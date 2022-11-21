Dương Mịch bị chê tơi tả về nhan sắc trong phim mới, khán giả lo cho 'số phận' Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bị ảnh hưởng không kém

Sao quốc tế 21/11/2022 09:03

Hình ảnh trong phim mới đây của Dương Mịch lại khiến nhiều người không khỏi lo ngại cho số phận của bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ lên sóng trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, Dương Mịch là cái tên được nhắc đến dày đặc trên các trang mạng xã hội vì nhan sắc "xuống dốc không phanh" trong phim Định Luật Tình Yêu 80/20 hợp tác cùng Hứa Khải. 

Dương Mịch bị chê tơi tả về nhan sắc trong phim mới, khán giả lo cho 'số phận' Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bị ảnh hưởng không kém - Ảnh 1

Theo đó, trạng thái trên phim của Dương Mịch không tốt, lộ vẻ mệt mỏi, hốc hác và lộ nhiều dấu hiệu lão hóa. Điều này sinh ra sự chênh lệch lớn về tuổi tác và ngoại hình với người tình màn ảnh kém 9 tuổi Hứa Khải, nhiều người cho rằng khi cùng một khung ảnh Dương Mịch - Hứa Khải giống mẹ con hơn là một cặp tình nhân. Trước trạng thái bất ổn này của Dương Mịch, nhiều khán giả cũng đang lo lắng cho số phận của bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ lên sóng sắp tới. 

Dương Mịch bị chê tơi tả về nhan sắc trong phim mới, khán giả lo cho 'số phận' Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bị ảnh hưởng không kém - Ảnh 2

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng là một trong những dự án cổ trang lớn được cộng đồng mạng quan tâm nhiều nhất trong thời điểm hiện tại. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ với những cái tên đỉnh lưu như: Dương Mịch, Cung Tuấn, Quách Hiểu Đình, Nguỵ Triết Minh, Trần Đô Linh, Trần Dao, Hồ Liên Hinh…

Hiện tại, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã hoàn thành các cảnh quay, thực hiện lễ đóng máy và đang trong thời gian hậu kỳ. Sau đó, đoàn phim đã tung ra video hậu trường, trong đó tiết lộ không ít cảnh phim và tạo hình của dàn nhân vật.

Dương Mịch bị chê tơi tả về nhan sắc trong phim mới, khán giả lo cho 'số phận' Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bị ảnh hưởng không kém - Ảnh 3

Thế nhưng, dù có tạo hình đẹp nhưng nhiều khán giả cũng cho rằng Dương Mịch thật sự không còn trẻ để đảm nhận vai diễn này. Cảm giác cô hóa thân thành Đồ Sơn Hồng Hồng có hơi quá sức, đôi chỗ diễn hơi gồng và hơn hết là không hề có chemistry với Cung Tuấn. Giọng của Dương Mịch tuy hay, nhưng không có lực, ghép vào một nhân vật như Đồ Sơn Hồng Hồng cảm giác rất lạc quẻ. Bên cạnh đó, tạo hình trang phục rườm rà cũng khiến Dương Mịch mất điểm trong mắt cư dân mạng.

Dương Mịch bị chê tơi tả về nhan sắc trong phim mới, khán giả lo cho 'số phận' Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bị ảnh hưởng không kém - Ảnh 4

Dương Mịch bị chê tơi tả về nhan sắc trong phim mới, khán giả lo cho 'số phận' Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bị ảnh hưởng không kém - Ảnh 5

Netizen bày tỏ sự lo ngại cho Dương Mịch khi lên sóng vì Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương còn có dàn phụ cực chất lượng, dễ dàng 'lấn át' về khoản nhan sắc.

Dương Mịch bị chê tơi tả về nhan sắc trong phim mới, khán giả lo cho 'số phận' Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bị ảnh hưởng không kém - Ảnh 6

Trong đó có thể kể đến Quách Hiểu Đình rạng rỡ trong phục trang lam sắc đầy cầu kỳ và công phu. Trần Đô Linh tươi tắn trẻ trung với bộ cánh xanh lục toát lên sự ngây ngô, đáng yêu. Trần Dao khác hẳn với dàn mỹ nữ còn lại với vẻ ngoài mạnh mẽ, kiêu ngạo, phong cách giản dị,... Bên cạnh đó, Chúc Tự Đan tuy là cameo, nhưng tạo hình của cô lại rất lộng lẫy, khiến khán giả khó có thể quên.

Dương Mịch bị chê tơi tả về nhan sắc trong phim mới, khán giả lo cho 'số phận' Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bị ảnh hưởng không kém - Ảnh 7

Dương Mịch bị chê tơi tả về nhan sắc trong phim mới, khán giả lo cho 'số phận' Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bị ảnh hưởng không kém - Ảnh 8

Dương Mịch bị chê tơi tả về nhan sắc trong phim mới, khán giả lo cho 'số phận' Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bị ảnh hưởng không kém - Ảnh 9

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là một trong những bộ truyện tranh hot nhất Trung Quốc đã được chuyển thể thành phim hoạt hình và bây giờ đang trong quá trình chuyển thể thành phim truyền hình. Bộ phim được nhà sản xuất đầu tư rất kỹ từ mặt kỹ xảo đến hình ảnh, màu sắc trong phim cũng tạo cảm giác lung linh, huyền ảo. 

Hiện tại khán giả đang vô cùng mong chờ sự bùng nổ hơn của Dương Mịch trong dự án lần này để có thể củng cố được địa vị của mình trong giới giải trí

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Chỉ một cảnh lau vết máu trên môi của Dương Mịch đã gây bão khen chê của cộng đồng mạng

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Phân cảnh Dương Mịch lau vết máu ở môi trong loạt khoảnh khắc hậu trường phim đã gây bão khen chê của cộng đồng mạng.

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