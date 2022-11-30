Hứa Khải bước chân vào con đường đóng phim vào năm 2016 nhờ sự phát hiện và dẫn dắt của Vu Chính. Năm 2018, nhờ "hào quang" của vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hi Công Lược mà Hứa Khải được đông đảo khán giả quan tâm nồng nhiệt, sự nổi tiếng của anh đã tăng vọt một cách mạnh mẽ.

Nhận thấy tiềm năng từ cả ngoại hình lẫn nhân duyên khán giả của Hứa Khải, Vu Chính đã giao cho anh vai chính đầu tay trong bộ phim cổ trang Chiêu Diêu. Diễn xuất ăn ý của Hứa Khải và Bạch Lộc trong phim giúp cả 2 được đề cử giải Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim và truyền hình mạng Golden Bud. Sau bộ phim này, nhiệt độ của Hứa Khải tiếp tục tăng cao. Từ đây, anh rất được Vu Chính yêu thích và giao cho nhiều vai nam chính trong các phim về sau.

Ở bộ phim hiện đại "Trường quân đội Liệt Hỏa", khi tiếp tái ngộ "người tình màn ảnh" Bạch Lộc, hình tượng công tử ăn chơi Cố Yến Tranh điển trai, vui tính của anh cũng được khen ngợi. Trong năm 2019, các tác phẩm của Hứa Khải đều đạt được mức độ thành công nhất định, Hứa Khải cũng được đánh giá có tiềm năng. Thời điểm đó, Hứa Khải là gương mặt trẻ được mong chờ của giới giải trí Hoa ngữ, chỉ cần một tác phẩm chất lượng là dang tiếng lên dàn sao hạng A.

Thế nhưng, chỉ một năm sau, Hứa Khải nhận thất bại với tác phẩm tiên hiệp "Thiên vũ kỷ" (lên sóng năm 2020). Bộ phim bị đánh giá kịch bản nhàm chán, cũ kỹ, cặp đôi chính tương tác hời hợt.

Sang năm 2021, để lấy lại phong độ, Hứa Khải liên tiếp tham gia 3 bộ phim mới "Ly Ca hành", "Thiên cổ quyết trần" và "Khi em mỉm cười rất đẹp", đáng tiếc, các tác phẩm đều nhận phản hồi không mấy khả quan.

Đặc biệt, bộ phim "Khi em mỉm cười rất đẹp" còn "chiến thắng" giải Cây Chổi Vàng 2021 (giải Mâm Xôi Vàng phiên bản Trung Quốc), xứng danh là bộ phim tệ nhất 2021 vì diễn xuất của cặp đôi chính tệ như nhau, nội dung cũ kỹ và bất hợp lý.

Cho đến mới đây, dự án phim tình cảm hiện đại "Định luật tình yêu 80/20" đóng cùng Dương Mịch, Hứa Khải cũng được khán giả mong đợi sẽ bứt phá, khẳng định lại năng lực diễn xuất, là cơ hội tốt giúp Hứa Khải cải thiện phong độ.

Tuy nhiên, hy vọng thì lại càng thất vọng, Hứa Khải vẫn chưa thoát được cái mác "trai đẹp đi đóng phim" trong vài năm qua. Vẫn còn lối diễn xuất "một màu", Hứa Khải được nhận xét là dù đóng vai tình nhân nhưng với biểu đơ cứng của nam diễn viên bên cạnh nhan sắc ngày càng lão hóa của Dương Mịch thì cả hai không khác gì mẹ - con.

Hiện thế hệ diễn viên nam trẻ tuổi như Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ, Lâm Nhất... cũng đang dần bứt phá, khiến thị phần của Hứa Khải thu hẹp hơn. Nếu không trau dồi và củng cố chắc chắn Hứa Khải sẽ ngày nhạt nhòa và tụt dốc.