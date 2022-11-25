Dương Mịch, Trần Phi Vũ, Ngu Thư Hân vô tình khoe sự 'giàu khủng' của mình

Sao quốc tế 25/11/2022 20:55

Dàn sao Hoa ngữ như Dương Mịch, Trần Phi Vũ, Ngu Thư Hân đều được sinh ra trong những gia đình giàu có.

 

Dương Mịch

 

Là một diễn viên hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch đã tham gia rất nhiều các bộ phim truyền hình ăn khách và giá trị tài sản ròng của cô ít nhất là 1 tỷ Nhân dân tệ. Tuy nhiên, trước đây, Dương Mịch từng nói rằng cô không có tiền trong thẻ, số tiền này là của cha cô và công ty, cha cô sẽ thường xuyên gửi tiền tiêu vặt cho cô.

Khi người dẫn chương trình hỏi cô có muốn gửi bao lì xì cho bạn bè và đồng nghiệp trong nhóm WeChat không, Dương Mịch nói đương nhiên sẽ làm nhưng phong bao lì xì phải được buộc vào một tấm thiệp.

Dương Mịch, Trần Phi Vũ, Ngu Thư Hân vô tình khoe sự 'giàu khủng' của mình - Ảnh 1

Dương Mịch giải thích rằng cô không có nhiều tiền, chỉ có một ít tiền trong thẻ để tiêu vặt khoảng 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 350 trệu VNĐ). Mọi người thốt lên rằng, số tiền mà Dương Mịch cho là ít ỏi, để tiêu vặt cũng có thể bằng cả gia tài của một người.

Trần Phi Vũ

Nhờ thành công của bộ phim “Thắp sáng anh, sưởi ấm em”, Trần Phi Vũ cũng trở thành cái tên được săn đón bậc nhất hiện nay trong showbiz Hoa ngữ. Tài tử đã có hơn một triệu người theo dõi trên Weibo sau khi phim lên sóng và tổng số lượt thảo luận về vai diễn của nhân vật Lý Tuân của anh vượt hơn 300 triệu lượt. Các chỉ số truyền thông mới của nhân vật Lý Tuân cho thấy anh đứng top 3 và cả vị trí đầu trong nhiều ngày liên tiếp. 

Tuy nhiên, không giống như Lý Tuân trong “Thắp sáng anh, sưởi ấm em”, Trần Phi Vũ được cho là “sinh ra đã ngậm thìa vàng” và rất được cha mẹ cưng chiều. Anh là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và nữ diễn viên Trần Hồng.

Dương Mịch, Trần Phi Vũ, Ngu Thư Hân vô tình khoe sự 'giàu khủng' của mình - Ảnh 2

Trần Phi Vũ đã có lần kể rằng mình và anh trai do được cưng chiều nên từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, chẳng hạn như nam diễn viên đã cùng với anh trai dùng các đồ quý để thi ném. Có lần hai anh em đã ném chiếc bình vài nghìn Nhân dân tệ xuống để xem ai ném xa hơn.

Thậm chí, điều điên rồ nhất mà Trần Phi Vũ thừa nhận từng làm khi còn là một đứa trẻ là ném chiếc đồng hồ hàng hiệu của cha vào bồn cầu. Nhưng hành động này của nam diễn viên đã không bị bố phạt. Trần Phi Vũ muốn kể về sự bao dung của bố nhưng vô tình đã khoe khoang sự giàu có của gia đình.

Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân trở nên nổi tiếng với “Thương Lan quyết” và trở thành một trong những tiểu hoa lứa sau 95 đình đám nhất. Ở ngoài đời, Ngu Thư Hân thực sự được công nhận là “Bạch phú mỹ”, cha mẹ của cô nàng sở hữu một số doanh nghiệp ở Thượng Hải, liên quan đến thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại. Mỗi khi dự sự kiện hay chương trình, cô đều mặc đồ hiệu nổi tiếng.

Dương Mịch, Trần Phi Vũ, Ngu Thư Hân vô tình khoe sự 'giàu khủng' của mình - Ảnh 3

Ngu Thư Hân hiện là cổ đông của 3 công ty, bao gồm Beauty Technology và International Travel Agency. Lúc đầu, tôi muốn vào làng giải trí, nhưng tôi chỉ muốn thực hiện ước mơ trở thành diễn viên. Khi Ngu Thư Hân quay phim, để tạo hình nhân vật, cô thậm chí còn mang đến cho đoàn làm phim hơn 300 bộ quần áo, tất cả đều đồ riêng của cô nàng và là những món đồ đắt đỏ.

 

Có một lần khác, Ngu Thư Hân đi chơi với bạn bè nhưng họ đã bị lừa, họ đặt vé máy bay khoảng 30.000 nhân dân tệ, cộng với 40.000 nhân dân tệ trong khách sạn (tổng cộng khoảng 245 triệu VNĐ), và tất cả đều bị lừa. Trên thực tế, tâm lý của Ngu Thư Hân thực sự khá tích cực, tuy nhiên cũng thể hiện rằng số tiền mất đi đối với cô nàng không đáng là bao.

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