Hứa Khải đóng phim với Dương Mịch bị chê gượng gạo như cô cháu nhưng lại tạo chemistry 'ngọt xỉu' với mỹ nhân này

Bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 với sự tham gia của Hứa Khải và Ngu Thư Hân ngay từ những ngày đầu lên sóng đã thu hút sự chú ý và quan tâm từ khán giả. Hiện tại, bộ phim vẫn còn trong giai đoạn ghi hình nên phía nhà sản xuất cũng thường xuyên hé lộ những hình ảnh hậu trường để giữ nhiệt cho bộ phim.

Mới đây, trong hình ảnh hậu trường mới nhất hé lộ khoảnh khắc Hứa Khải và Ngu Thư Hân "tình bể bình" khiến hội mọt phim "quắn quéo". Cụ thể, theo loạt ảnh được chia sẻ, Ngu Thư Hân vô cùng xinh đẹp nhưng cũng không kém phần đáng yêu trong trang phục màu xanh phối trắng nhã nhặn. Mái tóc đang tạo kiểu đáng yêu cùng cách trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo thu hút người nhìn.

Cùng với đó, Hứa Khải cũng diện trang phục có tông màu đồng điệu với Ngu Thư Hân, tạo hình khỏe khoắn làm nổi bật lên vẻ đẹp chuẩn "nam thần cổ trang". Cả hai cùng nhau ngồi trò chuyện, bất ngờ Ngu Thư Hân đưa tay nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Hứa Khải vô cùng ngọt ngào.

Ở một phân cảnh khác, Hứa Khải xuất hiện trong khung hình với sắc mặt nhợt nhạt, bên cạnh có Ngu Thư Hân đang ngồi tựa đầu vào vai, cả hai đan tay trong tay như đang an ủi việc gì đó.

Từ nhiều hình ảnh hậu trường được tung ra trước đó đến nay, có thể thấy cặp đôi phối hợp vô cùng ăn ý, nhịp nhàng với nhau không chỉ trên phim mà khi không có cảnh quay cả hai cũng rất thân thiết, thoải mái đùa giỡn với nhau. Không ít lần Hứa Khải và Ngu Thư Hân khiến khán giả "quắn quéo" vì chemistry bùng nổ, ánh mắt cặp đôi dành cho nhau càng khiến không khí thêm lãng mãn hơn bao giờ hết.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 kể về chàng trai Việt Kim Triều dẫn theo em gái kết nghĩa Việt Kỳ xông pha giang hồ nhiều năm. Một lần, tình cờ Việt Kim Triều và Việt Kỳ quen biết với thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ biết được mẹ ruột của mình chính là cốc chủ Côn Bằng của cốc Xúc Ngữ - người mà ai cũng phải kiêng dè, nể sợ.

Cốc chủ Côn Bằng có một loại "thần dược" hàng năm đều làm khổ bá tánh. Việt Kỳ lúc nào cũng mong mỏi tìm thấy mẹ ruột, nhưng lúc này cô phải giằng xé lựa chọn giữa tình thân và đại nghĩa. Sau tất cả những biến cố xảy đến, sự chính trực của Việt Kim Triều và Việt Kỳ không hề bị lung lay. Với sự giúp đỡ của Lạc Chiêu Ngôn cùng những người bạn khác, họ đã cùng đào sâu để tìm kiếm sự thật của những bí mật đằng sau "thần dược".