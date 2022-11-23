Trần Phi Vũ tiếp tục lập thành tích 'khủng' sau khi 'Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa' lên sóng phần 2

Cụ thể, theo dữ liệu từ Maoyan, Chiếc bật lửa và váy công chúa đã tích lũy được 1.929 chủ đề liên quan trong danh sách tìm kiếm nóng Weibo trên toàn mạng; 210 lần đứng top 1 ở nhiều bảng xếp hạng khác nhau; lượng đọc chủ đề hơn 7,4 tỉ, lượng phát lại chủ đề tích lũy của Douyin hơn 3,6 tỉ; ở Douban có tới 50.000 người đánh giá và đạt được 7.2 điểm. Công chiếu trên VieOn, "Chiếc bật lửa và váy công chúa" nhận được 4.9 sao đánh giá và đạt hơn 4,1 triệu lượt xem.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin "Chiếc bật lửa và váy công chúa" của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đảm nhận vai chính đã phát sóng 22 tập trong 14 ngày (tính cả phần 1 và 2) luôn đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng. Vào thời gian phát sóng, mức độ phổ biến đã vượt hơn 10.000 điểm trong 6 ngày liên tiếp và hơn 3.000 lượt tìm kiếm nóng trên toàn bộ mạng, trở thành "siêu phẩm" đạt được thành tích nhanh nhất năm nay.

Mức độ nổi tiếng của Trần Phi Vũ, kể từ khi Chiếc bật lửa và váy công chúa, tên tuổi của nam ngôi sao luôn xuất hiện trong những cụm từ tìm kiếm nóng mỗi ngày. Có thể khẳng định, sau 5 năm ra mắt, Trần Phi Vũ đã mở ra đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Theo dữ liệu của Weibo, Trần Phi Vũ đã có 1 triệu người theo dõi trên Weibo sau khi phim lên sóng và tổng số lượt thảo luận về vai diễn của nhân vật Lý Tuân vượt hơn 300 triệu lượt.

Theo Vlinkage, từ ngày 5.11 đến nay, chỉ số truyền thông mới của nhân vật Lý Tuân đứng trong top 3, và từ ngày 11 đến ngày 14.11 chỉ số truyền thông của nhân vật này vươn lên quán quân và đứng nhất trong bốn ngày liên tiếp.

Trong phần 2 của "Chiếc bật lửa và váy công chúa", đoàn làm phim đã giới thiệu sơ qua nội dung một cách khá hóm hỉnh. "Lý mới ra tù, Tuân - người đàn ông trưởng thành, độc lập, ngày ngày đi làm văn phòng, chiều ăn đồ ăn sáng người yêu cũ mua, cuối tháng nhận lương người yêu cũ trả, tính ra anh Tuân cũng nhàn. Nói vui thế thôi chứ mọi người cùng nhau chờ đón hành trình anh Tuân đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình nhé!".

Với những bộ phim về các ngôi sao trẻ, để thu hút sự quan tâm của khán giả, nhà làm phim thường tung những phân cảnh thân mật để tăng lượt xem. Tuy nhiên, với "Chiếc bật lửa và váy công chúa" dù đã hết phần 1 nhưng hầu như cách thể hiện tình cảm của cặp đôi chính vẫn rất chừng mực.