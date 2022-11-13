Nổi như cồn trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa', Trần Phi Vũ đã gặt hái được những thành tích đáng nể nào?

Sao quốc tế 13/11/2022 17:20

Trong vai chàng trai ngành công nghệ thông tin lạnh lùng, nhân vật Lý Tuân được đánh giá vô cùng hợp với Trần Phi Vũ, không khác nào tưởng tượng so với nhân vật trong tiểu thuyết gốc.

"Chiếc bật lửa và váy công chúa" do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đảm nhận vai chính hiện đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích của khán giả khắp châu Á thời điểm hiện tại. Bộ phim đã đưa tên tuổi của nam diễn viên phủ sóng rộng rãi.

 

Ban đầu, khi phim lên sóng, chỉ trong vòng một tuần, số người hâm mộ của anh đã tăng 406.000 người. Hiện tại, rất có thể con số này đã lên đến hơn 1 triệu vì sức hút của "Chiếc bật lửa và váy công chúa" ngày một hot hơn. Đây được xem là bước tiến rất lớn với Trần Phi Vũ trong việc chinh phục khán giả. 

Nổi như cồn trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa', Trần Phi Vũ đã gặt hái được những thành tích đáng nể nào? - Ảnh 1Nổi như cồn trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa', Trần Phi Vũ đã gặt hái được những thành tích đáng nể nào? - Ảnh 2

"Chiếc bật lửa và váy công chúa" với vai Lý Tuân được đánh giá vô cùng hợp với Trần Phi Vũ, không khác nào tưởng tượng so với nhân vật trong tiểu thuyết gốc. Trong phim có chi tiết, Lý Tuân trải qua cú sốc mất đi người mẹ yêu thương đã khiến cuộc đời anh thay đổi, anh trở nên lầm lì, ít nói và không muốn lại gần bất cứ ai. Điều này được Trần Phi Vũ thể hiện bằng ánh mắt chân thật, chứa đựng nhiều xúc cảm mà không cần dùng tới bất cứ lời nói nào.

Đặc biệt, Lý Tuân nhìn Chu Vận, ta có thể thấy sắc thái ánh mắt gần như thay đổi, nó trở nên dễ thương và trìu mến hơn, cũng bởi cuộc đời Lý Tuân sau bao tháng ngày u ám, cuối cùng cũng có nắng ấm chiếu vào, đó chính là Chu Vận - một cô gái có trái tim nồng ấm, luôn quan tâm tới người khác. Chính việc vai diễn như được "đo ni đóng giày" nhiều khán giả cho rằng sự nghiệp của Trần Phi Vũ còn tiến xa hơn nữa.

Nổi như cồn trong 'Chiếc bật lửa và váy công chúa', Trần Phi Vũ đã gặt hái được những thành tích đáng nể nào? - Ảnh 3

Bộ phim kể về chuyện tình cảm giữa thiên tài IT Lý Tuân và cô gái Chu Vận xinh đẹp. Hai người cùng học ngành công nghệ thông tin Đại học Nam Hồ. Từ những hiểu lầm, họ tìm hiểu và trở thành mối tình đầu. Họ phải vượt qua nhiều thử thách, bị bố mẹ Chu Vận ngăn cản. Biến cố ập đến khi Lý Tuân phải ngồi tù 3 năm, Chu Vận đi du học để quên quá khứ đau buồn nhưng hai người luôn hướng về nhau.

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Gần đây, bộ phim truyền hình "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em" với sự góp mặt của Trần Phi Vũ đang "gây sốt" ngay khi lên sóng.

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