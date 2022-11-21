Định Luật Tình Yêu 80/20 xứng đáng là 'vận đen' của Dương Mịch, chỉ lên sóng ít ngày mà nhiều đạo diễn đã đồng loạt làm điều này

Chỉ trong tháng 11, cả hai bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch đã được lên sóng, bên cạnh dự án cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang chờ ngày ra mắt với khán giả.

Thế nhưng, với Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật Tình Yêu 80/20 dù được khán giả kỳ vọng sẽ gây được tiếng vang nhưng đến hiện tại các chỉ về nhiệt độ và thành tích chỉ nằm ở mức bình thường.

Bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ tuy nhận về nhiều lời khen về đề tài bác sĩ nhưng các chỉ số cũng chỉ được đánh giá là nằm ở mức trung bình khá. Đáng nói nhất phải kể đến Định Luật Tình Yêu 80/20 mà Dương Mịch hợp tác cùng Hứa Khải. Những ngày gần đây, bộ phim lại trở thành chủ đề bàn tán, bị chê tơi tả trên các diễn đàn xã hội. Nguyên nhân là do lối diễn xuất đơ cứng của 2 diễn viên cộng thêm việc nhan sắc nàng tiểu hoa 8x ngày càng lộ dấu hiệu của lão hóa ở tuổi 36.

Theo ý kiến của nhiều khán giả cho rằng, ở tuổi U40, Dương Mịch đã không còn phù hợp với các vai diễn trong phim ngôn tình. Đặc biệt là khi đóng cặp với diễn viên nam trẻ tuổi lại càng lộ nhược điểm tuổi tác như làn da kém săn chắc, bọng mắt trũng sâu và những nếp nhăn trên gương mặt. Dương Mịch bị ví như "mẹ" Hứa Khải khi chung khung hình chứ không có cảm giác như một cặp đôi đang yêu đương.

Cũng chính vì thế mà mới đây, trên Weibo xuất hiện tin đồn nhiều đạo diễn xứ Trung sau khi nhìn thấy phong độ tụt dốc của Dương Mịch trong phim mới nên đã quyết định không hợp tác với cô nữa, nhanh chóng "quay xe" vì sợ ảnh hưởng đến tác phẩm của mình.

Dù bài đăng của blogger chỉ được xem là tin đồn thất thiệt vì chưa được các bên liên quan xác nhận nhưng đã thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người.

Một số người đồng ý rằng phong độ của Dương Mịch trong phim đã xuống dốc thấy rõ, thậm chí còn "đi lùi" nếu so với thành tích các dự án trong quá khứ của nữ diễn viên và các đồng nghiệp cùng lứa hiện tại. Điển hình là Triệu Lệ Dĩnh, khi cô nàng đang dần chuyển hình qua các bộ phim Hạnh Phúc Tới Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ,... thì Dương Mịch vẫn đang loay hoay với các dòng phim cổ trang, ngôn tình một màu.

Bên cạnh đó, một số khán giả cũng nêu ý kiến đứng về phía Dương Mịch khi cho rằng Định Luật Tình Yêu 80/20 bị chê tơi tả đến như vậy không phải hoàn toàn do lỗi của nữ diễn viên, mà còn do cách trang điểm, trang phục, kịch bản, màu phim,...

Đồng thời, khán giả đặt cũng kỳ vọng vào Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch - Cung Tuấn cùng dàn tiểu Hoa tài sắc Cbiz tham gia diễn xuất. Theo họ, với sự đầu tư kỹ càng về nội dung lẫn tạo hình nhân vật, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ "cứu" Dương Mịch khỏi "vận đen" Định Luật 80/20 Của Tình Yêu.