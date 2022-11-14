Bất ngờ trở thành 'hiện tượng' của làng giải trí Hoa ngữ, Trần Phi Vũ liệu có thể vượt qua Tiêu Chiến?

Nam diễn viên Trần Phi Vũ hiện đang gây sốt với bộ phim "Chiếc bật lửa và váy công chúa".

Trần Phi Vũ là nam diễn viên đang "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ tháng 11 khi đóng chính trong bộ phim "Chiếc bật lửa và váy công chúa", chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Twentine. Nam diễn viên được khen thể hiện nhân vật chính Lý Tuân một cách hoàn hảo, như soái ca trong truyện bước ra. Hiện tại đây là tác phẩm Hoa ngữ nhận được đánh giá rất cao từ phía người hâm mộ, bằng chứng là phim đang đạt 7,3 điểm Douban. Riêng nhân vật Lý Tuân của Trần Phi Vũ đã gây bão truyền thông và các diễn đàn mạng xã hội.

Trong vai chàng trai ngành công nghệ thông tin lạnh lùng, nhân vật Lý Tuân được đánh giá vô cùng hợp với Trần Phi Vũ, không khác nào tưởng tượng so với nhân vật trong tiểu thuyết gốc. Tuy vậy, vai diễn của Trần Phi Vũ không phải là hoàn hảo. Vẫn còn một số tình tiết, khán giả cho rằng anh vẫn diễn chưa tới do còn thiếu kinh nghiệm diễn xuất.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của bộ phim cũng thu hút sự chú ý của một số khán giả qua đường, chỉ vì nam chính là Trần Phi Vũ – cậu quý tử của Trần Khải Ca – người vốn có tài nguyên lớn ngay khi vừa ra mắt. Nghĩ Trần Phi Vũ dựa dẫm vào danh tiếng của bố mẹ, nhiều cư dân mạng đánh giá tiêu cực và đánh giá 1 sao trong phần bình luận dù chưa xem phim. Song, truyền thông và khán giả Hoa ngữ cho rằng bộ phận nhỏ đó không nên phủ nhận công sức và nỗ lực của Trần Phi Vũ, bởi lẽ cậu ấy đã thực sự có sự tiến bộ trong tác phẩm lần này.

Hiện nay, rất nhiều nghệ sĩ sau có phim tạo được ấn tượng đã thu nạp hàng triệu người hâm mộ chỉ trong một thời gian ngắn. Trong đó, Ngô Lỗi từng gây ấn tượng trong "Tinh hán xán lạn" hay Tiêu Chiến ở "Trần tình lệnh", họ đã thu nạp hàng triệu fan, tên tuổi lên như diều gặp gió. Vậy nên, không ít người đã đặt kỳ vọng Phi Vũ sẽ có bước đà phát triển tốt sau "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Tuy nhiên, để nói anh vượt qua Tiêu Chiến, điều này thật sự không dễ dàng.

Dù thời gian qua, Tiêu Chiến gặp nhiều ồn ào, phim của anh là "Ngọc cốt dao" cũng bị hoãn chiếu. Nhưng so về danh tiếng, Tiêu Chiến vẫn chiếm ở một vị trí rất cao mà Phi Vũ phải mất thêm thời gian mới đạt được.

Nổi như cồn trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa', Trần Phi Vũ đã gặt hái được những thành tích đáng nể nào? Trong vai chàng trai ngành công nghệ thông tin lạnh lùng, nhân vật Lý Tuân được đánh giá vô cùng hợp với Trần Phi Vũ, không khác nào tưởng tượng so với nhân vật trong tiểu thuyết gốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-tro-thanh-hien-tuong-cua-lang-giai-tri-hoa-ngu-tran-phi-vu-lieu-co-the-vuot-qua-tieu-chien-524389.html