiểu người mới là Lý Hiểu Phong. Kể từ khi công khai, cặp đôi vừa đây đã "tay trong tay" có mặt tại sân bay. Cả hai diện đồ cùng tông màu đen trông cực kỳ ăn ý. Không chỉ là lần đầu tiên xuất hiện công khai trước truyền thông, mà cả hai chẳng ngại ngần nắm tay vô cùng tình tứ. 

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 1

Lý Hiểu Phong cũng chia sẻ họ thường đi dạo, đánh đàn, ngắm hồ, trò chuyện với nhau rất ăn ý. Ngoài ra, theo Sina, Lý Hiểu Phong cũng lộ ảnh nấu ăn ở nhà Lưu Khải Uy. Điều đó làm dấy lên nghi ngờ cả hai sống chung.

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 2

Trước đó, truyền thông Hoa ngữ đã đăng tải loạt ảnh Lưu Khải Uy tươi cười, tay trong tay với một phụ nữ. Mặc dù ảnh chụp rất mờ nhưng hai người đều không đeo khẩu trang, nhìn tướng mạo và các điểm trùng hợp trên trang phục, netizen đã nhanh chóng nhìn ra được đó là nữ MC, diễn viên Lý Hiểu Phong. Đáng chú ý, ở thời điểm hiện tại, Lý Hiểu Phong đã đóng chung cùng Dương Mịch trong phim mới "Định luật 80/20 của tình yêu" với vai trò bạn thân.

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 3

Nói về bạn gái mới, tài tử sinh năm 1974 đã trả lời truyền thông như sau: “Cảm ơn vì lời chúc phúc của bạn, hai chúng tôi đều thấy rất ổn. Chúng tôi được bạn bè giới thiệu và đã ở bên nhau một thời gian. Tôi và cô ấy tính cách hòa hợp, ở bên nhau thấy rất vui vẻ, thoải mái”.

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 4

Về phía nhà gái, nhiều tờ báo trước đó đã đưa tin nhân viên của Lý Hiểu Phong đã bác bỏ chuyện hẹn hò Lưu Khải Uy và nói thông tin họ yêu nhau "không đúng sự thật". Ngay lập tức, người đẹp liền đặt câu hỏi: “Bạn đã liên lạc với nhân viên nào vậy?”. Dù không chính miệng thừa nhận, nhưng câu trả lời của Lý Hiểu Phong đã phần nào ngầm xác nhận mối quan hệ của cô với Lưu Khải Uy là thật. 

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 5

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 6Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 7

Tháng 6, cô chia sẻ câu chuyện được một người đàn ông lãng mạn, tinh tế nhiệt tình theo đuổi. Sau đó, khán giả phát hiện Lưu Khải Uy bắt đầu nhấn thích các bài viết của Lý Hiểu Phong từ ngày 19/6.

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 8

Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 và có mái tóc cắt ngắn cá tính mạnh mẽ khác hẳn nét đẹp nữ tính của Dương Mịch.

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 9

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 10

Cô tốt nghiệp đại học Thành Đô, từng làm người dẫn chương trình tại đài An Huy.

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 11

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 12

Năm 2008, Lý Hiểu Phong chuyển hướng làm diễn viên. Sự nghiệp của cô không quá nổi bật, bộ phim nổi tiếng nhất mà Lý Hiểu Phong tham gia là Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 13

Lý Hiểu Phong từng trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh năm 2013. Hai người có một con trai nhưng đường ai nấy đi sau vài năm chung sống.

Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy - Ảnh 14

Lưu Khải Uy chính thức xác nhận có bạn gái mới sau 4 năm ly hôn Dương Mịch

Lưu Khải Uy chính thức xác nhận có bạn gái mới sau 4 năm ly hôn Dương Mịch

Sau khi liên tục lộ ảnh hẹn hò, Lưu Khải Uy chính thức xác nhận đang trong mối quan hệ nghiêm túc với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong.

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