Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy

Sau 4 năm ly hôn với Dương Mịch , vừa qua vào ngày 19/11, Lưu Khải Uy đã chính thức thừa nhận đang tìm hiểu người mới là Lý Hiểu Phong . Kể từ khi công khai, cặp đôi vừa đây đã "tay trong tay" có mặt tại sân bay. Cả hai diện đồ cùng tông màu đen trông cực kỳ ăn ý. Không chỉ là lần đầu tiên xuất hiện công khai trước truyền thông, mà cả hai chẳng ngại ngần nắm tay vô cùng tình tứ.

Lý Hiểu Phong cũng chia sẻ họ thường đi dạo, đánh đàn, ngắm hồ, trò chuyện với nhau rất ăn ý. Ngoài ra, theo Sina, Lý Hiểu Phong cũng lộ ảnh nấu ăn ở nhà Lưu Khải Uy. Điều đó làm dấy lên nghi ngờ cả hai sống chung.

Trước đó, truyền thông Hoa ngữ đã đăng tải loạt ảnh Lưu Khải Uy tươi cười, tay trong tay với một phụ nữ. Mặc dù ảnh chụp rất mờ nhưng hai người đều không đeo khẩu trang, nhìn tướng mạo và các điểm trùng hợp trên trang phục, netizen đã nhanh chóng nhìn ra được đó là nữ MC, diễn viên Lý Hiểu Phong. Đáng chú ý, ở thời điểm hiện tại, Lý Hiểu Phong đã đóng chung cùng Dương Mịch trong phim mới "Định luật 80/20 của tình yêu" với vai trò bạn thân.

Nói về bạn gái mới, tài tử sinh năm 1974 đã trả lời truyền thông như sau: “Cảm ơn vì lời chúc phúc của bạn, hai chúng tôi đều thấy rất ổn. Chúng tôi được bạn bè giới thiệu và đã ở bên nhau một thời gian. Tôi và cô ấy tính cách hòa hợp, ở bên nhau thấy rất vui vẻ, thoải mái”.

Về phía nhà gái, nhiều tờ báo trước đó đã đưa tin nhân viên của Lý Hiểu Phong đã bác bỏ chuyện hẹn hò Lưu Khải Uy và nói thông tin họ yêu nhau "không đúng sự thật". Ngay lập tức, người đẹp liền đặt câu hỏi: “Bạn đã liên lạc với nhân viên nào vậy?”. Dù không chính miệng thừa nhận, nhưng câu trả lời của Lý Hiểu Phong đã phần nào ngầm xác nhận mối quan hệ của cô với Lưu Khải Uy là thật.

Tháng 6, cô chia sẻ câu chuyện được một người đàn ông lãng mạn, tinh tế nhiệt tình theo đuổi. Sau đó, khán giả phát hiện Lưu Khải Uy bắt đầu nhấn thích các bài viết của Lý Hiểu Phong từ ngày 19/6.

Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 và có mái tóc cắt ngắn cá tính mạnh mẽ khác hẳn nét đẹp nữ tính của Dương Mịch.

Cô tốt nghiệp đại học Thành Đô, từng làm người dẫn chương trình tại đài An Huy.

Năm 2008, Lý Hiểu Phong chuyển hướng làm diễn viên. Sự nghiệp của cô không quá nổi bật, bộ phim nổi tiếng nhất mà Lý Hiểu Phong tham gia là Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương

Lý Hiểu Phong từng trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh năm 2013. Hai người có một con trai nhưng đường ai nấy đi sau vài năm chung sống.