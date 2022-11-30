Hứa Khải ngày càng vụt mất 'hào quang nam thần': diễn xuất ngày càng thụt lùi, phim nào cũng gây tranh cãi

Sao quốc tế 30/11/2022 16:56

Kể từ bộ phim Diên Hi Công Lược, có vẻ Hứa Khải vẫn chưa thoát khỏi "cái bóng" quá lớn của vai diễn Phú Sát Phó Hằng, khiến netizen ngày càng ngán ngẩm.

Hứa Khải bước chân vào con đường đóng phim vào năm 2016 nhờ sự phát hiện và dẫn dắt của Vu Chính. Năm 2018, nhờ "hào quang" của vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hi Công Lược mà Hứa Khải được đông đảo khán giả quan tâm nồng nhiệt, sự nổi tiếng của anh đã tăng vọt một cách mạnh mẽ.

Hứa Khải ngày càng vụt mất 'hào quang nam thần': diễn xuất ngày càng thụt lùi, phim nào cũng gây tranh cãi - Ảnh 1

Nhận thấy tiềm năng từ cả ngoại hình lẫn nhân duyên khán giả của Hứa Khải, Vu Chính đã giao cho anh vai chính đầu tay trong bộ phim cổ trang Chiêu Diêu. Diễn xuất ăn ý của Hứa Khải và Bạch Lộc trong phim giúp cả 2 được đề cử giải Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim và truyền hình mạng Golden Bud. Sau bộ phim này, nhiệt độ của Hứa Khải tiếp tục tăng cao. Từ đây, anh rất được Vu Chính yêu thích và giao cho nhiều vai nam chính trong các phim về sau. 

Hứa Khải ngày càng vụt mất 'hào quang nam thần': diễn xuất ngày càng thụt lùi, phim nào cũng gây tranh cãi - Ảnh 2

Ở bộ phim hiện đại "Trường quân đội Liệt Hỏa", khi tiếp tái ngộ "người tình màn ảnh" Bạch Lộc, hình tượng công tử ăn chơi Cố Yến Tranh điển trai, vui tính của anh cũng được khen ngợi. Trong năm 2019, các tác phẩm của Hứa Khải đều đạt được mức độ thành công nhất định, Hứa Khải cũng được đánh giá có tiềm năng. Thời điểm đó, Hứa Khải là gương mặt trẻ được mong chờ của giới giải trí Hoa ngữ, chỉ cần một tác phẩm chất lượng là dang tiếng lên dàn sao hạng A. 

Hứa Khải ngày càng vụt mất 'hào quang nam thần': diễn xuất ngày càng thụt lùi, phim nào cũng gây tranh cãi - Ảnh 3

Thế nhưng, chỉ một năm sau, Hứa Khải nhận thất bại với tác phẩm tiên hiệp "Thiên vũ kỷ" (lên sóng năm 2020). Bộ phim bị đánh giá kịch bản nhàm chán, cũ kỹ, cặp đôi chính tương tác hời hợt.

Sang năm 2021, để lấy lại phong độ, Hứa Khải liên tiếp tham gia 3 bộ phim mới "Ly Ca hành", "Thiên cổ quyết trần" và "Khi em mỉm cười rất đẹp", đáng tiếc, các tác phẩm đều nhận phản hồi không mấy khả quan.

Đặc biệt, bộ phim "Khi em mỉm cười rất đẹp" còn "chiến thắng" giải Cây Chổi Vàng 2021 (giải Mâm Xôi Vàng phiên bản Trung Quốc), xứng danh là bộ phim tệ nhất 2021 vì diễn xuất của cặp đôi chính tệ như nhau, nội dung cũ kỹ và bất hợp lý.

Hứa Khải ngày càng vụt mất 'hào quang nam thần': diễn xuất ngày càng thụt lùi, phim nào cũng gây tranh cãi - Ảnh 4

Cho đến mới đây, dự án phim tình cảm hiện đại "Định luật tình yêu 80/20" đóng cùng Dương Mịch, Hứa Khải cũng được khán giả mong đợi sẽ bứt phá, khẳng định lại năng lực diễn xuất, là cơ hội tốt giúp Hứa Khải cải thiện phong độ.

Tuy nhiên, hy vọng thì lại càng thất vọng, Hứa Khải vẫn chưa thoát được cái mác "trai đẹp đi đóng phim" trong vài năm qua. Vẫn còn lối diễn xuất "một màu", Hứa Khải được nhận xét là dù đóng vai tình nhân nhưng với biểu đơ cứng của nam diễn viên bên cạnh nhan sắc ngày càng lão hóa của Dương Mịch thì cả hai không khác gì mẹ - con.

Hứa Khải ngày càng vụt mất 'hào quang nam thần': diễn xuất ngày càng thụt lùi, phim nào cũng gây tranh cãi - Ảnh 5

Hiện thế hệ diễn viên nam trẻ tuổi như Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ, Lâm Nhất... cũng đang dần bứt phá, khiến thị phần của Hứa Khải thu hẹp hơn. Nếu không trau dồi và củng cố chắc chắn Hứa Khải sẽ ngày nhạt nhòa và tụt dốc.

Hứa Khải đóng phim với Dương Mịch bị chê gượng gạo như cô cháu nhưng lại tạo chemistry 'ngọt xỉu' với mỹ nhân này

Hứa Khải đóng phim với Dương Mịch bị chê gượng gạo như cô cháu nhưng lại tạo chemistry 'ngọt xỉu' với mỹ nhân này

Những hình ảnh hậu trường mới nhất của Hứa Khải và Ngu Thư Hân trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 "đốn tim" không ít fan vì sự ngọt ngào, đáng yêu từ cặp đôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Khải Dương Mịch Định luật tình yêu 80/20 Diên Hi Công Lược phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hứa Khải đóng phim với Dương Mịch bị chê gượng gạo như cô cháu nhưng lại tạo chemistry 'ngọt xỉu' với mỹ nhân này

Hứa Khải đóng phim với Dương Mịch bị chê gượng gạo như cô cháu nhưng lại tạo chemistry 'ngọt xỉu' với mỹ nhân này

Gây nhiều tranh cãi ngay khi lên sóng, phim của Dương Mịch và Hứa Khải vẫn lập thành tích 'khủng'

Gây nhiều tranh cãi ngay khi lên sóng, phim của Dương Mịch và Hứa Khải vẫn lập thành tích 'khủng'

Fan 'nổi trận lôi đình' khi hay tin Đàm Tùng Vận 'bén duyên' cùng Hứa Khải trong drama mới của Cửu Nguyệt Hi

Fan 'nổi trận lôi đình' khi hay tin Đàm Tùng Vận 'bén duyên' cùng Hứa Khải trong drama mới của Cửu Nguyệt Hi

Cùng là tiểu hoa nổi bật lứa 85 nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã 'vượt mặt' lên top 1, Lưu Diệc Phi - Dương Mịch liệu có đang ganh tị?

Cùng là tiểu hoa nổi bật lứa 85 nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã 'vượt mặt' lên top 1, Lưu Diệc Phi - Dương Mịch liệu có đang ganh tị?

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu hoa lứa 85 có nguy cơ bị giảm catse vì lý do này?

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu hoa lứa 85 có nguy cơ bị giảm catse vì lý do này?

Dương Mịch, Trần Phi Vũ, Ngu Thư Hân vô tình khoe sự 'giàu khủng' của mình

Dương Mịch, Trần Phi Vũ, Ngu Thư Hân vô tình khoe sự 'giàu khủng' của mình

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu